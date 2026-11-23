Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die Cybersecurity-Branche bekommt ihren nächsten Giganten: CrowdStrike übernimmt den Zero-Trust-Spezialisten Zscaler in einem reinen Aktiendeal mit einem Unternehmenswert von rund 43,9 Milliarden Dollar (rund 39,4 Milliarden Euro). Das gab CrowdStrike soeben bekannt. Zscaler-Aktionär:innen erhalten je Aktie 1,135 CrowdStrike-Aktien, das entspricht rund 260,41 Dollar (rund 234 Euro) und einem Aufschlag von 34 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

Es ist nach Googles Übernahme von Wiz um 32 Milliarden Dollar (rund 28,8 Milliarden Euro) der nächste Megadeal in der Cybersecurity, und er fällt in ein Jahr, in dem KI-Agenten die Bedrohungslage massiv verschärft haben. KI-Modelle haben bei Sicherheitstests echte Unternehmen angegriffen, Passwörter erraten und Zugangsdaten abgegriffen. Genau auf diese neue Angriffsfläche zielen CrowdStrike und Zscaler.

Käufer CrowdStrike Übernahmeziel Zscaler Unternehmenswert rund 43,9 Mrd. Dollar (rund 39,4 Mrd. Euro) Struktur reiner Aktiendeal, 1,135 CrowdStrike-Aktien je Zscaler-Aktie Preis je Zscaler-Aktie rund 260,41 Dollar (rund 234 Euro) Aufschlag 34 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag Anteile nach dem Deal CrowdStrike-Aktionär:innen 84,1 %, Zscaler-Aktionär:innen 15,9 % Wiederkehrender Jahresumsatz (ARR) kombiniert mehr als 10 Mrd. Dollar (rund 9 Mrd. Euro) Geplante Synergien 1 Mrd. Dollar Umsatz, 500 Mio. Dollar Kosten pro Jahr Abschluss zweite Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028 (August 2027 bis Jänner 2028)

Vom Endgerät ins Netzwerk

Strategisch schließt CrowdStrike mit dem Kauf eine große Lücke. Der Konzern ist mit seiner Plattform Falcon vor allem auf Endgeräten stark, also auf Laptops, Servern und Workloads in der Cloud. Zscaler kontrolliert dagegen den Datenverkehr: Über seine Zero Trust Exchange laufen laut CrowdStrike mehr als 750 Milliarden Transaktionen am Tag, verteilt auf mehr als 200 Standorte weltweit. Zscaler schützt die Hälfte der Fortune-500-Konzerne und kommt allein auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro).

Künftig sollen Kund:innen beide Produktwelten über einen einzigen Vertrag beziehen. CrowdStrike will vor allem an die rund 8.000 Zscaler-Kund:innen verkaufen, die noch keine CrowdStrike-Produkte nutzen, und rechnet mit einem zusätzlichen adressierbaren Markt von mehr als 185 Milliarden Dollar bis 2029. Die Umsatzsynergien sollen binnen 30 Monaten nach Abschluss eine Milliarde Dollar pro Jahr erreichen, die Kostensynergien binnen 18 bis 24 Monaten 500 Millionen Dollar, vor allem bei Rechenzentren und Lieferanten.

„KI-Agenten werden zum neuen schwächsten Glied“

Beide Chefs verkaufen den Deal als Antwort auf das KI-Zeitalter. „Früher ging es bei Sicherheit darum, den Angreifer draußen zu halten. Heute braucht es Sicherheit, um KI hereinzulassen“, sagt CrowdStrike-Gründer und CEO George Kurtz. Er sieht einen Weg, „das größte KI-Sicherheitsunternehmen zu werden, das die Welt je gesehen hat“. Zscaler-Gründer Jay Chaudhry wird noch deutlicher: „Im KI-Zeitalter ist Zero-Trust-Sicherheit nicht mehr verhandelbar, und KI-Agenten werden rasch zum neuen schwächsten Glied.“

Chaudhry bleibt an Bord. Er soll das Zscaler-Geschäft weiterhin leiten und in das Board von CrowdStrike einziehen. Er und mit ihm verbundene Gesellschaften, die zusammen rund 34 Prozent der Zscaler-Aktien halten, haben sich bereits verpflichtet, für den Deal zu stimmen. Die Zustimmung der übrigen Zscaler-Aktionär:innen und der Wettbewerbsbehörden steht noch aus.

Die Börse ist skeptisch

An der Börse kommt der Deal gemischt an. Die Zscaler-Aktie legte vorbörslich um rund 13 Prozent auf knapp 220 Dollar zu, CrowdStrike verlor mehr als 8 Prozent. Weil das Angebot in CrowdStrike-Aktien bezahlt wird, ist es dadurch auch weniger wert: Beim aktuellen Kurs entspricht es nur noch rund 237 Dollar je Zscaler-Aktie. Zscaler hatte sich seit Jahresbeginn schwergetan und lag zuletzt rund 13 Prozent im Minus, CrowdStrike hatte sich dagegen fast verdoppelt.

Analyst:innen sehen auch Risiken. Jefferies hält den Deal zwar für sinnvoll und glaubt, er mache CrowdStrike zu einem stärkeren Konkurrenten für Palo Alto Networks, warnt aber vor einer genauen Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden angesichts der Größe. Das Fachmedium BankInfoSecurity verweist auf Überschneidungen, etwa bei Managed Detection and Response, wo Zscaler 2025 mit Red Canary selbst einen Anbieter zugekauft hat. Zudem wäre die Übernahme um ein Vielfaches größer als alles, was CrowdStrike bisher integriert hat.

Wettlauf um die Plattform

Mit dem Kauf verschärft sich der Wettlauf der großen Sicherheitsplattformen. Palo Alto Networks, der wichtigste Rivale, setzt seit Jahren auf Zukäufe und hat etwa den Identitätsspezialisten CyberArk übernommen. Google baut mit Wiz seine Cloud-Security aus, dazu kommen Microsoft, Cloudflare, Fortinet und Netskope, die ebenfalls Netzwerk- und Zero-Trust-Sicherheit verkaufen. Der Trend ist überall derselbe: Unternehmen wollen weniger Anbieter, und wer möglichst viel aus einer Hand liefern kann, hat die besseren Karten.