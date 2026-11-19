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Jetzt ziehen ausgerechnet die größten Fans der EU Inc die Notbremse: Startups for Europe, der Brüsseler Dachverband der nationalen Startup-Organisationen, hat gemeinsam mit der Initiative EU-INC Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebeten, den Vorschlag für die europäische Startup-Rechtsform zurückzuziehen und neu vorzulegen. Mitgetragen wird der Schritt von AustrianStartups, Gründungsmitglied von Startups for Europe. Dessen CEO Hannah Wundsam sitzt im Vorstand des Dachverbands. Der Rückzug soll verhindern, dass die EU Inc in einer Fassung beschlossen wird, die ihren Zweck nicht mehr erfüllt.

Für die Initiative um den österreichischen Investor Andreas Klinger ist das eine Kehrtwende. Bisher hatte EU-INC, unterstützt von mehr als 26.000 Menschen, auf Korrekturen in den laufenden Verhandlungen gesetzt, zuletzt mit einem offenen Brief unter dem Titel „Europe is killing the EU Inc“. Den Rückzug hatten erst vor wenigen Tagen EIC-Boardmitglied Ann Mettler und drei Rechtsprofessoren gefordert.

„Der Vorschlag der Kommission vom März ist nicht alles, wofür wir uns eingesetzt haben, aber er funktioniert“, sagt Wundsam. „Mit ihm könnten Gründer:innen ihren Firmensitz frei wählen, in der ganzen EU tätig sein, ihr Team grenzüberschreitend am Unternehmen beteiligen und online gründen. Darauf hätten wir aufbauen können.“

Was vom Vorschlag übrig ist

Seit März verhandeln die Mitgliedstaaten im Rat der EU über den Vorschlag, im Oktober haben sie sich auf ihre gemeinsame Position geeinigt. Darin sind laut Startups for Europe die zentralen Teile abgeschwächt oder gestrichen:

Freie Sitzwahl: Banken, Register und Behörden dürfen eine EU Inc anders behandeln. Behörden des Landes, in dem ein Unternehmen tätig ist, können bei „ernsthaften Zweifeln“ zudem infrage stellen, wo es registriert ist.

Banken, Register und Behörden dürfen eine EU Inc anders behandeln. Behörden des Landes, in dem ein Unternehmen tätig ist, können bei „ernsthaften Zweifeln“ zudem infrage stellen, wo es registriert ist. Mitarbeiterbeteiligung: Ab 750 Beschäftigten oder 150 Millionen Euro Umsatz können Unternehmen neue Mitarbeiter:innen nicht mehr über das europäische Modell beteiligen. Die Garantie, dass die Beteiligung steuerlich nicht schlechter gestellt wird als nationale Modelle, ist gestrichen.

Ab 750 Beschäftigten oder 150 Millionen Euro Umsatz können Unternehmen neue Mitarbeiter:innen nicht mehr über das europäische Modell beteiligen. Die Garantie, dass die Beteiligung steuerlich nicht schlechter gestellt wird als nationale Modelle, ist gestrichen. Digitale Gründung: Eine Gründung per digitaler Vollmacht ist nicht mehr möglich, das zentrale EU-Register fällt weg. Digitale Verfahren soll es frühestens ab Juli 2028 geben.

Eine Gründung per digitaler Vollmacht ist nicht mehr möglich, das zentrale EU-Register fällt weg. Digitale Verfahren soll es frühestens ab Juli 2028 geben. Insolvenz: Das einfache digitale Abwicklungsverfahren ist gestrichen, es gilt wieder nationales Recht.

Zu viel für den Trilog

Die Änderungen seien so umfangreich, dass sie sich in den abschließenden Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission kaum mehr rückgängig machen lassen, argumentieren die Startup-Vertreter:innen. Laut einer Rechtsanalyse von EU-INC müssten 16 Punkte auf die Fassung der Kommission zurückgeführt werden, 12 davon seien unverzichtbar. Im Trilog werden in der Regel aber nur einzelne offene Punkte geklärt. Am Ende stünde eine EU Inc, die weitgehend der Position der Mitgliedstaaten entspricht und die kaum jemand nutzen würde. Eine europäische Rechtsform setze sich nur durch, wenn sie klar besser ist als die nationalen.

Ein Rückzug würde der Kommission Zeit geben, mit Mitgliedstaaten und Parlament neu zu verhandeln. Dabei sei Raum für Kompromisse, solange das Grundprinzip bleibt: einmal gründen, überall nutzen. „In der jetzigen Form gründen europäische Startups weiter in Delaware. Ein Rückzug klingt drastisch, aber nur so gewinnt die Kommission Zeit, sich für ihren ursprünglichen Vorschlag stark zu machen“, sagt Wundsam.

Den Ball spielt sie auch nach Wien zurück: „Die Änderungen kommen von den Mitgliedsstaaten, und deren Positionen werden in den Hauptstädten festgelegt, auch in Wien.“ AustrianStartups will deshalb erneut das Gespräch mit dem Parlament und der Bundesregierung suchen, damit der nächste Text wieder enthält, was am Vorschlag der Kommission gut war.

Wer lieber weiterverhandelt

Nicht alle wollen den Neustart. Die Einigung im Rat sei „ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur EU Inc.“, hieß es im Oktober in einem Statement von Christoph J. Stresing, Geschäftsführer des deutschen Startup-Verbands. Dass die notarlose Übertragung von Anteilen und die Regeln zur Mitarbeiterbeteiligung erhalten geblieben seien, gebe Hoffnung. Auch der Verband sieht allerdings Schwächen: Die Begrenzung der EU-Mitarbeiterbeteiligung auf kleinere Firmen widerspreche dem Grundgedanken der EU Inc, weil erfolgreiche Scaleups die Schwellen schnell überschreiten und den Vorteil verlieren, wenn sie ihn am dringendsten brauchen.

Der Verband setzt trotzdem auf den Trilog, dort müsse das Ambitionsniveau der Kommission verteidigt werden. Deren Vorschlag sei ein „Minimum Viable Product“, jede weitere Einschränkung schaffe eine Rechtsform, die in der Praxis ins Leere laufe. Arbeitsrecht und Mitbestimmung den Mitgliedstaaten zu überlassen, wie es die Kommission vorsieht, hält der Verband für vertretbar, neue Auflagen im Trilog lehnt er ab. Das Parlament solle seine Position rasch festlegen, damit die Verhandlungen noch heuer abgeschlossen werden können.

Die irische Ratspräsidentschaft feierte die Einigung als Erfolg, Premierminister Micheál Martin sprach von einem „echten Unterschied“ für Startups und KMU. Und auch Industriekommissar Stéphane Séjourné hatte die Mitgliedstaaten nur aufgefordert, den Vorschlag nicht weiter zu schwächen. Aus der Gegenrichtung drängen die Gewerkschaften: Der Europäische Gewerkschaftsbund will das Verfahren stoppen, bis Arbeitnehmer:innenrechte ausreichend abgesichert sind.

Ein Rückzug würde das Gesetzgebungsverfahren zudem zurück an den Start schicken. Wie weit der Weg ohnehin noch ist, zeigt das Parlament: Dort ist die Abstimmung im zuständigen Rechtsausschuss bereits mehrfach am Streit um die Mitbestimmung geplatzt, und ohne Position des Parlaments können die Trilog-Verhandlungen nicht starten.