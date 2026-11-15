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Ein Brandanschlag auf einen Drohnenhersteller, und Russland verliert einen der letzten offenen Landwege in die EU: Estland schließt ab Anfang Dezember alle Grenzübergänge zu Russland.

Das hat Außenminister Margus Tsahkna soeben angekündigt. „Russland muss verstehen, dass feindliche Handlungen gegen Estland Konsequenzen haben“, schrieb er auf X. Laut dem estnischen Rundfunk ERR betrifft das die drei noch offenen Straßenübergänge in Narva, Luhamaa und Koidula, die derzeit nur noch für Fußgänger:innen und Lkw geöffnet sind, und zwar täglich von 7 bis 19 Uhr. Wer aus Estland gerade in Russland ist, hat zwei Wochen Zeit, um zurückzukommen. Danach könne die Heimreise „lang und kompliziert werden“, warnt Innenminister Igor Taro. Ob die Schließung befristet ist, will die Regierung in den kommenden Tagen entscheiden.

Der Anlass: Brandanschlag auf Threod Systems

Auslöser ist ein Anschlag in der Nacht auf Samstag. Kurz nach drei Uhr früh versuchten Täter, beim Drohnenhersteller Threod Systems in Viimsi nahe Tallinn Fenster einzuschlagen, brennbare Flüssigkeit ins Gebäude zu gießen und eine Explosion auszulösen. Das Sicherheitspersonal der Firma griff ein und vereitelte die Tat. Verletzt wurde niemand, Produktion und Auslieferung laufen laut Behörden weiter.

Threod ist kein kleiner Fisch: Die Firma baut Aufklärungs- und Kampfdrohnen, die sie unter anderem an die Ukraine liefert. Ihr Startkatapult Cata B kam kürzlich beim ersten Abschuss britischer Angriffsdrohnen vom Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth zum Einsatz, außerdem hat das britische Verteidigungsministerium das System für das Drohnenprogramm Asgard der britischen Armee ausgewählt.

Die Ermittler:innen schlugen schnell zu:

Festnahmen: Acht Verdächtige wurden festgenommen, alle mit Wohnsitz in Lettland. Vier sind lettische Staatsbürger:innen, vier haben den Status von Nichtbürger:innen, mehrere sind vorbestraft. Für fünf hat die Staatsanwaltschaft U-Haft beantragt.

Acht Verdächtige wurden festgenommen, alle mit Wohnsitz in Lettland. Vier sind lettische Staatsbürger:innen, vier haben den Status von Nichtbürger:innen, mehrere sind vorbestraft. Für fünf hat die Staatsanwaltschaft U-Haft beantragt. Durchsuchungen: Der lettische Staatsschutz durchsuchte neun Orte und fand Sprengkörper, Pyrotechnik, Munition, Handys und Datenträger.

Der lettische Staatsschutz durchsuchte neun Orte und fand Sprengkörper, Pyrotechnik, Munition, Handys und Datenträger. Auftraggeber: Laut dem estnischen Inlandsgeheimdienst Kapo hat der russische Militärgeheimdienst GRU den Anschlag in Auftrag gegeben und koordiniert. „Das war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt zu verüben“, sagt Kapo-Chef Margo Palloson.

Es ist bereits der zweite Anschlag auf die estnische Rüstungsindustrie in wenigen Monaten. Im August hatte es einen Brandanschlag auf Milrem Robotics gegeben, den Hersteller von Bodendrohnen, die ebenfalls in der Ukraine im Einsatz sind. Auch diesen ordnet Tallinn russischen Geheimdiensten zu. Dass gerade kleinere Drohnenfirmen ins Visier geraten, passt zu Warnungen von fünf europäischen Geheimdiensten, wonach Russland Europas Rüstungschefs und Drohnen-Startups ins Visier nimmt.

Die Begründung: Weniger Einfallstore für den GRU

Die Regierung begründet die Schließung vor allem mit Sicherheit. Russlands Geheimdienste würden die Grenzübergänge nutzen, um Menschen zu beeinflussen, sagt Premierminister Kristen Michal. Deshalb müsse Estland „bereit sein, die Risiken zu verringern“. Die Schließung sende eine klare Botschaft, dass Angriffe auf die Rüstungsindustrie und die Verteidigungsfähigkeit des Landes inakzeptabel seien. Russland wolle, dass Estland Angst bekommt, zögert und die Ukraine weniger unterstützt. „Estlands Antwort ist das Gegenteil.“

Tsahkna nennt ein zweites Argument: Weniger Grenzverkehr erschwere auch die Umgehung von Sanktionen. Innenminister Taro erinnert daran, dass Estland den Verkehr an den Übergängen schon mehrfach eingeschränkt und jedes Mal vor einer Komplettschließung bei weiterer Eskalation gewarnt habe. „Jetzt ist dieser Moment gekommen.“

Die Grenze ist schon länger ein Brennpunkt. Seit 2022 dürfen die meisten Russ:innen mit Touristenvisum nicht mehr einreisen, seit 2023 sind Autos mit russischem Kennzeichen tabu, und in Narva können seit Anfang 2024 keine Pkw mehr über die Brücke fahren. Im Mai 2024 entfernte Russland Grenzbojen auf dem Fluss Narva, im Vorjahr sperrte Estland die Straße durch den sogenannten Saatse-Stiefel, nachdem dort bewaffnete russische Soldaten gesichtet worden waren. Finnland hat seine Übergänge zu Russland schon Ende 2023 komplett geschlossen.

Tsahkna hat seine Kolleg:innen in Finnland, Lettland und Litauen informiert und will beim Treffen der EU-Außenminister:innen am Montag in Brüssel härtere Sanktionen und eine strengere Visapolitik gegenüber Russland fordern. Moskau hat sich zu den Vorwürfen und zur Grenzschließung vorerst nicht geäußert, weist ähnliche Sabotagevorwürfe aus Europa aber regelmäßig zurück.

Was die Schließung für Narva bedeutet

Am härtesten trifft die Entscheidung die Grenzstadt Narva, in der rund 90 Prozent der Einwohner:innen Russisch sprechen und viele Familie und Freund:innen auf der anderen Seite im russischen Iwangorod haben. Die Brücke zwischen den beiden Festungen ist einer der wenigen Landwege, über die man aus der EU überhaupt noch nach Russland kommt. Weil Finnland dicht ist, kam zuletzt mehr als ein Drittel der Reisenden in Narva aus Finnland.

Noch zu Jahresbeginn 2025 hielt die damalige Führung des Innenministeriums eine Schließung für den falschen Weg. Der damalige Innenminister Lauri Laanemets sagte, eine Grenzschließung löse das Sicherheitsproblem nicht und treffe vor allem die Menschen vor Ort. Narvas Bürgermeisterin Katri Raik warf der Partei Isamaa, die damals die Schließung forderte, vor, die russischsprachige Bevölkerung von Narva bewusst zu provozieren, wie Interfax berichtete. Für die GRU-Anwerbung spielt die Grenze zudem nur eine begrenzte Rolle: Laut Kapo-Chef Palloson rekrutiert der Geheimdienst gezielt EU-Bürger:innen, die sich im Schengenraum frei bewegen können, oft aus kriminellen Milieus oder unter Menschen in finanzieller Not. Auch die acht Verdächtigen im Fall Threod lebten in Lettland.