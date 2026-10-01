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Beim Grazer Bitcoin-Broker Coinfinity übernimmt ab heute ein bekanntes Gesicht die Führung. Raimund Ortner rückt in die Geschäftsführung auf und folgt Gründer Max Tertinegg nach, der sich aus der Geschäftsführung zurückzieht. Tertinegg bleibt dem Unternehmen erhalten und soll künftig das Thema Künstliche Intelligenz vorantreiben, wie Coinfinity mitteilt.

Doppelspitze mit Stefan Grill

Ortner verantwortet den Kundenbereich und vertritt das Unternehmen nach außen. Gemeinsam mit Stefan Grill, der seit 2023 Geschäftsführer ist und sich um den Betrieb im Inneren kümmert, bildet er eine Doppelspitze. „Ich freue mich, die Geschäftsführung in die Hände von Raimund zu legen. Er ist Bitcoiner, kennt unsere Kundinnen und Kunden und lebt unsere Werte“, sagt Tertinegg.

Ortner ist seit März 2023 bei Coinfinity. Als Head of Business & Wealth hat er das Geschäft mit Firmenkund:innen und vermögenden Privatpersonen aufgebaut und das Unternehmen häufig auf Konferenzen und in Podcasts vertreten, auch bei Trending Topics, wo er erklärte, warum Startups und Unternehmer:innen Bitcoin in die Bilanz nehmen. Als Geschäftsführer will er das Angebot für Unternehmen und vermögende Privatkund:innen weiter ausbauen. „Als begeisterter Stratege mit einem Faible für makroökonomische Zusammenhänge ist es mir ein persönliches Anliegen, Bitcoin seinen berechtigten Platz in der breiten Anlegerschaft zu verschaffen, nämlich bodenständig, verlässlich und mit Integrität“, sagt Ortner.

Einer der ältesten Bitcoin-Broker Europas

Coinfinity wurde 2014 in Graz gegründet und zählt zu den ältesten Bitcoin-Brokern Europas. Anders als viele Konkurrenten setzt das Unternehmen ausschließlich auf Bitcoin. Zuletzt übernahm Coinfinity das Wiener Bitcoin-Geschäft bitcoin.wien. In Österreich konkurriert der Broker unter anderem mit dem Wiener Krypto-Riesen Bitpanda, der hunderte digitale Assets anbietet, sowie mit dem ebenfalls auf Bitcoin spezialisierten Sparplan-Anbieter 21bitcoin.