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Ein simples Statistikmodell schlägt die großen neuronalen Netze, und ein 20-Jähriger aus Wien hat es auf eine der wichtigsten KI-Konferenzen der Finanzwelt geschafft, um das zu zeigen. Leander Immanuel Klinger hat soeben auf der ACM ICAIF an der Mailänder Bocconi-Universität sein Paper „Simpler Is Sometimes Better“ präsentiert. Klinger hat die HTL Spengergasse im High-Potential-Programm abgeschlossen, also jene Schule, aus der etwa auch die Gründer von SF Tensor kommen. Danach machte er in einem Jahr einen Bachelor in Software Engineering an der University of Lancashire und baute seine Abschlussarbeit als alleiniger Autor zum Konferenzpaper aus.

Darin ließ er zehn Modellarchitekturen in 1.440 Konfigurationen unter identischen Bedingungen gegeneinander antreten, um Aktienkurse auf Basis von Nachrichtenstimmung vorherzusagen. Das Ergebnis: Eine klassische statistische Methode schlug alle getesteten neuronalen Netze, und ein und dasselbe Modell sprang je nach Zufallswert beim Training vom letzten auf den zweiten Platz. Für Klinger ist das vor allem eine Kritik an der Forschungspraxis in seinem Feld, weil sich viele Studien kaum miteinander vergleichen lassen.

Derzeit leistet Klinger seinen Grundwehrdienst als Feuerwehrmann beim Bundesheer. Nebenbei baut er mit zwei Mitgründern das Startup EllieOS auf, das Selbstständigen Steuerrecht, Sozialversicherung und Bürokratie abnehmen soll.

Ein Betriebssystem für das eigene Unternehmen

Der Name ist Programm. „Ein Betriebssystem absorbiert die Komplexität der Hardware, damit du am Computer einfach arbeiten kannst. EllieOS macht dasselbe für dein Unternehmen, nur liegen darunter Steuerrecht, Sozialversicherung und Bürokratie“, sagt Klinger gegenüber Trending Topics.

An der Oberfläche verwalten Nutzer:innen in EllieOS Kund:innen, Projekte, Arbeitszeiten, Rechnungen und Buchhaltung. Den Anfang machen Freelancer:innen, langfristig soll die Software ganze Unternehmen abbilden. Der eigentliche Kern liegt darunter: Das Team baut die Regeln, die sonst nur Steuerberater:innen und Jurist:innen kennen, direkt in die Infrastruktur ein. „Compliant ist der Default“, sagt Klinger. „Wenn es nur einen rechtskonformen Weg gibt, eine Rechnung auszustellen, musst du die Regeln nicht kennen, um dich an sie zu halten.“

KI mit Leitplanken

Bedient wird EllieOS über Ellie, eine eigene, in der EU gehostete KI. Nutzer:innen beschreiben in eigenen Worten, was sie brauchen, und Ellie erledigt es. Dass Sprachmodelle nicht immer verlässlich arbeiten, weiß Klinger. „LLMs sind nie ganz vorhersehbar. Weil Ellie aber nur mit geprüften und sicheren Building-Blocks arbeitet, kommt am Ende immer etwas heraus, das rechtlich hält“, sagt er. Was Ellie darf, legen die Nutzer:innen selbst fest. Wer lieber ein anderes Modell verwendet, kann es über das Protokoll MCP anbinden.

Die Angst vor der SVS-Nachzahlung

Das Problem sieht Klinger weniger bei den Geschäftsideen. „Gründen scheitert selten am Was. Die Leute wissen, was sie machen wollen“, sagt er. Ihnen fehle aber das Wissen, was es heiße, ein Unternehmen zu führen. Wer gründet, werde nebenbei zwangsweise zu Bürokrat:in, Steuerexpert:in und Jurist:in. „Und das Gemeine ist: Man weiß nicht, was man nicht weiß. Einen Fehler merkt man erst, wenn im dritten Jahr die SVS-Nachzahlung kommt oder die Kleinunternehmergrenze still überschritten ist.“

Solche Gruselgeschichten halten laut Klinger viele vom Gründen ab. Dazu passt eine Studie, wonach sich drei von zehn Menschen in Österreich eine Gründung vorstellen können, konkret planen es aber nur neun Prozent. Klinger erwartet, dass sich das mit KI ändert: „Mit AI werden deutlich mehr Menschen gründen wollen, oft allein, und die Unsicherheit durch fehlendes unternehmerisches Wissen wird ihre größte Hürde.“ EllieOS will die immer gleichen Fragen einmal beantworten, die Antworten ins System einbauen und sie aktualisieren, wenn sich Gesetze ändern.

Erst Österreich, dann Europa

Österreich ist das erste Länderpaket an Rechtsregeln, für jedes weitere EU-Land soll ein eigenes Regelwerk auf derselben technischen Grundlage entstehen. Klinger formuliert das durchaus politisch: „Wenn Europa es politisch nicht schafft, einen echten Single Market zu bauen, nehmen wir ihn einfach selbst in die Hand.“

Allein ist EllieOS in diesem Markt allerdings nicht. Das Linzer Startup kalkül bietet Buchhaltungssoftware für Ein-Personen-Unternehmen an und hat bereits mehr als 10.000 Nutzer:innen. Dazu kommen Buchhaltungstools wie sevdesk oder Lexware Office sowie Steuer-Apps wie Taxfix.

Mitgründer coden mit Claude Max

Kennengelernt hat sich das Gründerteam heuer beim Europäischen Forum Alpbach. Samuel Klinger ist Chief Compliance Officer. Er hat Wirtschaftsrecht an der WU Wien studiert, macht dort gerade seinen Master und arbeitet als selbstständiger Compliance-Berater mit Schwerpunkt auf Geldwäsche- und Sanktionsrecht. „Er ist der Grund, warum sich EllieOS bei dir meldet, bevor es das Finanzamt tut“, sagt Leander Klinger. Tobias Gärtner, selbstständiger Foto- und Videograf in der Startup-Szene, kümmert sich als „Chief Nachdenk Officer“ um das operative Geschäft. Aus seinen eigenen Problemen mit der Bürokratie und jenen anderer Freelancer:innen ist die Idee zu EllieOS entstanden.

Programmiert wird im Team, obwohl nur Leander Klinger aus der Technik kommt. Den Workflow mit KI-Coding-Agenten hat er aus seiner Forschung mitgenommen und dafür eigene Kontext-Systeme gebaut, über die auch seine Mitgründer Code beisteuern. „Sie mussten sich dafür nur Claude Max kaufen, weil der Token-Draw zu groß ist“, sagt Klinger. Aus dem Paper habe er vor allem eine Obsession mit Benchmarks mitgenommen: Er vertraue selten dem erstbesten Modell, nur weil es richtig scheine. Leander und Samuel Klinger nehmen mit EllieOS außerdem am Entrepreneurial Leadership Program von AustrianStartups teil.

Offene Beta ab Mitte Dezember

EllieOS ist seit drei Monaten in Entwicklung, eine Alpha-Version ist seit einem Monat online. Mitte Dezember soll die offene Beta starten. Umsatz macht das Startup noch keinen, das Team hat bisher fünf Interviews mit potenziellen Kund:innen geführt, auf der Warteliste stehen 20 Interessierte. Ob eine Finanzierungsrunde geplant ist, ließ Klinger offen.