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Ein Heizraum in der Größe eines Parkplatzes, nun mit japanischer Technik im Inneren: Das Salzburger EnergyTech EnerCube hat eine strategische Partnerschaft mit dem Elektronikkonzern Panasonic geschlossen. Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen eine neue, leistungsstärkere Modellreihe der vorgefertigten Wärmepumpen-Heizzentralen auf den Markt, die erstmals auch große Gewerbe-, Industrie- und Gemeindegebäude versorgen soll. Vorgestellt wird die Kooperation soeben auf der Immobilienmesse Expo Real in München, der Marktstart ist ab 2027 in Deutschland und Österreich geplant.

Wie die Cubes funktionieren

EnerCube baut sogenannte Cubes: komplett ausgestattete Heizzentralen, die außerhalb eines Gebäudes aufgestellt und an dessen Heizsystem angeschlossen werden. Wärmepumpen, Heiztechnik, Steuerung und Schallschutz sind bereits im Werk eingebaut. Ein Cube braucht etwa die Fläche eines Autoparkplatzes, ist rund 2,6 Meter hoch und kann neben dem Heizen auch kühlen und Warmwasser bereiten. Auf Wunsch gibt es ihn mit Holzfassade oder Gründach.

Die Idee dahinter: Wer Öl- und Gasheizungen in bestehenden Gebäuden ersetzen will, kämpft oft mit engen Technikräumen, aufwendigen Installationen, fehlenden Fachkräften und strengen Vorgaben beim Lärmschutz. Weil die Cubes fertig angeliefert werden, lässt sich der Heizungstausch in großen Gebäudebeständen in Serie und ohne lange Unterbrechung der Wärmeversorgung umsetzen.

Wo EnerCube und Panasonic zusammenarbeiten

Die Partnerschaft umfasst sowohl die Technik als auch den Vertrieb:

Wärmepumpen: In die neue Modellreihe baut EnerCube die Luftwärmepumpen der Big-Aquarea-M-Serie von Panasonic ein. Gefertigt werden sie im Panasonic-Werk im tschechischen Pilsen, das der Konzern im Vorjahr eröffnet hat.

In die neue Modellreihe baut EnerCube die Luftwärmepumpen der Big-Aquarea-M-Serie von Panasonic ein. Gefertigt werden sie im Panasonic-Werk im tschechischen Pilsen, das der Konzern im Vorjahr eröffnet hat. Fertigung: EnerCube verantwortet weiterhin die Entwicklung und den kompletten Bau der Heizzentralen.

EnerCube verantwortet weiterhin die Entwicklung und den kompletten Bau der Heizzentralen. Vertrieb: Die Cubes werden künftig über EnerCube, über Panasonic und über weitere Partner verkauft. EnerCube erschließt damit neue Kundengruppen, Panasonic erweitert sein Sortiment um vorgefertigte Heizzentralen.

Die Cubes werden künftig über EnerCube, über Panasonic und über weitere Partner verkauft. EnerCube erschließt damit neue Kundengruppen, Panasonic erweitert sein Sortiment um vorgefertigte Heizzentralen. Leistung: Die neue Reihe schafft bis zu 180 kW Wärmepumpenleistung. Größere Gebäude, für die bisher zwei Cubes nötig waren, lassen sich damit mit einer einzigen Einheit versorgen, und das zu geringeren Investitionskosten als bei der bisherigen Modellreihe.

„Wir wollen den Heizungstausch so einfach machen, dass sich auch große Gebäudebestände mit überschaubarem Aufwand und wirtschaftlich tragfähigen Investitionskosten auf eine nachhaltige Wärmeversorgung umstellen lassen“, sagt EnerCube-Mitgründer und Geschäftsführer David Riedl. Für Panasonic ergänzt die Kooperation das Portfolio „um einen neuen Ansatz für den seriellen Heizungstausch“, sagt José Manuel Alves, Regional Director für Heizung und Klimatisierung in der DACH-Region, Irland und Großbritannien.

Vom Wohnbau in die Industrie

Bisher konzentriert sich EnerCube vor allem auf Mehrfamilienhäuser und die Wohnungswirtschaft, und das bleibt auch ein Schwerpunkt. Gegründet wurde das Unternehmen 2023 von Laurenz Sutterlüty und David Riedl in Köstendorf bei Salzburg. Der wichtigste Kunde ist bislang Europas größter Wohnungskonzern Vonovia, der mehr als 1.000 Anlagen bis 2029 abnehmen will und sich mit rund 10 Prozent an EnerCube beteiligt hat. Laut der Wirtschaftskammer Salzburg hat sich der Umsatz 2025 verdreifacht, das Team ist auf 18 Personen gewachsen. Gebaut werden die Cubes derzeit bei einem Fertigungspartner in Aachen. Neben der Hardware bietet EnerCube digitale Tools an, mit denen sich die Umstellung ganzer Quartiere und Immobilienportfolios berechnen lässt.

Rückenwind und Gegenwind

Der Zeitpunkt für den Ausbau ist günstig und schwierig zugleich. Europaweit zieht der Absatz von Wärmepumpen seit dem Irankrieg und den gestiegenen Öl- und Gaspreisen kräftig an. Im ersten Quartal legten die Verkäufe laut dem europäischen Branchenverband EHPA um 17 Prozent zu, in Deutschland sogar überdurchschnittlich. Ausgerechnet in Österreich brach der Absatz im selben Zeitraum aber um 30 Prozent ein, wie Trending Topics berichtete. Als Hauptgrund gilt das Fehlen staatlicher Förderungen.

Auch die Konkurrenz ist groß. Neben etablierten Herstellern drängen junge Unternehmen in den Markt, etwa das Tiroler Scale-up Lambda, das zuletzt 100 Millionen Euro Umsatz erreichte, oder das schwedische Aira, das Wärmepumpen samt Installation direkt an Haushalte verkauft. EnerCube setzt dagegen auf große Gebäude und den Heizungstausch in Serie.