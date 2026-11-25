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Das Wasser kommt aus dem Hahn, der Rest aus Franken: Das Getränke-Startup Drink Betta aus Schlüsselfeld bei Bamberg ist soeben mit acht Sorten zuckerfreier Getränke zum Selbstmischen bei BILLA in Österreich gestartet. Die Listung gilt österreichweit für alle eigenen Filialen der Kette, selbstständige Kaufleute können die Produkte zusätzlich ins Sortiment nehmen. Parallel ist Drink Betta mit zehn Sorten bundesweit bei REWE in Deutschland gelistet.

Wasser erst beim Kunden

Die Idee hinter Drink Betta: Das Startup verkauft nur das Pulver, das Wasser kommt erst zu Hause oder unterwegs dazu. Damit fällt der Transport von fertig gemischten Getränken weg, die größtenteils aus Wasser bestehen. Eine Portion ergibt einen halben Liter. Im Handel kostet ein 5er-Pack 2,99 Euro, das sind rund 60 Cent pro Getränk. Im eigenen Onlineshop verkauft Drink Betta Dosen mit 50 Portionen, laut Website kommt ein Getränk dort auf rund 70 Cent.

Bei BILLA gibt es je zwei Sorten schwarzen Eistee und Matcha-Eistee, zwei Cola-Varianten und zwei Sorten der Linie Zero Juicy, die Drink Betta als zuckerfreie Saftalternative positioniert. Alle Getränke sind zuckerfrei, enthalten Ballaststoffe aus Inulin und laut Website kein Aspartam.

Das Ziel ist nicht gerade bescheiden: Drink Betta will das „Coca-Cola des 21. Jahrhunderts“ werden, heißt es in der Pressemitteilung. Gründer und Geschäftsführer Andreas Serwotka setzt dafür auf bekannte Geschmacksrichtungen ohne Zucker und auf den Vertrieb als Pulver.

Eigene Rezepte, eigene Produktion

Gegründet wurde Drink Betta 2025 von Andreas Serwotka und Alexander Rizzelli. Die beiden kommen laut eigenen Angaben aus der Lebensmittelentwicklung und haben mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Food-Branche. Alle Produkte entwickelt und produziert Drink Betta selbst am Firmensitz in Schlüsselfeld.

Beim Start im Herbst 2025 versprachen die Gründer laut Fränkischem Tag „Europas größtes Sortiment an zuckerfreien Softdrinks in Pulverform“. Neben Eistees und Limos verkauft das Startup online auch Milchshakes und Frappés. Laut Website hat Drink Betta bisher mehr als 150.000 Getränke verkauft. Externe Investor:innen nennt das Unternehmen keine.

Heimspiel für waterdrop

Mit dem Österreich-Start betritt Drink Betta das Revier eines bekannten Konkurrenten: Das Wiener Scale-up waterdrop hat sich mit zuckerfreien Microdrinks in Würfelform zu einer der bekanntesten Getränkemarken für das Selbstmischen entwickelt. Dazu kommen Anbieter wie das Berliner Startup Holy, das mit Getränkepulvern ebenfalls in die Supermarktregale drängt.