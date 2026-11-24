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Der Frankfurter VC-Investor CommerzVentures schließt seinen vierten Fonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro ab und setzt auf Fintech- und KI-Startups in der Frühphase, berichtet EU-Startups. „CommerzVentures IV“ ist bewusst kleiner als seine Vorgänger. Das Unternehmen verwaltete in den drei vorangegangenen Fonds über 550 Millionen Euro, darunter 300 Millionen Euro im Fonds III.

„Frühzeitiges Engagement“ bei Fintech-Startups

„Fonds IV ist bewusst kleiner gehalten, weil wir in einer früheren Phase investieren wollen. Unser Ziel ist es, frühzeitiges Engagement mit der Erfahrung, den Branchenkontakten und der praktischen Unterstützung zu verbinden, die Gründer benötigen, um ihre Unternehmen aufzubauen“, sagt Judith Vogel, Partnerin bei CommerzVentures.

CommerzVentures gibt es seit 2014. Es handelt sich dabei um einen auf Finanzdienstleistungen spezialisierten Investor, der mit seinen drei bisherigen Fonds mehr als 40 Unternehmen gefördert hat. Zu den namhaften Portfoliounternehmen zählen eToro, iwoca, Mambu und Marqeta. Einige von ihnen haben inzwischen eine beträchtliche Größe erreicht oder sind an die Börse gegangen.

Die Leitung von CommerzVentures IV besteht aus den Managing Partnern Heiko Schwender und Judith Vogel geleitet, unterstützt von Venture-Partnern und leitenden Beratern. Das Duo hat Unternehmen wie Deblock, eToro, Marqeta und Unique gefördert.

CommerzVentures sieht Reifung des FinTech-Ökosystems

Das Unternehmen argumentiert, dass die Neuausrichtung auf die Frühphase auch die Reifung des FinTech-Ökosystems widerspiegelt. Hier erzielen die stärksten Unternehmen schneller Umsatz, skalieren schneller und stellen Finanzierungsrunden in einem Tempo auf, das diejenigen Investor:innen belohnt, die am frühesten einsteigen.

„Im Finanzdienstleistungssektor ist ein starkes KI-Produkt nur der Ausgangspunkt. Gründer:innen müssen zudem Vertrauen gewinnen, sich im regulatorischen Umfeld zurechtfinden und sich an komplexe Infrastrukturen anbinden. Genau hier können unsere Erfahrung und unser Netzwerk den Unterschied ausmachen“, so Heiko Schwender.

Laut CommerzVentures soll der neue Fonds Gründer:innen unterstützen, die an der Schnittstelle zwischen KI und Finanzdienstleistungen tätig sind. Auch angrenzende Sektoren wie Lieferketten und Cybersicherheit will man fördern.

Fokus auf europäische Jungfirmen

CommerzVentures teilt mit, dass die Mitgründer Patrick Meisberger und Stefan Tirtey weiterhin die bestehenden Fonds von CommerzVentures betreuen werden. „Wir sind stolz auf das, was CommerzVentures gemeinsam mit unseren Gründern, unserem Team und der Commerzbank als Ankerinvestor aufgebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass Heiko und Judith den Fonds IV in sein nächstes Kapitel führen werden“, meint Meisberger.

Der Fonds IV wird Kapital in der Seed-Phase und in der frühen Series A-Phase vor allem in der EU, in Großbritannien und in der Schweiz investieren. CommerzVentures plant, mit dem Fonds IV ein Portfolio von rund 25 Unternehmen aufzubauen.