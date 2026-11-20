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Millionen von Menschen erreicht die Kampagne des Circular Monday Jahr für Jahr, um auf nachhaltige Geschenkideen zirkulärer Unternehmen aufmerksam zu machen. Der Termin am Montag vor dem Black Friday ist dabei bewusst gewählt. Wir haben mit der Sprecherin des Circular Mondays und Gründerin von The Good Tribe, Evelina Lundqvist, gesprochen.

Am 23. November ist Circular Monday. Der Tag ist inzwischen ein fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit und steht für die Idee des zirkulären Schenkens. Kommt die Message an?

Evelina Lundqvist: Ich habe den Eindruck, dass sich etwas bewegt. Dazu passt auch eine österreichische Zahl: In der willhaben-Weihnachtsumfrage letztes Jahr unter mehreren tausend Nutzer:innen konnten sich mehr als zwei Drittel vorstellen, etwas Gebrauchtes zu Weihnachten zu verschenken. Das ist ein ermutigendes Signal.

Unser diesjähriges Motto „Put the U back in Value“ lädt dazu ein, selbst darüber nachzudenken, was Wert ausmacht. Ein Geschenk kann wertvoll sein, weil es zu einem Menschen passt, eine Geschichte hat oder mit viel Aufmerksamkeit ausgesucht wurde.

Wir möchten dazu beitragen, dass ein anderer Umgang mit Konsum selbstverständlich wird: einer, der die Ressourcen unserer Erde und die sozialen Bedingungen der Herstellung respektiert – und gleichzeitig Freude macht.

Braucht es da auch einen neuen Zugang zum Schenken und “Beschenkt werden”?

Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage, weil sie beide Seiten anspricht. Beim Schenken können wir uns fragen: Was wünscht sich dieser Mensch wirklich? Was braucht er? Und beim “Beschenkt werden” können wir uns Zeit nehmen, ein Geschenk bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen.

Für mich gehört dazu, insgesamt etwas langsamer zu werden und den Druck aus dem Schenken herauszunehmen. Weniger Geschenke, die wirklich passen, können viel mehr Freude machen.

In der Nachmittagsbetreuung meiner Kinder gibt es heuer eine schöne neue Tradition: einen Geschenke-Adventkalender mit Dingen, die die Kinder selbst nicht mehr brauchen. So kann etwas, das für ein Kind ausgedient hat, einem anderen Freude machen. Dieses Bewusstsein zu fördern, finde ich wunderbar – bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen.

Können sich Gewohnheiten so einfach ändern?

Wir Menschen gewöhnen uns schnell an Dinge und glauben dann, sie seien schon immer so gewesen. Dabei ist Konsum in diesem Ausmaß historisch gesehen relativ jung. Das macht mir Hoffnung: Was wir uns angewöhnt haben, können wir auch wieder verändern. Wir sollten aber aufpassen, dass wir unsere Konsumgewohnheiten nicht einfach unverändert auf Secondhand übertragen. Auch dort geht es darum, bewusster auszuwählen, weniger zu kaufen und die Dinge tatsächlich zu nutzen und wertzuschätzen.

Nutzen auch die Unternehmer:innen den Circular Monday als Gelegenheit für Veränderung?

In Österreich stehen wir noch am Anfang. Wir organisieren die Kampagne heuer im zweiten Jahr und haben viel daran gearbeitet, unsere Rolle und unser Angebot weiterzuentwickeln. In den kommenden Jahren möchten wir vor allem mehr Unternehmen erreichen und zur Teilnahme einladen.

Mein Traum wäre zum Beispiel, dass Schuhmacher:innen in ganz Österreich mitmachen – ebenso wie Handyreparaturbetriebe und viele andere Unternehmen, die jeden Tag ganz praktisch Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Dadurch könnten wir den Circular Monday auch im Straßenbild sichtbarer machen. Dieses Potenzial schöpfen wir noch lange nicht aus.

Der Circular Monday findet natürlich nicht nur in Österreich statt, die weltweite Kampagne gibt es schon länger. Wie läuft es international?

Ich bin auch international bei Circular Monday eingebunden und betreue die Bewerbungen von Menschen, die in ihrem Land als offizielle Sprecher:innen aktiv werden möchten. Heuer konnten wir mehrere neue Teams begrüßen, unter anderem aus dem Nahen Osten und Nordafrika sowie aus weiteren europäischen Ländern.

Inzwischen gibt es weltweit mehr als 20 offizielle Sprecher:innen-Teams. Schon im Vorfeld der diesjährigen Kampagne haben wir Millionen Menschen erreicht. Das zeigt, wie groß das Interesse daran ist, zirkuläre Alternativen sichtbar zu machen und eine andere Geschichte über Konsum zu erzählen.

Gibt es da Beispiele und Angebote, von denen zirkuläre Unternehmer:innen in Österreich etwas lernen können?

Eine Idee aus Madrid finde ich besonders spannend. Das dortige Team überlegt, mit einer einzelnen Straße zu beginnen, in der es viele Secondhand- und Antiquitätengeschäfte gibt. Sie möchten mit den Unternehmen ins Gespräch kommen und gemeinsam etwas für Circular Monday entwickeln. Das ist lokal verankert und könnte die Bewegung direkt im öffentlichen Raum sichtbar machen. So etwas ließe sich auch in Österreich ausprobieren: in einer Einkaufsstraße, einem Grätzl oder einem Ortszentrum.

In anderen Ländern gibt es außerdem schon sehr viele Circular Monday Buddies. Auch für Österreich wünsche ich mir langfristig mehrere Hundert teilnehmende Unternehmen und Organisationen. Damit könnten wir die Vielfalt zirkulärer Angebote besser abbilden und Menschen die Suche nach passenden Produkten und Dienstleistungen erleichtern.

Was ist in diesem Jahr dein persönliches Highlight aus Österreich?

Es fällt mir schwer, nur eines herauszugreifen. Besonders mag ich Angebote, bei denen Menschen selbst aktiv werden und erleben, dass sie etwas reparieren oder weiterverwenden können. Dazu gehört das Näh- und Repaircafé von Volkshilfe Oberösterreich und GRAND GARAGE in Linz.

Auch der Müllsammelzangen-Workshop von gabarage, Riedls Upcycling Agentur und KlimaBock in Wien ist großartig. Dort werden Müllzangen gebaut und anschließend gemeinsam Abfälle gesammelt. Wer einmal selbst Müll gesammelt hat, schaut oft anders auf das, was auf unseren Straßen oder in der Natur landet. Man sieht, wie wenig Wert manchen Dingen beigemessen wird – und wie viel Zeit andere Menschen dafür aufbringen müssen, sie wieder einzusammeln.

Zwölf Beispiele aus Österreich werden wir ja auch am Circular Monday gemeinsam im Climate Lab vorstellen. Was erwartet uns da?

Mit „Step-by-step – 12 zirkuläre Impulse aus Österreich“ wollen wir zeigen, was Kreislaufwirtschaft im Alltag konkret bedeutet. Häufig wird darüber aus einer industriellen oder technischen Perspektive gesprochen. Das ist wichtig, aber mir fehlt dabei manchmal der Bezug zu den Menschen: Was kann ich selbst nutzen? Wo kann ich etwas ausleihen, reparieren lassen oder gebraucht kaufen?

Genau darauf freue ich mich bei diesem Abend. Die Bandbreite reicht vom Ausleihen praktischer Dinge über das Aufarbeiten und Upcycling von Möbeln bis zu Mehrweglösungen. Wie alltagstauglich das sein kann, zeigen beispielsweise Angebote wie der GB*Leihladen. Wir möchten sichtbar machen, wie viele Möglichkeiten es bereits gibt, Dinge länger im Kreislauf zu halten.

Besonders spannend finde ich die Mehrweg-Weinflaschen-Initiative in Österreich. In diesem Bereich engagieren sich Winzer:innen schon lange. Zu sehen, wie solche Lösungen für Konsument:innen zugänglicher werden können, interessiert mich sehr.

Was muss sich in Österreich noch ändern, damit zirkuläre Geschäfte so richtig durchstarten können?

Ich würde mir wünschen, dass eine Secondhand-Abteilung in viel mehr Geschäften selbstverständlich wird. Aber auch für einen selbst lohnt sich das Umdenken: Was bedeutet Wert für mich? Das sollten wir selbst bestimmen können. Ein Lieblingsstück lange zu behalten, zu pflegen oder reparieren zu lassen, kann unglaublich wertvoll sein. Mit Circular Monday möchten wir diesen Blick auf Wert stärken.

Wir müssen auch viel stärker an der Nachfrage nach zirkulären Angeboten und Klimalösungen arbeiten. Es gibt so viele engagierte Unternehmen und Organisationen. Damit sie ihre Arbeit dauerhaft fortsetzen können, brauchen sie auch Kundschaft.

Deshalb an alle da draußen: Unterstützt am 23. November, zu Weihnachten und beim nächsten Geburtstag. Fragt auch in euren gewohnten Geschäften nach Secondhand-Angeboten.

Hast du zirkuläre Geschenke-Tipps für unsere Leserschaft?

Mein Tipp ist, sich die über 50 Unternehmen und Organisationen auf unserer österreichischen Circular-Monday-Seite anzuschauen. Dort findet man viele Anregungen – etwa Secondhand-Gesellschaftsspiele bei carla, besondere Fundstücke oder Upcycling-Produkte. Gebrauchte Bücher sind ebenfalls ein einfacher Einstieg.

Was schenkst du zu Weihnachten?

Wir haben zwei Kinder und schauen gemeinsam, was sie sich wünschen. Wir versuchen, uns beim Schenken möglichst daran zu orientieren und ihre Wünsche mit Dingen zu verbinden, die sie tatsächlich brauchen. Ich möchte vermeiden, einfach irgendetwas zu kaufen, das dann ungenutzt herumliegt.

Bücher lassen sich zum Beispiel sehr gut gebraucht schenken. Auch wiederverwendbare Geschenkverpackungen aus Stoff finde ich schön – die japanische Tradition des Furoshiki ist dafür eine tolle Inspiration.

Und worüber freust du dich besonders?

Du meinst als Geschenk? Über Wollsocken! Das klingt vielleicht langweilig, aber gute Wollsocken halten ewig und machen mir lange Freude.

Grundsätzlich mag ich auch Wichteln, wenn dadurch weniger und dafür bewusster geschenkt wird. Und manchmal dürfen es einfach wenige oder gar keine materiellen Geschenke sein. Gemeinsam Zeit zu verbringen und etwas Schönes zu erleben, ist für mich ebenfalls ein wichtiger Teil von Weihnachten.

Und sonst ist mein Team hier in Österreich für mich ein Geschenk. Wir machen das alle ehrenamtlich, und es ist beeindruckend, wie viel Zeit, Energie und Engagement die Menschen einbringen.

Denkst du, der Circular Monday wird den Black Friday irgendwann mal verdrängen können?

Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen die Frage in einem größeren Zusammenhang betrachten. Angesichts der Klimakrise und unseres Umgangs mit Ressourcen kann die Aufforderung, immer mehr zu kaufen, nicht dauerhaft unhinterfragt bleiben. Unsere Konsumkultur wird sich verändern müssen. Ich wünsche mir, dass wir diesen Wandel bewusst mitgestalten.

Ob Circular Monday den Black Friday irgendwann verdrängt, ist für mich deshalb nicht die entscheidende Frage. Ich möchte, dass wir dazu beitragen, den Fokus zu verschieben: hin zu Dingen, die wir wirklich brauchen und schätzen, zu Reparatur und Wiederverwendung und zu mehr Freude an dem, was bereits da ist.

Evelina Lundqvist ist Sprecherin des Circular Mondays in Österreich. Sie ist Gründerin von The Good Tribe, seit über 20 Jahren im Impact-Bereich tätig und arbeitet als Unternehmensberaterin mit Kund:innen in Österreich, Schweden, Australien und Mexiko. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle zu verändern und nachhaltige Ansätze zugänglich zu kommunizieren.