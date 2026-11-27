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Die Verkaufszahlen des Tesla Cybertruck erreichten nie die hohen Werte, die CEO Elon Musk bei der Markteinführung prognostiziert hatte. Doch das bald eingestellte Elektrofahrzeug erlebt laut TechCrunch gerade auf dem US-Gebrauchtwagenmarkt einen neuen Aufschwung.

Gebrauchte E-Autos in USA populär

Zahlen der Autoindustrie-Forschungsplattform iSeeCars.com zufolge war der Cybertruck im Oktober der am schnellsten verkaufte gebrauchte Pick-up in den USA. Die Fahrzeuge hatten eine durchschnittliche Verweildauer von nur 39,1 Tagen auf dem Markt, verglichen mit 65,5 Tagen für Pick-ups insgesamt. Gebrauchte Cybertrucks verkauften sich schneller als jeder andere Pick-up, einschließlich des Ford Maverick Hybrid, der den zweiten Platz belegte, und des Rivian R1T auf dem dritten Platz.

Gebrauchte batterieelektrische Fahrzeuge sind in den USA derzeit der Renner. 16 der 25 am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen sind vollelektrisch. Bei der durchschnittlichen Verweildauer auf dem Markt haben Elektrofahrzeuge sogar die Hybridfahrzeuge überholt. Elektrofahrzeuge verbleiben durchschnittlich 45,6 Tage auf dem Markt, verglichen mit 54,5 Tagen bei Hybridfahrzeugen und 61 Tagen bei benzinbetriebenen Fahrzeugen.

Cybertruck wird 2027 eingestellt

Karl Brauer, leitender Analyst bei iSeeCars.com, erklärte gegenüber TechCrunch, dass die hohen Benzinpreise das Kaufverhalten der Verbraucher:innen verändert hätten. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug anstelle eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Sollten die hohen Preise, wie bereits seit März, anhalten, könnte sich dieser Trend fortsetzen.

Elon Musk hat kürzlich angekündigt, dass Tesla die Produktion des Cybertrucks im Jahr 2027 einstellen wird. Die Kraftstoffpreise und die relative Seltenheit von Cybertrucks auf dem Gebrauchtwagenmarkt trieben die Nachfrage bereits vor der Ankündigung der Einstellung an, so Brauer.

„Der Cybertruck ist erst seit wenigen Jahren auf dem Markt, daher kommen viele Gebrauchtwagen aus Leasingverträgen und gelangen zum ersten Mal auf den Gebrauchtwagenmarkt“, sagte er und fügte hinzu, dass gebrauchte Cybertrucks im Vergleich zu ihrer UVP günstig sind.

Die bevorstehende Einstellung der Produktion wird den Verkauf von gebrauchten Cybertrucks wahrscheinlich ankurbeln, auch wenn das Tempo im Laufe des nächsten Jahres Schwankungen unterliegen dürfte.