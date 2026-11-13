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Lieber gar keine EU Inc als eine, die niemand braucht: Diese Forderung kommt jetzt ausgerechnet aus dem Innovationsapparat der EU selbst.

Die EU-Kommission solle ihren Vorschlag für die europäische Startup-Rechtsform zurückziehen, sagt Ann Mettler, Mitglied im Board des European Innovation Council (EIC). „Statt einer wirklich lahmen EU Inc, die eigentlich nichts bringt, wäre es besser, wenn die Kommission sie zurückzieht“, sagte Mettler bei einer Podiumsdiskussion auf den Research and Innovation Days der Kommission, wie Science|Business berichtet. Mettler war früher Chefin des hauseigenen Thinktanks der Kommission und Europachefin von Bill Gates‘ Klimafonds Breakthrough Energy.

„Völlig verwässert“

Grundsätzlich hält Mettler die EU Inc für dringend nötig: Sie sei eine Reform mit geringen Kosten und großer Wirkung, die man brauche, um in einem fragmentierten und „in den meisten Fällen erbärmlichen sogenannten Binnenmarkt“ Geschäfte zu machen. „Jetzt wurde sie vom Europäischen Parlament und vom Rat völlig verwässert, und das ist inakzeptabel.“

Gemeint sind die Änderungen, die beide Institutionen seit der Vorlage im März eingebracht haben:

Rat: Die Mitgliedstaaten haben bei ihrer Einigung auf eine Verhandlungsposition das zentrale Register der Kommission und das einheitliche Insolvenzrecht für Startups gestrichen. Die EU-weiten Stock Options gelten nur noch für Firmen bis 750 Mitarbeiter:innen und 150 Millionen Euro Umsatz, die Umsetzungsfrist steigt von zwölf auf 21 Monate.

Die Mitgliedstaaten haben bei ihrer Einigung auf eine Verhandlungsposition das zentrale Register der Kommission und das einheitliche Insolvenzrecht für Startups gestrichen. Die EU-weiten Stock Options gelten nur noch für Firmen bis 750 Mitarbeiter:innen und 150 Millionen Euro Umsatz, die Umsetzungsfrist steigt von zwölf auf 21 Monate. Parlament: Hier wollen Abgeordnete Schutzklauseln für nationales Arbeitsrecht einbauen, etwa die Pflicht, im Land der Registrierung auch tatsächlich tätig zu sein. Die Abstimmung im zuständigen Ausschuss ist diese Woche bereits zum dritten Mal geplatzt, weil sich die Fraktionen nicht auf die Regeln zur Mitbestimmung einigen konnten. Ohne Position des Parlaments können die Verhandlungen mit dem Rat nicht starten.

Damit gilt es als unwahrscheinlich, dass die EU Inc wie geplant noch heuer beschlossen wird.

Plan B: Benelux als Vorreiter

Statt des kleinsten gemeinsamen Nenners schlägt Mettler vor, dass eine kleinere Gruppe von Ländern vorangeht. Als Beispiel nennt sie die Benelux-Staaten, die mit einer gemeinsamen Rechtsform ihre Chipindustrie stärken könnten: mit der Forschung des belgischen Mikroelektronik-Zentrums Imec, dem niederländischen Chipmaschinen-Hersteller ASML und Kapital aus Luxemburg. „Wir brauchen jemanden, der vortritt und es einfach richtig macht“, so Mettler.

Juristen warnen vor dem EuGH

Rückenwind bekommt sie von drei Rechtswissenschaftlern. Luca Enriques (Bocconi und Oxford), Casimiro Nigro (Leeds) und Tobias Tröger (Goethe-Universität Frankfurt) fordern im Oxford Business Law Blog ebenfalls, dass die Kommission den Text zurückzieht. Ihre Argumente:

Flickenteppich: Mit den Änderungen von Rat und Parlament werde aus dem 28. Regime „27 Regime mit demselben Abzeichen: eine dünne Schicht EU-Regeln, eine dicke Schicht nationales Recht und ein Name“. Gründer:innen bräuchten weiter lokale Anwält:innen.

Mit den Änderungen von Rat und Parlament werde aus dem 28. Regime „27 Regime mit demselben Abzeichen: eine dünne Schicht EU-Regeln, eine dicke Schicht nationales Recht und ein Name“. Gründer:innen bräuchten weiter lokale Anwält:innen. Wackelige Rechtsgrundlage: Die Kommission stützt die Verordnung auf den Binnenmarkt-Artikel 114 AEUV, der keine Einstimmigkeit erfordert. Kippt der Europäische Gerichtshof die Verordnung, falle sie rückwirkend weg. „Kein Venture-Fonds wird Geld in eine Rechtsform stecken, deren Existenz ein Gericht nachträglich auslöschen kann.“

Die Kommission stützt die Verordnung auf den Binnenmarkt-Artikel 114 AEUV, der keine Einstimmigkeit erfordert. Kippt der Europäische Gerichtshof die Verordnung, falle sie rückwirkend weg. „Kein Venture-Fonds wird Geld in eine Rechtsform stecken, deren Existenz ein Gericht nachträglich auslöschen kann.“ Alternative: Statt einer Verordnung schlagen sie eine Richtlinie vor, die jedes Land verpflichtet, eine startupfreundliche nationale Rechtsform anzubieten, mit flexiblen Anteilsklassen, digitaler Gründung und grenzüberschreitender Anerkennung.

Reparieren statt beerdigen

Die meisten Befürworter:innen der EU Inc wollen allerdings nachbessern statt abbrechen. Die Initiative EU-INC rund um den österreichischen Investor Andreas Klinger, unterstützt von mehr als 26.000 Menschen und Gründer:innen aus dem Umfeld von Stripe, Mistral AI, Klarna und Wise, kritisiert zwar seit Monaten die Verwässerung, kämpft aber für Korrekturen in den Verhandlungen. Auch EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné hat die Mitgliedstaaten im Oktober aufgefordert, den Vorschlag nicht weiter zu schwächen. Der deutsche Startup-Verband sieht die Ratsposition als „Minimum Viable Product“, auf dem sich aufbauen lasse, solange nicht weitere Einschnitte dazukommen.

Von der anderen Seite kommt ebenfalls Druck, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Der Europäische Gewerkschaftsbund fordert, das Verfahren zu stoppen, bis Arbeitnehmer:innenrechte ausreichend abgesichert sind. Er fürchtet, dass Firmen gezielt Länder mit schwacher Mitbestimmung wählen. Zwischen diesen Fronten muss das Parlament nun einen neuen Termin für die Ausschussabstimmung finden.