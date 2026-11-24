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Österreichs neuer Dachfonds soll heimische Scaleups groß machen, darf den Großteil seines Geldes aber im Ausland anlegen. Für den Österreich-Anteil gibt es laut dem Konzeptpapier aus dem Büro von Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP), das Trending Topics vorliegt und auf dem auch unser Bericht über die 23,23 Mio. Euro Bundesmittel bis 2029 beruht, nur eine Untergrenze.

Unter dem Punkt „Österreich-Footprint“ heißt es dort: „Zumindest die Höhe des staatlichen Ankerinvestments soll in österreichische Unternehmen fließen.“ Bei bis zu 100 Mio. Euro Bundesgeld und einem Zielvolumen von 500 Mio. Euro sind das rund 20 Prozent. Bis zu 400 Mio. Euro könnten demnach in Fonds und damit auch Unternehmen außerhalb Österreichs gehen. Von den 500 Mio. Euro, die der Fonds mobilisieren soll, dürfte also nur ein deutlich kleinerer Teil bei österreichischen Startups und Scaleups ankommen.

Breit gestreut, auch außerhalb Europas

Der Fonds, der inzwischen Austrian Venture & Growth Fund of Funds heißt, steckt sein Geld in Zielfonds, die ihrerseits Startups, Scaleups und Spin-offs finanzieren. Um „marktübliche Renditeerwartungen“ zu erreichen, brauche es laut Konzeptpapier eine breite Streuung, ausdrücklich mit „keine Beschränkung der Investitionen rein auf Österreich/Europa“. Die Zielfonds selbst sollen in Europa ansässig sein und einen Schwerpunkt auf Schlüsseltechnologien legen, auch Fonds mit Defence-Komponente sind möglich. Angepeilt wird eine jährliche Rendite von mehr als 10 Prozent.

Das Renditeziel bestimmt auch, wohin das Geld fließt. Um mehr als 10 Prozent pro Jahr zu erreichen, muss das Fondsmanagement die erfolgversprechendsten Zielfonds auswählen, und die können ihren Sitz genauso gut in anderen Ländern haben. Diese Fonds investieren dann wiederum vor allem in ihren eigenen Regionen.

Zudem können auch österreichische Zielfonds den Großteil ihres Kapitals im Ausland investieren. Speedinvest etwa, Österreichs größter VC, versteht sich als „pan-europäischer Investor“.

Bei der Präsentation am vergangenen Samstag blieb die Regierung beim Österreich-Bezug vage. Der Dachfonds werde „international investieren können“, solle aber „einen starken Impuls für den heimischen Standort setzen“, heißt es in der Aussendung von Zehetner und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Gemessen werden soll das unter anderem am Kapital, das tatsächlich in österreichische Unternehmen fließt. Konkrete Zielwerte nennt die Aussendung keine.

Der Standort soll über die Zielfonds profitieren

Wie heimische Scaleups trotzdem profitieren sollen, beschreibt das Konzeptpapier so: „Die Herstellung des Standortbezug Österreich erfolgt durch die Ansiedelung des Dachfonds in Österreich.“ Bisher gebe es hierzulande keine Zielfonds, die ausschließlich in Scaleups investieren. Der Dachfonds schaffe Nachfrage nach solchen Fonds und führe so zu ihrer Ansiedlung in Österreich, die „Chicken-Egg Herausforderung“ wäre damit gelöst. In Israel und Dänemark sei dieser Effekt bereits beobachtet worden.

Rückendeckung kommt von der EcoAustria-Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Sie empfiehlt einen „möglichst weitreichenden geografischen Fokus“ und verweist auf den gut dokumentierten Home Bias von VC-Fonds, die ohnehin bevorzugt in ihrer Nähe investieren. Als Beispiel nennt die Studie KfW Capital in Deutschland: Dort liege der Anteil deutscher Unternehmen bei mehr als 90 Prozent, ohne formale Quoten.

Heimisches Kapital fehlt weiter

Ob die Rechnung aufgeht, hängt davon ab, wer die übrigen 400 Mio. Euro einzahlt. Große heimische Geldgeber wie Erste Group und Uniqa investieren bereits in Dachfonds, etwa in Polen und auf EU-Ebene, beim österreichischen Modell sehen sie aber noch offene Punkte. Gleichzeitig investiert Österreich laut dem Atomico-Report gemessen an der Wirtschaftsleistung fast am wenigsten in Startups. Bei größeren Finanzierungsrunden sind heimische Startups laut Regierung derzeit fast ausschließlich auf ausländische Investor:innen angewiesen.