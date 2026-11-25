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Programmieren war gestern, jetzt reicht eine Beschreibung: Anthropic lässt Nutzer:innen aus Claude heraus eigene Desktop-Apps für Mac und Windows bauen und installieren. Die Funktion „Install as app“ verwandelt sogenannte Artifacts, also die kleinen Webanwendungen, die Claude im Chat erzeugt, in Programme mit eigenem Icon und eigenem Fenster. Sie wird laut Anthropic soeben als Beta in den Claude-Apps für Mac und Windows ausgerollt.

Benachrichtigungen, Menüleiste, Updates

Eine installierte App öffnet sich wie jedes andere Programm, außerhalb von Claude. Sie kann Benachrichtigungen schicken, sich in die Menüleiste am Mac oder den Infobereich unter Windows einnisten und lässt sich mit anderen teilen. Jede App kann Claude selbst sowie verbundene Dienste wie Kalender oder E-Mail nutzen und aktualisiert sich automatisch, wenn das zugrunde liegende Artifact geändert wird. Anfragen der App an Claude zählen dabei zum Nutzungslimit des jeweiligen Abos.

Anthropic begründet den Schritt damit, dass Artifacts längst mehr sind als Diagramme oder Webseiten zum Herzeigen. Nutzer:innen bauen sich damit etwa eine Seite zur Meeting-Vorbereitung, die regelmäßig Kalender und Mails ausliest, oder einen Tracker für Bestellungen, die noch am selben Tag verschickt werden müssen. „Wenn du dich bei der Arbeit auf ein Tool verlässt, sollte es sich wie deine anderen Apps öffnen und dich erinnern, wenn etwas deine Aufmerksamkeit braucht“, schreibt das Unternehmen.

Als Beispiele zeigt Anthropic Apps, die eigene Mitarbeiter:innen gebaut haben: einen Bildeditor mit Ebenen namens Linnet, einen Dateimanager im Filmkulissen-Look namens Phosphor, das Ordner-Aufräumtool Sift, ein Terminal mit eingebautem Claude namens Tern und Vitals, das die Rechnerleistung in der Menüleiste anzeigt.

Drei Stufen von Berechtigungen

Bevor eine App auf den Computer zugreifen darf, muss der oder die Nutzer:in zustimmen. Anthropic unterscheidet drei Stufen:

Standard: Die App kann nur, was sie auch im Browser könnte.

Die App kann nur, was sie auch im Browser könnte. App-Berechtigungen: Die App darf gängige Funktionen anfragen, etwa Fenster, die immer im Vordergrund bleiben, globale Tastenkürzel oder Benachrichtigungen.

Die App darf gängige Funktionen anfragen, etwa Fenster, die immer im Vordergrund bleiben, globale Tastenkürzel oder Benachrichtigungen. Voller Computerzugriff: Die App darf Programme ausführen und Dateien lesen, ändern oder löschen, ohne jedes Mal nachzufragen.

Die Zustimmung gilt jeweils nur für die aktuelle Version einer App, nach jedem Update fragt Claude erneut, auch nach eigenen Änderungen. Stammt ein Teil der App von einer anderen Website, kann sich dieser Teil allerdings ohne neue Rückfrage ändern. Vollen Zugriff gibt es nur für selbst gebaute Apps oder, bei Team- und Enterprise-Abos, für Apps aus der eigenen Organisation. Anthropic prüft die Apps vor der Installation nicht und rät, vollen Zugriff nur vertrauenswürdigen Apps zu geben.

Verfügbar in allen Abos, mit Ausnahmen

Install as app kommt als Beta in alle Abos. Bei Team-Abos ist die Funktion standardmäßig eingeschaltet, der volle Computerzugriff aber aus, bei Enterprise müssen Administrator:innen sie erst aktivieren. Organisationen mit HIPAA-Vorgaben und hybride Installationen bleiben außen vor. Zum Öffnen einer App muss man online und bei Claude angemeldet sein, ein eigener API-Schlüssel oder ein Signieren der App ist nicht nötig. Claude Docs, Slides und Sheets lassen sich nicht als App installieren.

Neuer Druck auf SaaS-Anbieter

Install as app ist ein weiterer Schritt in Richtung personalisierter Software: Wer sich ein Werkzeug für die eigenen Abläufe einfach beschreiben und installieren kann, braucht dafür nicht unbedingt ein weiteres Software-Abo. Für SaaS-Anbieter könnte das den Druck weiter erhöhen. Wie nervös die Börse darauf reagiert, hat sich Anfang des Jahres gezeigt: Nach dem Start von Claude Cowork Mitte Jänner brachen die Aktien etablierter SaaS-Unternehmen innerhalb weniger Tage um bis zu 30 Prozent ein, bald war von der „SaaSpocalypse“ die Rede. Im Februar erwischte es nach weiteren Ankündigungen von Anthropic auch Cybersecurity-Aktien und IBM, das den stärksten Tagesverlust seit mehr als 25 Jahren verbuchte.

Am App Store vorbei

Damit landen selbst gebaute KI-Apps direkt auf dem Rechner, ganz ohne App Store. Apple geht dort gegen Vibe-Coding-Apps vor, während Xiaomi seine Nutzer:innen am neuen 18 Pro per Spracheingabe Mini-Apps bauen lässt. Wie riskant schnell zusammengebaute Apps sein können, hat zuletzt das schwedische Vibe-Coding-Unicorn Lovable gezeigt: Tausende damit gebaute Apps ließen Fremde ohne Login in ihre Datenbanken schauen.