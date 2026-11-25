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Wer den rot-weiß-roten Dachfonds managen will, braucht vor allem eines: nachweisbare Erfahrung als Dachfonds-Manager:in. Und genau davon gibt es in Österreich nur wenige. Die Austria Wirtschaftsservice (aws) hat soeben im Auftrag des Wirtschaftsministeriums die internationale Ausschreibung für das Management des „Austrian Venture & Growth Fund of Funds“ gestartet. Bewerben können sich bestehende Teams ebenso wie Teams, die sich erst in Gründung befinden.

Was der Dachfonds leisten soll

Das ausgewählte Team soll den Fonds aufbauen, privates und institutionelles Kapital im In- und Ausland einsammeln und die Portfoliofonds auswählen. Über die Investments entscheidet es unabhängig. Angepeilt ist ein Volumen von rund 500 Millionen Euro, der Bund steuert über die aws als Ankerinvestor bis zu 100 Millionen Euro bei. Investiert werden darf erst ab einem First Closing von 175 Millionen Euro, davon dürfen höchstens 75 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln stammen. Der staatliche Anteil muss zu jedem Zeitpunkt unter 50 Prozent liegen.

Der Dachfonds investiert nicht direkt in Startups, sondern in Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf Growth- und Late-Stage-Finanzierungen. „Fehlendes Wachstumskapital darf für österreichische Startups und Scaleups nicht zum limitierenden Faktor werden“, sagt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht im Dachfonds eine Kernmaßnahme der Industriestrategie.

Laut den Ausschreibungsunterlagen der aws ist die Investitionstätigkeit ausdrücklich nicht auf Österreich beschränkt. Die Portfoliofonds müssen ihren Sitz im EWR oder in der Schweiz haben. Inhaltlich sollen sie vor allem in Unternehmen aus den Schlüsseltechnologien der österreichischen Industriestrategie investieren, genannt werden etwa:

Künstliche Intelligenz und Dateninnovation

Chips

Elektronische Komponenten und Systeme

Fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik

Darüber hinaus darf der Dachfonds auch in Fonds investieren, die andere vielversprechende Geschäftsfelder adressieren.

Einen Österreich-Bezug gibt es trotzdem: Über die Laufzeit sollen die Portfoliofonds mindestens so viel in österreichische Unternehmen investieren, wie die aws in den Dachfonds einbringt. Beim Zielvolumen von 500 Millionen Euro und einer aws-Einlage von 100 Millionen Euro entspricht das mindestens 20 Prozent. Bevorzugt werden daher Fondsmanagement-Teams, die schon bisher in Österreich investiert haben und das auch im aktuellen Fonds planen. Die Laufzeit beträgt 16 Jahre, davon vier Jahre Investitionsperiode.

Erfahrung zählt mehr als das Konzept

Das Auswahlverfahren ist klar auf etablierte Fund-of-Funds-Manager:innen zugeschnitten. Die Bewerbungen werden zunächst ausschließlich nach der Erfahrung im Dachfondsmanagement gereiht, nur die bestgereihten Teams kommen auf eine Short-List und werden einer detaillierten Due Diligence samt persönlichen Gesprächen unterzogen. In der Bewertung zählen die Erfahrung im internationalen Fundraising und die Erfahrung im Dachfondsmanagement jeweils 35 Prozent. Stabilität und Motivation des Teams sowie das Konzept für den Dachfonds fließen mit jeweils 15 Prozent ein.

Verlangt wird unter anderem die verantwortliche Führung zumindest eines Dachfonds mit vergleichbarem Volumen über die gesamte Laufzeit. Newcomer müssen belegen, dass sie in früheren Funktionen bereits erfolgreich Fund-of-Funds-Portfolios gemanagt haben. Eine Empfehlung gibt ein internationales Expert:innengremium unter dem Vorsitz von Hubert Cottogni ab, die Entscheidung trifft die aws.

Eigenes Geld und AIFM-Lizenz

Vom Managementteam wird erwartet, dass es selbst in den Dachfonds investiert, und zwar in branchenüblicher Höhe. Belohnt wird es über eine Beteiligung am Gewinn (Carried Interest). Die Kosten für Strukturierung und Fundraising muss das Team zudem vorfinanzieren. Weiterverrechnet werden dürfen sie nur bei erfolgreichem Fundraising und maximal bis 0,75 Prozent der Kapitalzusagen. Die Kosten der Bewerbung werden nicht ersetzt.

Außerdem braucht es eine Lizenz: Die Managementgesellschaft muss spätestens bei Gründung des Fonds als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) registriert oder konzessioniert sein und einen Standort in Österreich haben, wobei auch ein Büro genügt. Die Fondsgesellschaft selbst soll ihren Sitz in der EU haben, vorzugsweise in Österreich.

Wenige heimische Fund-of-Funds-Manager

Die Liste österreichischer Häuser mit Dachfonds-Erfahrung im Private-Markets-Bereich ist kurz. Zu nennen ist die Erste Group: Ihre Erste Asset Management hat 2022 mit dem „Erste Diversified Private Equity I“ einen Dachfonds mit rund 100 Millionen Euro aufgelegt und bringt mit dem Nachfolger „Erste Diversified Private Equity II“ einen zweiten Fonds mit einer Zielgröße von 150 Millionen Euro auf den Markt. Investiert wird in Growth-Equity-, Venture-Capital- und Buyout-Fonds.

Der zweite Name ist Allocator One. Die 2023 von Michael Ströck und Felix Staeritz gegründete Wiener Plattform tritt als Ankerinvestor für Fondsmanager:innen auf, die ihren ersten oder zweiten Fonds auflegen. Da ein Büro in Österreich als Standort reicht, können sich auch internationale Fund-of-Funds-Manager bewerben.

Nur 23 Millionen Euro bis 2029

Budgetär fällt der Dachfonds in der laufenden Legislaturperiode kaum ins Gewicht. Wie Trending Topics aus einem Konzeptpapier berichtete, sind für die Jahre 2027 bis 2029 Bundesmittel von 23,23 Millionen Euro vorgesehen. Der Grund liegt in der Abrufstruktur: Das staatliche Kapital wird über die gesamte Laufzeit abgerufen. Die übrigen rund 76,77 Millionen Euro des Ankerinvestments werden erst von 2030 bis 2042 budgetwirksam.

Knappe Fristen für Bewerber:innen

Bewerbungen sind ausschließlich per E-Mail möglich. Nach der Eingangsbestätigung erhalten die Teams Zugang zum Datenraum der aws und müssen dort binnen fünf Arbeitstagen ihre Unterlagen hochladen. Dazu zählen unter anderem ein Private Placement Memorandum, Entwürfe für Management- und Gesellschaftsvertrag sowie eine Planungsrechnung über die gesamte Fondslaufzeit. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Februar 2027 um 12 Uhr.