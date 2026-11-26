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Bei ChatGPT wird das Kontingent knapper, und zwar ausgerechnet für jene, die es am intensivsten nutzen.

OpenAI legt in ChatGPT die beiden Bereiche Chat und Work zusammen und führt dabei ein gemeinsames Nutzungslimit ein. Bisher hatten Abonnent:innen für normale Konversationen und für aufwendige Aufgaben getrennte Kontingente: Wer im Chat sein Limit ausgeschöpft hatte, konnte im Work-Bereich oder im Programmier-Tool Codex trotzdem weiterarbeiten, und umgekehrt. Ab Dezember greifen ChatGPT und Codex für Plus-, Pro- und Business-Kund:innen auf denselben Topf zurück, wie OpenAI in seinem Hilfe-Center schreibt. Eine kleine Gruppe von Pro-Nutzer:innen bekommt die Umstellung bereits jetzt, das hat Thibault Sottiaux, bei OpenAI verantwortlich für Codex und ChatGPT, auf X angekündigt.

40 Prozent schneller am Limit

Und das ist nicht die einzige Einschränkung. Ebenfalls auf X räumte Sottiaux einen Fehler beim Start von GPT-6.2 ein. „Wir haben beim Launch von GPT-6.2 einen Abrechnungsfehler gemacht, durch den die Nutzung von GPT-6.2 Astra und Sol für die meisten Nutzer:innen fälschlicherweise rabattiert wurde“, schreibt er. Der Fehler sei behoben, dieselbe Arbeit verbrauche nun mehr vom Kontingent des jeweiligen Plans. „Im Vergleich zur Vorwoche erreicht ihr eure Limits mit GPT-6.2 Astra um 40 Prozent und mit Sol um 25 Prozent schneller.“

Immerhin: Im Vergleich zu den Vorgängern 6 Astra und 6.1 Sol sollen die Kontingente laut Sottiaux weiterhin länger reichen, andere Modelle seien nicht betroffen. Für die bisherige Nutzung verlangt OpenAI nichts nach. „Als kleine Entschuldigung für den Fehler fügen wir allen Nutzer:innen von Go, Plus, Pro und Business einen gespeicherten Reset hinzu“, so Sottiaux.

Abgerechnet wird in Tokens

Gemessen wird die Nutzung künftig in Tokens, also danach, wie viel Rechenleistung eine Anfrage verbraucht. „Fortgeschrittenere Modelle und komplexe Aufgaben verbrauchen in der Regel mehr von deinem Kontingent“, heißt es bei OpenAI. Ein langer Chat mit einem Reasoning-Modell konkurriert damit direkt mit Agenten, die im Work-Bereich Websites bauen, Präsentationen erstellen oder im Web recherchieren. Ausgenommen ist nur das schnelle Modell Instant: Unterhaltungen damit zählen nicht zum Limit und bleiben auch nach Erschöpfen des Kontingents verfügbar.

Wie groß der gemeinsame Topf pro Abo-Stufe ist, legt OpenAI nicht offen. Ebenso unklar ist, ob er der Summe der bisherigen Einzelkontingente entspricht. Wer an die Grenze stößt, kann auf den Reset warten, in einen teureren Plan wechseln oder für einzelne Funktionen Credits nachkaufen. Den aktuellen Stand zeigt ChatGPT künftig unter Einstellungen und Nutzung an.

Warum OpenAI umbaut

Hinter der Zusammenlegung steckt ein strategischer Schwenk. OpenAI will ChatGPT vom Frage-Antwort-Dienst zu einem Werkzeug machen, das Aufgaben selbstständig erledigt. Laut einer E-Mail an Nutzer:innen soll man künftig „von der Erkundung einer Idee bis dahin, dass ChatGPT sie umsetzt“, alles an einem Ort erledigen können. Die bisherige Trennung zwischen Chat- und Work-Tab passt da nicht mehr ins Bild.

Gleichzeitig sind gerade diese agentischen Aufgaben teuer, weil sie viele Tokens und damit viel Rechenleistung verbrauchen. Wie knapp das schon jetzt ist, zeigt OpenAIs eigener Nutzungsleitfaden: Plus-Kund:innen können im Work-Bereich oder in Codex je nach Aufgabe teils nur fünf Nachrichten mit dem kürzlich gestarteten Modell GPT-6.2 Astra in fünf Stunden schicken. Ein gemeinsames Token-Budget macht diese Kosten über alle Funktionen hinweg besser steuerbar. Ein Sprecher sagte gegenüber TechCrunch, man werde weiter an der Effizienz arbeiten, damit Abonnent:innen mehr aus ihren Plänen herausholen.

Mit dem Umbau folgt OpenAI dem Rivalen Anthropic, der bereits im September den Claude-Chat und den Arbeitsbereich Cowork in einer Oberfläche vereint hat.

Ärger bei zahlenden Power-User:innen

Bei den Vielnutzer:innen kommt die Änderung schlecht an. Die meisten Antworten auf Sottiaux‘ Ankündigung fielen negativ aus, im Community-Forum von OpenAI fordern Nutzer:innen, die Zusammenlegung zu überdenken oder zumindest einen Schalter einzubauen. Für viele war das getrennte Kontingent für Chats und Agenten ein zentraler Grund für ein bezahltes Abo, zumal das teuerste Abo 500 Dollar (rund 449 Euro) im Monat kostet. Ein Nutzer rechnete vor, sein wöchentliches Codex-Kontingent sei bisher schon nach weniger als acht Stunden aufgebraucht gewesen, künftig bleibe für alles andere kaum noch etwas übrig.

OpenAI hält dagegen, dass die große Mehrheit nichts merken werde. Die meisten Nutzer:innen müssten nicht häufiger auf einen Reset warten als heute, heißt es im Hilfe-Center. Nur ein kleiner Teil der intensivsten Nutzer:innen dürfte die Grenze früher erreichen.