Chinas Top-KI-Modelle tragen Fingerabdrücke verbotener Nvidia-Chips

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Die Gewichte verraten mehr, als den Labs lieb sein dürfte: Sechs der neuesten KI-Modelle von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group tragen laut einer forensischen Analyse die Spuren von Nvidias Blackwell-Chips, die nicht nach China exportiert werden dürfen. Veröffentlicht hat die Untersuchung soeben Will DePue, der bei OpenAI an Sora und GPT-5 mitgearbeitet hat, über sein Non-Profit Unemployment Labs. Sie platzt mitten in die Woche, in der Nvidia-Chef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurücktreten musste.

Wie der Fingerabdruck funktioniert

Bevor ein KI-Modell trainiert wird, werden seine Milliarden Parameter mit Zufallswerten befüllt. Auf Nvidia-GPUs erzeugt die Software PyTorch diese Werte verteilt auf Tausende Rechenkerne, und wie viele das sind, hängt vom Chip ab: Ein H100 aus der Hopper-Generation arbeitet mit 132 sogenannten Streaming-Multiprozessoren, ein B200 oder B300 mit 148, ein GB200 oder GB300 mit 152. Dieses Muster überlebt das Training teilweise und lässt sich in den veröffentlichten Gewichten wiederfinden.

DePue hat rund sechs Billionen Kombinationen aus Startwerten und Chip-Layouts durchsucht. Bei 24 Modellen, deren Entwickler:innen die verwendete Hardware offengelegt haben, lag die Methode jedes Mal richtig, darunter Nvidias eigenes Nemotron-3 Ultra und Metas Llama 3.1. Die Belege kämen ausschließlich aus den veröffentlichten Gewichten der Modelle selbst, schreibt DePue. Auf gemieteten B300- und GB200-Systemen konnte er die Startwerte von DeepSeek-V4-Flash und Kimi K3 mit unveränderter Software bitgenau nachbauen, auf einem H100 dagegen nicht.

Diese Modelle sind betroffen

Die sechs Modelle stammen von vier der führenden chinesischen KI-Labs. Bei allen zeigt sich derselbe Bruch: Die Vorgängermodelle tragen die Signatur der Hopper-Chips, die neuen Generationen seit dem Frühjahr die von Blackwell.

Lab Modell Chip-Klasse laut Analyse Geschätzte GPUs DeepSeek DeepSeek-V4-Flash B200/B300 1.000 bis 1.500 DeepSeek DeepSeek-V4-Pro GB200/GB300 2.000 bis 2.500 Moonshot AI Kimi K3 und K3.1-Pro GB200/GB300 2.000 bis 3.000 MiniMax MiniMax-M3 B200/B300 500 bis 600 Ant Group Ling-3.1-flash GB200/GB300 1.100 bis 1.650

Für jeden Trainingslauf wären laut DePue zwei bis drei Monate auf 500 bis 3.000 Blackwell-GPUs nötig gewesen. Bei geschätzt rund 70.000 Dollar (etwa 62.900 Euro) pro GPU kommt er allein für die finalen Trainingsläufe auf mehr als 500 Millionen Dollar (rund 449 Millionen Euro) an Hardware, die China gar nicht haben dürfte. Nicht aufgefallen sind dagegen Alibaba, Zhipu, Tencent, Xiaomi und StepFun: Ihre Modelle zeigen Hopper-Signaturen oder lassen sich nicht zuordnen, etwa weil Alibaba mehrere Qwen-Modelle auf normalen Prozessoren initialisiert hat, die keinen Fingerabdruck hinterlassen.

Neu ist der Verdacht nicht. US-Beamt:innen und Medien hatten DeepSeek und Moonshot schon zuvor vorgeworfen, Blackwell-Chips zu nutzen, das Weiße Haus warf Moonshot im Sommer vor, über Thailand an die Chips gekommen zu sein. Technische Belege dafür gab es bisher aber keine.

Der Schatten der Spionage-Affäre

Die Analyse trifft Nvidia in einem denkbar schlechten Moment. Im Zentrum des Skandals um Huang steht das Unternehmen Megaspeed aus Singapur, dessen frühere Managerin Alice Huang US-Geheimdienste für eine chinesische Agentin halten. Megaspeed soll laut New York Times über zwei Jahre Nvidia-Chips um rund 4,8 Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro) gekauft haben, ein Teil davon stand in Malaysia und Indonesien und soll chinesische Kund:innen wie Alibaba aus der Ferne versorgt haben. Laut The Information sollen über das Netzwerk sogar Chips um mindestens 7,5 Milliarden Dollar bewegt worden sein, wie Fortune zusammenfasst. Das US-Justizministerium ermittelt, Megaspeed bestreitet jedes Fehlverhalten.

Eine direkte Verbindung zwischen Megaspeed und den sechs Modellen zeigt die Analyse nicht. Sie verschärft aber die Frage, die Huang in Washington jahrelang wegzuargumentieren versuchte: wie dicht die Exportkontrollen überhaupt sind. Huang hatte öffentlich dafür geworben, wieder Chips nach China verkaufen zu dürfen, und die Kontrollen als weitgehend gescheitert bezeichnet. Die US-Regierung erlaubte schließlich rund zehn chinesischen Firmen den Kauf von H200-Chips, Blackwell blieb aber gesperrt.

Huangs Open-Weight-Wette unter Druck

Am stärksten könnte die Analyse eine andere Herzensangelegenheit von Huang treffen: offene KI-Modelle. Unter ihm hat Nvidia mehr als 500 Modelle auf Hugging Face veröffentlicht, angekündigt, über fünf Jahre 26 Milliarden Dollar (rund 23,4 Milliarden Euro) in offene Modelle zu stecken, und die Übernahme von Hugging Face vereinbart. Als Anthropic und OpenAI laut Berichten auf ein Verbot chinesischer Open-Weight-Modelle in den USA drängten, organisierte Huang einen offenen Brief dagegen. Sein Argument: 80 Prozent der US-Startups nutzen chinesische offene Modelle.

Genau diese Modelle stehen jetzt im Verdacht, mit geschmuggelter oder unerlaubt genutzter US-Hardware entstanden zu sein. Betroffen wären damit nicht nur die vier chinesischen Labs, denen schärfere Sanktionen drohen könnten, sondern auch Unternehmen in den USA und Europa, die Kimi, DeepSeek oder MiniMax in ihre Produkte eingebaut haben. Für Befürworter:innen eines Verbots ist die Analyse Munition, und Nvidia fehlt ausgerechnet jetzt sein lautester Verteidiger offener Modelle.

Was die Analyse nicht beweist

DePue selbst zieht klare Grenzen. Der Fingerabdruck zeigt nur, auf welcher Hardware die Startwerte eines Modells erzeugt wurden, nicht zwingend das gesamte Training. Er zeigt auch nicht, wem die Chips gehörten oder wo sie standen: Blackwell-Systeme lassen sich in Rechenzentren außerhalb Chinas mieten. Einen Gesetzesverstoß belegen die Daten ausdrücklich nicht, und die Untersuchung wurde noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet. Bei fünf der sechs Modelle konnte DePue zudem einen alternativen AMD-Chip nur rechnerisch, aber nicht praktisch ausschließen.

Nvidia hat sich zu der Analyse bisher nicht geäußert. Vorwürfe, Chips seien über Megaspeed nach China umgeleitet worden, bezeichnete der Konzern zuletzt als gründlich untersucht und widerlegt. Auch von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group gibt es noch keine Stellungnahme.