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Von Favoriten bis nach Französisch-Polynesien: Im ICON Tower am Wiener Hauptbahnhof sitzt ein Security-Unternehmen, dessen Software Millionen Handy- und Internetnutzer:innen schützt, ohne dass die meisten davon je den Namen gehört haben. Die cyan Security Group arbeitet im Hintergrund, versteckt im Netz von Telekomkonzernen wie Deutsche Telekom, Orange oder Claro. Jetzt gibt es dafür auch internationale Anerkennung.

Anfang November räumte die börsennotierte Mutter cyan AG bei den International Customer Experience Awards im Londoner Wembley Stadium gleich zwei Preise ab, wie das Unternehmen kürzlich in einer Aussendung mitteilte: Silber in der Kategorie „Best CX in Telecommunications“ und Bronze für „Best Use of AI“. Rund 400 Einreichungen aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika waren im Rennen, die Finalist:innen mussten live vor einer Jury pitchen.

Wien liefert die Technik, München die Börse

Formal ist cyan ein deutsches Unternehmen: Die cyan AG hat ihren Sitz in München und ist im Freiverkehr notiert, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 52 Millionen Euro. Das operative Herz schlägt aber in Wien. Die cyan Security Group GmbH ist seit 2014 im Firmenbuch eingetragen, hier sitzen Entwicklung, Threat Intelligence und Forschung. Mitgründer Markus Cserna ist seit 2011 CTO der Security Group und führt heute auch die AG als CEO.

Den Chefposten hatte er zwischenzeitlich interimistisch übernommen, nachdem Thomas Kicker zu Magenta Telekom gewechselt war. Inzwischen ist Cserna als langfristiger CEO bestätigt.

So funktioniert der KI-Schutz im Netz

Das Geschäftsmodell: cyan verkauft seinen Schutz als White-Label-Lösung an Mobilfunk- und Festnetzbetreiber sowie Banken, die den Dienst unter eigener Marke an ihre Kund:innen weitergeben. Die zentrale Variante „OnNet“ wird direkt ins Netz des Providers eingebaut, laut cyan in sechs Wochen. Wer eine Phishing-Seite oder eine Malware-Domain aufruft, wird schon auf Netzebene blockiert, ganz ohne zusätzliche App auf dem Smartphone. Genau diese Einfachheit hat die Jury in der Telekom-Kategorie gewürdigt.

Die Grundlage dafür ist eine eigene Threat-Intelligence-Plattform. Laut Unternehmen analysiert cyan monatlich über eine Billion anonymisierte DNS-Anfragen und crawlt das Web rund um die Uhr nach neuen Bedrohungen. Machine-Learning-Modelle klassifizieren verdächtige Domains, Analyst:innen in Wien prüfen und trainieren nach. Diese Kombination aus kontinuierlich lernender KI und menschlicher Expertise hat cyan die Bronze-Auszeichnung für „Best Use of AI“ eingebracht.

„These awards belong to our entire team“, sagt Cserna. cyan verbinde KI-gestützte Bedrohungsintelligenz mit Schutz, der direkt in die Mobil- und Festnetze der Partner integriert ist. Guter Schutz und gute Customer Experience gehörten für das Unternehmen zusammen.

Forschung mit AIT, SBA und Uni Wien

Ein Teil der KI-Kompetenz entsteht in heimischen Forschungskooperationen, die über die FFG laufen:

AI4SEC: Gemeinsam mit SBA Research baut cyan eine Plattform mit Echtzeit-Crawler und Threat Data Lake, auf der KI-Modelle gegen Fake-Shops und KI-generierte Phishing-Seiten entstehen sollen.

DynAIsec: Mit dem AIT Austrian Institute of Technology, SBA und der Uni Wien entwickelt cyan Modelle, die gefälschte Markenseiten sowie Malware- und DGA-Domains erkennen.

RIO: Mit dem ÖIAT und weiteren Partner:innen arbeitet cyan an einer besseren Liste betrügerischer Onlineshops im DACH-Raum.

Auch auf der Angriffsseite setzt das Team auf große Sprachmodelle. Cserna gab kürzlich auf LinkedIn bekannt, dass cyan in das Cyber Verification Program von Anthropic aufgenommen wurde. Das erlaube den Teams, fortgeschrittene KI intensiver für Penetrationstests, Malware-Analyse und Schwachstellenforschung einzusetzen.

Von Polen bis in die Südsee

International wächst das Netz an Partner:innen stetig. Neben Deutsche Telekom (Magenta, T-Mobile), der Orange-Gruppe und Claro Chile aus dem América-Móvil-Konzern finden sich unter den Kund:innen auch OTE in Griechenland, Mtel und Odido. Im Frühjahr kam ONATi mit der Marke Vini in Französisch-Polynesien dazu, die Zusammenarbeit mit T-Mobile Polska wurde auf mobiles Breitband ausgeweitet. Laut einer Investorenpräsentation steht zudem ein erster Kunde in den USA am Start.

Mit cyan Guard 360 erschließt das Unternehmen zusätzlich den Mittelstand. Das KI-gestützte Produkt wird über Managed Service Provider vertrieben, als Vertriebspartner:innen sind CANCOM und FileWave an Bord.

Die wichtigsten Zahlen

Wirtschaftlich hat cyan die Wende geschafft: Im Vorjahr stieg der Umsatz um rund 30 Prozent auf 9,2 Millionen Euro, das EBITDA war mit 0,78 Millionen Euro erstmals positiv. Im ersten Halbjahr kamen 4,9 Millionen Euro Umsatz dazu, ein Plus von 11 Prozent, getragen von 30 Prozent mehr Endkund:innen. 96 Prozent der Erlöse sind wiederkehrend. Für das Gesamtjahr erwartet cyan 10,2 bis 11,5 Millionen Euro Umsatz bei positivem EBITDA.