Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Das Geld für Dachfonds ist da, es fließt nur gerade nicht nach Österreich. Die Erste Group und die Uniqa, zwei der größten institutionellen Investoren des Landes, haben kürzlich in große Dachfonds investiert, allerdings in Polen und auf EU-Ebene. Beim heimischen Startup- und Scaleup-Dachfonds halten sich beide noch zurück. Auf Anfrage von Trending Topics erklären sie, was sie brauchen, um auch hierzulande einzusteigen.

Der österreichische Startup- und Scaleup-Dachfonds wurde im September 2025 vom Ministerrat beschlossen und soll Anfang 2027 operativ werden. Er soll rund 500 Millionen Euro schwer werden, der Bund steigt über die aws mit bis zu 100 Millionen Euro als Ankerinvestor ein. Budgetwirksam sind davon bis 2029 aber nur 23,23 Millionen Euro, wie Trending Topics berichtete.

Investiert wird im Ausland

Die Erste Group ist gemeinsam mit ihrer Tochter Erste Bank Polska in den Innovate PL Fund of Funds eingestiegen, der auf rund 680 Millionen Euro anwachsen soll. Die beiden sind die ersten privaten Banken in dem Vehikel, das von PFR Ventures verwaltet und vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterstützt wird. Die Uniqa wiederum gehört zu den 15 institutionellen Investoren, die zusammen mehr als 8 Milliarden Euro für die European Tech Champions Initiative 2 von EIB und EIF in Aussicht gestellt haben. Der Dachfonds investiert in große Venture-Capital-Fonds, die schnell wachsende europäische Tech-Firmen finanzieren.

Wie viel sie jeweils investieren, verraten beide nicht. Die Erste Group und die Erste Bank Polska leisteten „einen substanziellen Beitrag zum insgesamt mobilisierten Kapital“, sagt Erste-Group-CEO Peter Bosek gegenüber Trending Topics. Über das Investment hinaus wolle man eine aktive, unterstützende Rolle im polnischen Private-Markets-Ökosystem einnehmen und Erfahrung und Expertise einbringen. „Wie in vielen Märkten in unserer Region besteht hier im Vergleich zu Westeuropa noch erhebliches Entwicklungspotenzial“, so Bosek. Ziel sei es, mehr privates und institutionelles Kapital für Innovation, Wachstum und Unternehmensnachfolge zu mobilisieren.

Bei der Uniqa sind Investments in europäische Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Technologie- und Wachstumsunternehmen laut CEO Andreas Brandstetter gegenüber Trending Topics „bereits seit Langem Bestandteil unserer Investmentstrategie“. Die Uniqa sei schon in Fonds investiert, die den Zielen der Initiative entsprechen, und wolle diesen Ansatz weiterverfolgen. Zu den konkreten Volumina habe man Vertraulichkeit vereinbart.

Was die Erste Group braucht

Beim österreichischen Dachfonds legt sich die Erste Group nicht fest. „Wir begrüßen grundsätzlich Initiativen, die privates und institutionelles Kapital für Innovation, Wachstum und Unternehmensnachfolge mobilisieren“, sagt Bosek gegenüber Trending Topics. Das gelte auch für den geplanten österreichischen Start-up- und Scale-up-Dachfonds. „Über eine mögliche Beteiligung können wir derzeit jedoch keine Aussage treffen, da die konkrete Struktur, die Investitionsbedingungen und der Zeitplan noch nicht abschließend feststehen.“

Was in Polen überzeugt hat, nennt Bosek selbst: das Vertrauen in die Governance-Struktur des Dachfonds sowie in die Erfahrung und Erfolgsbilanz der dort tätigen Fondsmanager:innen.

Was die Uniqa braucht

Die Uniqa ist schon näher dran. „Wir sind in die Gespräche und Überlegungen zu einem möglichen Scale-up-Dachfonds eingebunden und bringen als langjähriger und großer österreichischer Investor gerne unsere Expertise ein“, sagt Brandstetter gegenüber Trending Topics. Ob die Uniqa dann auch investiert, hänge davon ab, wie Struktur und wirtschaftliche Rahmenbedingungen konkret aussehen. „Gleichzeitig haben wir aber auch die Interessen der Versicherten, deren Gelder wir veranlagen, zu berücksichtigen.“

Entscheidend seien „professionell strukturierte Investmentmöglichkeiten, ein angemessenes Risikomanagement und stabile aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen“. Für die Uniqa müsse die Balance aus Rendite, Risiko und regulatorischen Anforderungen stimmen. Grundsätzlich hält Brandstetter einen Dachfonds aber für einen interessanten Ansatz, um institutionelles Kapital für Venture Capital zu mobilisieren.

Erfahrung mit Venture Capital hat die Uniqa mit der eigenen Gesellschaft Uniqa Ventures gesammelt, die inzwischen in Uniqa Capital Markets aufgegangen ist, wie Brandstetter im Interview mit Selektiv erklärte. Im Asset Management verwaltet der Versicherer 24 Milliarden Euro in der eigenen Bilanz und weitere 15 Milliarden Euro für Dritte.

Was noch fehlt

Unterm Strich fehlt aus Sicht der beiden potenziellen Großinvestoren noch vieles, was eine Investmententscheidung braucht. Die Erste Group will zuerst die konkrete Struktur des Dachfonds, die Investitionsbedingungen und den Zeitplan sehen. Die Uniqa macht ihr Engagement von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, stabilen aufsichtsrechtlichen Regeln und einem angemessenen Risikomanagement abhängig, die mit den Interessen ihrer Versicherten vereinbar sein müssen.