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Statistik kann trösten: Nordamerika meldet erstmals in diesem Jahr ein Plus beim E-Auto-Absatz, verdankt es aber vor allem einem miserablen Vorjahresmonat. Weltweit wurden im Oktober 2,09 Millionen Elektroautos verkauft, um 8 Prozent mehr als vor einem Jahr und um 3 Prozent weniger als im September. Das geht aus soeben veröffentlichten Daten von Benchmark Mineral Intelligence hervor. Seit Jahresbeginn kommen damit 17,5 Millionen E-Autos zusammen, ein Plus von 5 Prozent. Gezählt werden reine Elektroautos (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

Region Oktober 2026 vs. Vorjahr vs. Vormonat Jänner bis Oktober vs. Vorjahr China 1,14 Mio. -12 % +5 % 9,1 Mio. -11 % Europa 0,51 Mio. +36 % -17 % 4,5 Mio. +31 % Nordamerika 0,13 Mio. +24 % 0 % 1,3 Mio. -21 % Rest der Welt 0,30 Mio. +85 % -2 % 2,6 Mio. +93 % Weltweit 2,09 Mio. +8 % -3 % 17,5 Mio. +5 %

Europa legt weiter zu

In Europa wurden im Oktober 510.000 E-Autos verkauft, um 36 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Wachstum liegt damit über dem Schnitt des bisherigen Jahres von 31 Prozent. Getragen wird es von reinen Elektroautos, deren Absatz um 49 Prozent stieg, Plug-in-Hybride legten nur um 7 Prozent zu. Gegenüber dem Rekordmonat September ging es zwar um 17 Prozent nach unten, der September war allerdings durch den halbjährlichen Kennzeichenwechsel in Großbritannien aufgebläht.

In Deutschland kamen E-Autos auf mehr als 45 Prozent der Neuzulassungen, so viel wie seit Dezember 2022 nicht mehr, als Käufer:innen vor dem Auslaufen von Förderungen noch schnell zugriffen. Die Verkäufe reiner Elektroautos stiegen in Deutschland um fast 80 Prozent auf mehr als 95.000 Stück. Großbritannien legte um 30 Prozent zu, obwohl dort schon im Vorjahresmonat eine staatliche Kaufprämie galt, damals allerdings für weniger Modelle. Spitzenreiter beim Anteil ist Portugal, wo E-Autos im Oktober 55 Prozent der Neuwagen ausmachten.

Nordamerika stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Nordamerika kam auf 130.000 verkaufte E-Autos, um 24 Prozent mehr als vor einem Jahr. Es ist das erste Plus im Jahresvergleich in diesem Jahr, seit Jahresbeginn liegt die Region aber immer noch 21 Prozent im Minus. In den USA wurden rund 110.000 E-Autos verkauft.

Der Haken: Ende September 2025 lief in den USA die staatliche Steuergutschrift für E-Autos aus, danach brachen die Verkäufe ein. Der Oktober wird also erstmals mit einem Monat ohne Förderung verglichen. Der US-Markt habe sich „auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert, statt sich zu erholen“, sagt Charles Lester, Data Manager bei Benchmark. Dazu passt, dass der Absatz gegenüber September stagnierte.

China schrumpft und exportiert

Der weltgrößte Markt China verkaufte im Oktober 1,14 Millionen E-Autos, um 12 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im September lag das Minus noch bei 18 Prozent. Weil der gesamte Pkw-Markt noch stärker schrumpft, erreicht der E-Auto-Anteil trotzdem einen neuen Höchstwert.

Die chinesischen Hersteller produzieren weiter und suchen ihre Kund:innen im Ausland. Fast 600.000 Pkw mit Elektro- oder Plug-in-Antrieb wurden im Oktober exportiert, ein neuer Monatsrekord nach 558.000 im September. Allen voran BYD, das im Oktober erstmals mehr als 300.000 reine Elektroautos in einem Monat verkauft hat, mehr als in den USA im ganzen dritten Quartal. Gegenwind kommt 2027: Die EU hat mit China eine Obergrenze für Hybrid-Importe vereinbart, und China senkt ab April 2027 die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für exportierte E-Autos von 13 auf 9 Prozent.

Wachstum mit Ablaufdatum

Am schnellsten wächst der Rest der Welt mit einem Plus von 85 Prozent auf 300.000 E-Autos im Oktober. Benchmark mahnt hier allerdings zur Vorsicht. In Australien hat sich der E-Auto-Absatz mehr als verdreifacht, die Händler:innen verdienen daran aber wenig, weil immer mehr Marken, viele davon aus China, um dieselben Kund:innen konkurrieren und die Margen drücken. In Brasilien wiederum gehen viele Treiber des Booms bald weg: Importeure haben vor schrittweise steigenden Zöllen noch rasch Autos ins Land geholt, und eine Treibstoffkrise hat die Nachfrage zusätzlich angeheizt. Sind die Zölle vollständig in Kraft und entspannen sich die Spritpreise, bleibt laut Benchmark vor allem die lokale Produktion von BYD als Stütze, die auch Argentinien und Mexiko beliefern soll.