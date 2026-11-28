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Auf dem Papier fahren Plug-in-Hybride fast nur elektrisch, auf der Straße vor allem mit Benzin, und daran ändert sich vorerst wenig: Die EU-Kommission will eine geplante Verschärfung der CO2-Berechnung für Plug-in-Hybride bis 2030 aussetzen. Das hat sie soeben angekündigt. Die Pause gilt allerdings nur für Modelle mit mindestens 80 Kilometern elektrischer Reichweite. Die Autoindustrie hatte seit Monaten dafür lobbyiert.

Worum es beim „Utility Factor“ geht

Der Utility Factor legt bei der Typgenehmigung fest, welchen Anteil ihrer Strecke ein Plug-in-Hybrid elektrisch zurücklegt. Je höher dieser angenommene Anteil, desto niedriger der offizielle CO2-Wert, und desto mehr helfen die Autos den Herstellern dabei, die CO2-Flottengrenzwerte der EU einzuhalten. Das Problem: Die Annahmen waren viel zu optimistisch. Laut den Echtdaten der Kommission aus den Verbrauchsmessgeräten der Autos stießen 2021 zugelassene Plug-in-Hybride auf der Straße im Schnitt 3,5-mal so viel CO2 aus wie im Labor. Bei Benzinern und Diesel lag die Abweichung bei rund 20 Prozent.

Deshalb hat die EU den Utility Factor in zwei Stufen verschärft. Die erste Stufe gilt bereits seit 2025 für neue Typen und seit heuer für alle Neuzulassungen. Die zweite Stufe, die Abgasnorm Euro 6e-bis-FCM, sollte ab 2027 für neue Typen und ab 2028 für alle Neuwagen greifen. Wie groß der Sprung ist, zeigt eine Rechnung der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E): Für einen Plug-in-Hybrid mit 70 Kilometern Reichweite sinkt der angenommene Elektroanteil von 80 Prozent nach den alten Regeln auf 54 Prozent in der ersten und 34 Prozent in der zweiten Stufe. Die offiziellen CO2-Werte steigen entsprechend.

Was die Kommission jetzt plant

Laut dem Entwurf sollen Plug-in-Hybride mit mindestens 80 Kilometern elektrischer Reichweite bis Ende 2029 weiter nach den Regeln von 2025 genehmigt und zugelassen werden. Die zweite Stufe kommt für sie also erst 2030. Ab dann will die Kommission den Utility Factor regelmäßig anhand der tatsächlichen Fahrdaten anpassen. Für Modelle mit weniger Reichweite bleibt es bei der Verschärfung ab 2027.

Die Kommission begründet den Schritt mit Kontinuität, weniger Bürokratie und Planungssicherheit für die Hersteller. Die Ausnahme ab 80 Kilometern solle zudem Anreize für Plug-in-Hybride mit größerer Reichweite setzen. Dass die Lücke zwischen Labor und Straße damit bestehen bleibt, räumt die Kommission selbst ein: Durch den Aufschub bleibe die Abweichung „stabil“.

Gelten soll die Änderung rückwirkend ab Ende November. Die Mitgliedstaaten werden im zuständigen Fachausschuss konsultiert, die Änderung der Euro-6-Regeln müssen zudem EU-Parlament und Rat prüfen.

Die Industrie wollte mehr

Für die Autoindustrie ist das ein Teilerfolg. Der deutsche Branchenverband VDA hatte erst Anfang November gefordert, die Verschärfung „sofort zu stoppen“, und vor rund 50.000 gefährdeten Jobs allein in Deutschland gewarnt. Schon im Oktober hatte VDA-Präsidentin Hildegard Müller eine Aussetzung um nur drei Jahre als „klar unzureichend“ bezeichnet und zusätzliche Bedingungen als „unverständlich“. Genau das kommt jetzt: drei Jahre, mit Mindestreichweite.

Laut der Organisation InfluenceMap hatten neben dem VDA auch der europäische Herstellerverband ACEA und der Zulieferverband CLEPA seit 2025 auf ein Einfrieren des Utility Factors gedrängt. Die Autobauer setzen stark auf Plug-in-Hybride, auch weil die Kommission im Dezember 2025 vorgeschlagen hat, das Verbrenner-Aus 2035 aufzuweichen und statt 100 nur noch 90 Prozent weniger CO2 zu verlangen. Plug-in-Hybride dürften damit auch nach 2035 verkauft werden. Im EU-Parlament liegt ein Kompromiss mit 87,5 Prozent auf dem Tisch. Gleichzeitig drängen chinesische Hersteller mit Plug-in-Hybriden auf den Markt, seit E-Autos aus China mit Strafzöllen belegt sind (Trending Topics berichtete).

Warum Kritiker:innen von einem Schlupfloch sprechen

Umweltorganisationen sehen in Plug-in-Hybriden dagegen vor allem einen Rechentrick. Laut einer Auswertung von T&E nahmen die alten Regeln für Plug-in-Hybride der Jahre 2021 bis 2023 im Schnitt 84 Prozent elektrisches Fahren an, tatsächlich waren es 27 Prozent. Auf der Straße stoßen die Autos demnach im Schnitt 135 Gramm CO2 pro Kilometer aus, nur 19 Prozent weniger als reine Verbrenner. Für Fahrer:innen bedeutet das laut T&E über 500 Euro höhere Energiekosten pro Jahr, als die offiziellen Werte erwarten lassen.

Auch die Logik der 80-Kilometer-Grenze ist umstritten. T&E fand in den Daten keinen Beleg dafür, dass größere Reichweite zu mehr elektrischem Fahren führt, Plug-in-Hybride mit über 75 Kilometern Reichweite stießen auf der Straße sogar mehr CO2 aus als jene mit 45 bis 75 Kilometern. Auch die Kommission stellte in ihren Daten fest, dass die gestiegene Reichweite bisher zu keinem höheren elektrischen Fahranteil geführt hat.