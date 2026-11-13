Claude fällt aus, während Microsoft 365 noch lahmt (Update)

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Update (15:36 Uhr): Laut Anthropic erholen sich claude.ai und die Claude API, Fehler könnten aber zwischenzeitlich wieder auftreten. Weiterhin eingeschränkt sind die Konnektoren, darunter jene zu Docs und Sheets, außerdem Claude in Meetings, Claude Managed Agents, Claude Security und die Nutzung von Konnektoren in Claude Code. Die mobilen Apps sind im selben Ausmaß betroffen wie claude.ai.

Wer gehofft hat, die Arbeit einfach an die KI auszulagern, während Outlook und Teams streiken, hat heute Pech: Auch Claude kämpft mit Problemen. Anthropic untersucht seit kurz nach 14 Uhr „erhöhte Fehlerraten“ bei claude.ai, der Claude API und Claude Code. Laut der Statusseite von Anthropic ist claude.ai von einem größeren Ausfall betroffen, API und Claude Code teilweise, auch Claude Cowork läuft eingeschränkt. Zur Ursache gibt es noch keine Angaben.

Der zweite Ausfall an einem Tag

Für Anthropic ist es bereits die zweite größere Störung an diesem Freitag. Kurz vor 11 Uhr meldete das Unternehmen Probleme bei der Anmeldung auf claude.ai und in Claude Code, viele Nutzer:innen kamen nicht mehr in ihre Konten. Rund eine Stunde später war ein Fix ausgerollt, kurz vor 13 Uhr erklärte Anthropic das Problem für behoben. Nur gut eine Stunde danach folgte die nächste Störungsmeldung.

Nicht betroffen sind laut Statusseite die Claude-Modelle, die Unternehmen über Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Foundry nutzen. Wer Claude über einen dieser Anbieter in die eigenen Anwendungen eingebunden hat, kann vorerst weiterarbeiten.

Microsoft hängt schon seit Donnerstag

Parallel dazu läuft der Ausfall bei Microsoft weiter, der seit Donnerstagnachmittag Outlook, Teams, SharePoint und Copilot lahmlegt. Laut der jüngsten Meldung auf Microsofts Statusseite kommt die Wiederherstellung voran, betroffen sind aber weiterhin Outlook.com, OneDrive, OneNote, To Do, Teams und die Web-Versionen von Microsoft 365. Die Ursache sucht Microsoft nach wie vor.

Die beiden Störungen sind auch miteinander verknüpft. Seit Donnerstagabend scheitern bei Claude die meisten Anfragen über den Microsoft-365-Konnektor, mit dem Claude auf E-Mails, Kalender und Dateien in Outlook, Teams und SharePoint zugreift. Ursache dafür ist laut Anthropic der Microsoft-Ausfall, auch Claude for Outlook funktioniert deshalb nur eingeschränkt. Ob die aktuelle Störung bei Claude ebenfalls mit Microsoft zusammenhängt, ist offen: Anthropic hat dazu bisher nichts gesagt.

Läuft Claude auf Microsoft-Servern?

Zum Teil. Anthropic verteilt das Training und den Betrieb seiner Modelle auf drei Chip-Welten: Amazons Trainium-Chips, Googles TPUs und Nvidia-GPUs. Hauptpartner ist Amazon, AWS bleibt laut Anthropic der wichtigste Cloud- und Trainingspartner. Anthropic nutzt dort mehr als eine Million Trainium2-Chips und hat sich verpflichtet, in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar (rund 90 Milliarden Euro) für AWS-Technologie auszugeben. Mit Google hat Anthropic zusätzliche TPU-Kapazitäten im Gigawatt-Bereich vereinbart.

Microsoft ist der jüngste der drei großen Partner. Vor einem Jahr hat Anthropic zugesagt, Azure-Rechenkapazität um 30 Milliarden Dollar (rund 27 Milliarden Euro) zu kaufen, zugleich haben Microsoft und Nvidia in Anthropic investiert, wie Trending Topics im Zusammenhang mit Nvidias Circular Deals analysiert hat. Seit dem Sommer läuft Claude für Unternehmenskund:innen in Microsoft Foundry direkt auf Azure-Servern mit Nvidia-GB300-Chips. Genau dieser Zugang ist laut Anthropics Statusseite von der aktuellen Störung aber nicht betroffen, während claude.ai ausfällt.

Auch die Konkurrenz ist nicht ganz sauber

Wer jetzt auf ChatGPT oder Gemini ausweicht, ist nur teilweise auf der sicheren Seite. Auch OpenAI meldet auf seiner Statusseite seit Donnerstagabend eine teilweise Beeinträchtigung seiner Dienste. Laut Reuters hatten sowohl OpenAI als auch Anthropic Probleme mit ihren Microsoft-Konnektoren, denn diese hängen an denselben Microsoft-Schnittstellen. Ein Wechsel des KI-Anbieters hilft also wenig, solange die Daten ohnehin bei Microsoft liegen.