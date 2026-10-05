Don Quiff: Salzburger Startup macht Haarwachs zum Pflegeprodukt

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Ein Haarwachs, das den ganzen Tag Koffein an die Haarwurzeln bringt: Mit dieser Idee will das Salzburger Startup Don Quiff den Markt für Männerpflege aufmischen. Hinter der Marke stehen ein Profi-Friseur mit über 30 Jahren Erfahrung, ein Designer und ein Vertriebsprofi. Seit der Gründung 2024 hat das Jungunternehmen nach eigenen Angaben bereits mehr als 20.000 Kund:innen im DACH-Raum gewonnen.

Drei Gründer, drei Rollen

Don Quiff ist eine Marke der The New Men Company GmbH mit Sitz in Salzburg. Gegründet haben sie Markus „Max“ Kögl (CEO), Robert Tarquini (Chief Product Officer) und Klaus Laimer (Chief Marketing Officer). Tarquini ist der Haar-Experte des Trios. Er führt einen eigenen Salon in Salzburg, steht seit über drei Jahrzehnten am Stuhl und war jahrelang international als Trainer für Friseur:innen unterwegs. Laimer verantwortet als Kreativkopf das gesamte Erscheinungsbild der Marke.

Kögl bringt einen ungewöhnlichen Lebenslauf mit: Er betrieb früher ein eigenes Tonstudio und war danach viele Jahre im internationalen Vertrieb tätig. Bei Don Quiff kümmert er sich heute darum, dass die Produkte ihre Käufer:innen finden und die Pakete ankommen.

Die Idee entstand am Friseurstuhl

Der Anstoß für Don Quiff kam aus dem Salonalltag. Tarquini hörte von seinen Kunden immer wieder dieselben Klagen: Die Frisur hält nicht bis Mittag, das Haar wird dünner, die Kopfhaut ist trocken, der Ansatz wird lichter. Die meisten Produkte im Regal konnten laut den Gründern genau eine Sache, nämlich stylen. Wer mehr wollte, brauchte mehrere Produkte und entsprechend Zeit am Morgen.

Also begann Tarquini, selbst zu entwickeln. Jede Rezeptur entsteht bis heute an seinem Stuhl und wird an echten Kunden in Salzburg getestet, bevor sie in den Verkauf geht.

Koffein, das im Haar bleibt

Herzstück des Sortiments ist das Energy Wax. Ein Koffein-Shampoo wird nach spätestens zwei Minuten wieder ausgespült, ein Wax bleibt dagegen den ganzen Tag im Haar. Deshalb kombiniert Don Quiff starken, matten Halt aus Bienenwachs und Kaolin mit Koffein, Biotin und Ectoin sowie UVA/UVB-Filtern. Silikone und Parabene kommen laut Hersteller nicht zum Einsatz.

Das Startup nennt diesen Ansatz „Activating Styling Technology“. „Klassisches Wax kann Styling. Wir wollten mehr daraus machen“, sagt Robert Tarquini. „Unser Energy Wax sorgt für starken Halt und ein mattes Finish und kombiniert Styling mit ausgewählten funktionalen Inhaltsstoffen wie Koffein, Biotin und Ectoin.“

Vom Wax zur Routine

Rund um das Wax baut Don Quiff eine ganzheitliche Produktlinie auf. Das Energy Oil ist als tägliche Kopfhaut-Routine gedacht und setzt auf Rosmarin, Minze, Rizinus, Argan und Jojoba. Laut Anleitung reichen drei bis fünf Tropfen, die in die Kopfhaut einmassiert werden.

Dritter Baustein ist das Energy Powder, ein ultrafeines, leicht getöntes Puder für mehr Volumen am Ansatz. Alle drei Produkte gibt es auch gebündelt in Sets, etwa als Energy Full Set inklusive Kamm oder als Vorrat für ein halbes Jahr.

Preislich positioniert sich Don Quiff im Premiumsegment: Eine Dose Energy Wax kostet im Onlineshop 24,90 Euro, das Full Set aktuell 64,90 Euro.

„Der Retter der Männlichkeit“

Der Markenname ist mit einem Augenzwinkern gewählt, dahinter steckt aber eine ernst gemeinte Frage: Was macht einen Mann heute aus? Die drei Gründer sind allesamt Väter von Töchtern und haben sich nach eigener Schilderung gefragt, welche Männer sie sich an deren Seite wünschen. Ihre Antwort: Männer mit Respekt, Rückgrat und Humor, die auf sich achten, ohne sich zu wichtig zu nehmen. Diese Art von Männlichkeit will die Jungfirma „retten“.

Aktuell listet das Startup rund 20 Partnersalons, die meisten davon in Salzburg, Tirol und Vorarlberg, einzelne auch in Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich. Sogar ein Salon in Griechenland ist bereits dabei. Im Fokus steht vorerst der DACH-Raum, der Webshop liefert allerdings auch in weitere europäische Länder. Mit Wax, Oil und Powder will das Team sein Konzept von Styling mit Funktion nun Schritt für Schritt zur kompletten Pflegeroutine für Männer ausbauen.