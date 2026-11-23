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Claude schreibt den Code, Claude prüft den Code, und jetzt gibt Claude den Code auch frei.

Anthropic hat soeben Claude Ship vorgestellt. Das neue Produkt soll Pull Requests, also Änderungsvorschläge an einer Codebasis, automatisch durch Review, Fehlerbehebung und Freigabe bringen. „Das Ziel: Code so schnell ausliefern, wie Teams ihn schreiben“, schreibt Anthropic in der Ankündigung. Claude Ship ist ab sofort als Beta für Kund:innen der Team- und Enterprise-Pläne verfügbar, die ihren Code auf GitHub verwalten.

Review, Reparatur, Freigabe

Claude Ship besteht aus drei Bausteinen. Code Review, das bereits allgemein verfügbar ist, prüft Pull Requests gegen die gesamte Codebasis, verifiziert seine eigenen Funde und postet sie direkt in den Pull Request. Neu sind zwei Agenten: Der PR Steward kümmert sich um fehlgeschlagene Tests, Merge-Konflikte und Review-Feedback und dokumentiert nach jeder Änderung, wie sie sich rückgängig machen lässt. Selbst freigeben oder zusammenführen darf er nichts.

Das übernimmt der dritte Baustein, Claude Approvals. Teams legen dafür eine Richtlinie als Datei im Repository ab, Anthropic vergleicht das mit einer „smarteren CODEOWNERS-Datei“. Routineänderungen kann Claude dann selbst genehmigen, für heikle Fälle lässt sich eine menschliche Freigabe vorschreiben. Anthropic empfiehlt, Claude Approvals zunächst nur beobachtend mitlaufen zu lassen. Entwickler:innen können Claude Ship auch einzeln über den neuen Befehl „/ship“ in Claude Code nutzen.

Laut Anthropic hat sich beim eigenen Claude-Code-Team die Zahl der zusammengeführten Pull Requests von Juni bis September mehr als verdoppelt, während der Anteil der wieder rückgängig gemachten Änderungen um mehr als 40 Prozent sank. Abgerechnet wird nach Tokens, Admins können Ausgabenlimits setzen. Berechtigte Enterprise-Kund:innen können Guthaben von mindestens 10.000 Dollar (rund 9.000 Euro) beantragen. Für Organisationen mit Zero Data Retention, HIPAA-Konfiguration oder eigenen Verschlüsselungsschlüsseln ist Claude Ship nicht verfügbar.

Claude Code bekommt sein Ökosystem

Strategisch folgt Claude Ship einem bekannten Muster. Im September hat Anthropic Cowork in die Haupt-App von Claude integriert und rundherum eigene Formate wie Claude Docs und Claude Slides gestartet, im November folgten unter anderem Claude Sheets und Claude Whiteboards. Was Docs, Slides und Sheets für die Büroarbeit sind, soll Claude Ship nun für Claude Code werden: ein Ausbau des bestehenden Produkts, der Nutzer:innen enger an die Plattform bindet.

Das ist naheliegend, denn Claude Code ist Anthropics wichtigster Umsatztreiber, wie Trending Topics berichtete. Mit Claude Ship deckt Anthropic nun nicht mehr nur das Schreiben von Code ab, sondern den gesamten Weg bis zur Freigabe. Genau diesen Schritt sieht Anthropic als Engpass: Wenn Agenten den Großteil des Codes schreiben, wie es beim Claude-Code-Team laut Anthropic bereits der Fall ist, soll auch alles nach dem Pull Request so schnell gehen.

Anthropic tritt damit gegen eine Reihe spezialisierter Anbieter an. GitHub bietet mit Copilot ebenfalls automatisierte Code-Reviews, dazu kommen Startups wie CodeRabbit sowie Cursor mit seinem Review-Agenten Bugbot.

Erster großer Launch nach dem Börsengang

Claude Ship ist der erste große neue Produktname, den Anthropic seit seinem Börsengang am vergangenen Donnerstag vorstellt. Schon am Freitag hatte das Unternehmen allerdings kleinere Neuerungen ausgerollt, darunter Computer Use für Team- und Enterprise-Kund:innen sowie ein neues Design der Mobile-App.

An der Börse hilft der Launch zunächst nicht. Die Anthropic-Aktie schloss am Montag bei 87,64 Dollar (rund 78,60 Euro), ein Minus von 1,4 Prozent. Gegenüber dem ersten Kurs von 111,50 Dollar am Donnerstag hat sie damit gut 21 Prozent verloren, gegenüber dem ersten Schlusskurs von 97,17 Dollar knapp 10 Prozent. Über dem Ausgabepreis von 83 Dollar liegt sie aber noch immer, und zwar um rund 6 Prozent.