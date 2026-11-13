ChatGPT Wallet: Agenten dürfen bezahlen, aber nicht in der EU

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OpenAI drückt seinem KI-Agenten jetzt die Kreditkarte in die Hand, und zwar ohne ihm die Kartennummer zu verraten. Mit der soeben vorgestellten ChatGPT Wallet sollen Agenten im Namen ihrer Nutzer:innen einkaufen und bezahlen können. Gebaut hat OpenAI die Wallet gemeinsam mit American Express, Mastercard und Visa. Laut OpenAI ist es die erste Wallet, bei der Agenten zahlen, ohne die echten Kartendaten zu sehen, und bei der jeder einzelne Kauf eine Sicherheitsprüfung braucht.

So funktioniert ein Kauf

Nutzer:innen hinterlegen ihre Karte einmal in der Wallet. Will der Agent etwas kaufen, zeigt er vorher die Artikel, den Gesamtbetrag und die gewählte Karte an. Freigegeben wird jeder Kauf per Face ID oder Fingerabdruck, jede Freigabe wird als Nachweis dafür gespeichert, was der Agent kaufen durfte.

Erst danach erzeugt das Kartennetzwerk einen sogenannten Payment Token: einen Ersatz für die echte Karte mit eigener Kartennummer, Prüfziffer und eigenem Ablaufdatum. Bezahlt wird mit diesem Token, belastet wird die hinterlegte Karte. Die echten Kartendaten bekommen weder der Agent noch der Händler zu sehen. Bonuspunkte der Karte und der Käuferschutz bei Reklamationen, etwa bei kaputter Ware, bleiben laut OpenAI erhalten. Gekauft wird direkt beim Händler, der die Kund:innenbeziehung, die Preise, den Versand und die Retouren behält.

Später sollen Nutzer:innen ihrem Agenten auch ganze Einkäufe überlassen können, ohne jeden einzeln abzunicken. Dafür sollen sie Regeln festlegen, etwa Ausgabenlimits, erlaubte Produktkategorien oder Zeiträume, abgesichert ebenfalls per Biometrie.

Welche Zahlungsmittel es gibt

Zum Start funktioniert die Wallet nur mit Karten von American Express, Mastercard und Visa, die von US-Banken ausgegeben wurden. Andere Zahlungsmittel wie PayPal, Apple Pay, Banküberweisungen oder Krypto erwähnt OpenAI in der Ankündigung nicht. American Express spricht von der ersten Integration seines Programms für Agentic Commerce und will das Angebot nach der Testphase für mehr Karteninhaber:innen öffnen.

Wo die Wallet verfügbar ist

Vorerst nur in den USA und nur für zahlende Spitzenkund:innen. Die Wallet startet in Dots, OpenAIs persönlichem Agenten, der rund um die Uhr auf einem eigenen Cloud-Rechner läuft. Nutzen können sie ChatGPT-Pro-Abonnent:innen ab 18 Jahren mit einer passenden US-Karte. Einen Zeitplan für die EU und damit auch Österreich nennt OpenAI nicht. Man wolle aus dem frühen Einsatz lernen und die Verfügbarkeit dann gemeinsam mit Händlern, Banken und Kartennetzwerken ausweiten.

Was Händler tun müssen

OpenAI räumt selbst ein, dass viele Websites und Zahlungssysteme noch nicht auf einkaufende Agenten eingestellt sind und Käufe über die Wallet unabsichtlich blockieren könnten. Deshalb veröffentlicht der Konzern ein Playbook für Händler:

Produktdaten: Unternehmen können ihr Profil in ChatGPT beanspruchen und einen Produkt-Feed mit aktuellen Preisen und Lagerständen hochladen.

Unternehmen können ihr Profil in ChatGPT beanspruchen und einen Produkt-Feed mit aktuellen Preisen und Lagerständen hochladen. Zugang für Agenten: Firewalls und Content-Delivery-Netzwerke sollen signierte Anfragen der ChatGPT-Agenten über den Standard Web Bot Auth erkennen und durchlassen.

Firewalls und Content-Delivery-Netzwerke sollen signierte Anfragen der ChatGPT-Agenten über den Standard Web Bot Auth erkennen und durchlassen. Betrugsprüfung: Die Tokens funktionieren mit bestehenden Checkouts, die Risikosysteme könnten Agenten-Käufe aber als verdächtig einstufen. OpenAI arbeitet dafür mit Betrugsspezialisten wie Forter, Riskified, Sardine und Signifyd sowie mit Zahlungsdienstleistern wie Adyen, Checkout.com und Stripe zusammen.

Die Tokens funktionieren mit bestehenden Checkouts, die Risikosysteme könnten Agenten-Käufe aber als verdächtig einstufen. OpenAI arbeitet dafür mit Betrugsspezialisten wie Forter, Riskified, Sardine und Signifyd sowie mit Zahlungsdienstleistern wie Adyen, Checkout.com und Stripe zusammen. Eigene Schnittstellen: Händler können Plugins bauen, über die Agenten Verfügbarkeiten prüfen oder Warenkörbe verwalten, oder ihre Website mit WebMCP-Tools ausstatten.

Agenten kaufen bisher kaum ein

Ob die Wallet ein Massenprodukt wird, ist offen, denn die Agenten-Ökonomie kommt bisher kaum in Fahrt. Wie Trending Topics kürzlich berichtete, buchen KI-Agenten bei Uber, Airbnb, DoorDash und Booking bisher fast nichts. Bei Uber kamen in der Halloween-Woche, einer der stärksten des Jahres mit rund 320 Millionen Fahrten und Bestellungen, gerade einmal vier Fahrten über einen KI-Agenten zustande. Airbnb sieht laut CEO Brian Chesky wenig Agenten-Traffic und noch weniger Buchungen, bei Booking kommen deutlich unter ein Prozent der Übernachtungen über Sprachmodelle.

Dazu kommen Sperren. Amazon, der wichtigste Händler für jeden Shopping-Agenten, hat Metas Agenten Muse ausgesperrt, mit der Begründung, er gebe sich nie als KI zu erkennen. Und große US-Banken wie JPMorgan Chase und Charles Schwab blockieren KI-Agenten, die im Namen ihrer Kund:innen Geld bewegen wollen. Genau an diesem Punkt setzt OpenAI an: Weil der Agent nur einen Token bekommt und jeden Kauf einzeln freigeben lassen muss, sollen Händler und Banken ihn als legitimen Käufer erkennen können.

Die Konkurrenz rüstet ebenfalls auf

OpenAI ist mit seinen Plänen nicht allein. Meta hat mit Muse den bisher erfolgreichsten Shopping-Agenten am Markt und will gemeinsam mit Walmart über das Personal Agent Protocol die Regeln festlegen, nach denen Agenten bei Händlern einkaufen. Anthropic hat mit Claude Duet einen eigenen persönlichen Agenten vorgestellt, Elon Musks KI-Sparte schickt Grok Bot ins Rennen. Mit der Wallet kontrolliert OpenAI nun neben der Recherche vor dem Kauf auch die Bezahlung selbst. Laut OpenAI nutzen ChatGPT jede Woche 1,2 Milliarden Menschen, viele davon schon heute, um Produkte zu vergleichen.