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Europa hat die Rechnung für Kyjiws Verteidigung längst übernommen: Die EU-Kommission hat soeben weitere 1,71 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, um Drohnen, Munition und Flugabwehrsysteme zu kaufen, darunter Frühwarnradare und Raketen. Es ist bereits die achte Auszahlung aus dem Verteidigungsteil des 90 Milliarden Euro schweren Ukraine Support Loan, wie die Kommission in ihrer Aussendung mitteilt. Gekauft wird bei ukrainischen und europäischen Herstellern, rund 40 Prozent des Geldes fließen an Rüstungsfirmen mit Sitz in der EU.

So viel Geld fließt 2026

Der Ukraine Support Loan ist das zentrale Finanzierungsinstrument der EU für das laufende Jahr. Für 2026 sind bis zu 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon 28,3 Milliarden für die Rüstungsindustrie der Ukraine und 16,7 Milliarden als Budgethilfe. Die Zahlen im Überblick:

Posten Betrag Ukraine Support Loan gesamt bis zu 90 Mrd. Euro davon für 2026 vorgesehen bis zu 45 Mrd. Euro Verteidigungsteil 2026 28,3 Mrd. Euro Budgethilfe 2026 16,7 Mrd. Euro Für Verteidigung bereits ausgezahlt 18,1 Mrd. Euro Für Verteidigung 2026 noch verfügbar 10,2 Mrd. Euro Gesamte EU-Hilfe 2026 noch verfügbar 23,6 Mrd. Euro

In den 23,6 Milliarden Euro, die bis Jahresende noch fließen können, stecken neben dem Rest des Kredits auch knapp 4,4 Milliarden Euro Budgethilfe aus der Ukraine-Fazilität. Freigegeben wird das Geld nur, wenn die Ukraine die rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Verteidigungskommissar Andrius Kubilius kündigte weitere Auszahlungen „sehr bald“ an.

237,6 Milliarden Euro seit Kriegsbeginn

Seit dem russischen Überfall 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine laut Kommission insgesamt 237,6 Milliarden Euro an Unterstützung bereitgestellt, militärisch, finanziell und humanitär. 3,8 Milliarden Euro davon stammen aus den Erträgen eingefrorener russischer Vermögenswerte.

Bei den Waffen haben einzelne Länder kräftig zugelegt. Laut dem Ukraine Support Tracker des Kiel Instituts lag die europäische Militärhilfe 2025 um 67 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024. Deutschland stellte 2025 rund 9 Milliarden Euro bereit, Großbritannien 5,4 Milliarden, Schweden 3,7 Milliarden, Norwegen 3,6 Milliarden und Dänemark 2,6 Milliarden.

Die USA steigen aus

Die USA waren bis Anfang 2025 der wichtigste einzelne Waffenlieferant der Ukraine. Bis Februar 2025 summierte sich die US-Militärhilfe laut Kiel Institut auf rund 65 Milliarden Euro, fast genau so viel wie die von ganz Europa. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist der Fluss nahezu versiegt: 2025 verbuchte das Kiel Institut nur noch ein einziges US-Militärpaket über rund 0,4 Milliarden Euro, beschlossen noch im Jänner unter der Vorgängerregierung. Insgesamt brach die US-Hilfe 2025 um 99 Prozent ein.

Ukraine-Hilfe Europa USA Gesamthilfe bis Februar 2025 rund 138 Mrd. Euro rund 115 Mrd. Euro Militärhilfe bis Februar 2025 rund 64 Mrd. Euro rund 65 Mrd. Euro Militärhilfe 2025 67 % über dem Schnitt 2022 bis 2024 rund 0,4 Mrd. Euro

Ganz raus sind die USA trotzdem nicht. Über das Nato-Programm PURL kaufen europäische Länder amerikanische Waffen wie Patriot-Raketen für die Ukraine, bis Ende 2025 im Wert von mindestens 3,7 Milliarden Euro. Laut Kiel Institut stammen rund drei Viertel der an die Ukraine gelieferten Patriot-Raketen aus diesem Topf. Die US-Rüstungsindustrie verdient also weiter mit, die Rechnung zahlt Europa. Wie lang die Wartezeiten dabei sind, zeigt der Deal über 500 Patriot-Raketen, die erst nach 2030 geliefert werden sollen.

Wie viel wirklich ankommt

Die großen Summen sind allerdings mit Vorsicht zu lesen. Laut Kiel Institut hat Europa den Einbruch der US-Hilfe 2025 zwar fast ausgeglichen, zu Jahresbeginn 2026 ging die europäische Militärhilfe aber wieder zurück, von rund 2,4 Milliarden Euro pro Monat im Schnitt des Jahres 2025 auf rund 2 Milliarden Euro pro Monat von Jänner bis April. Das Geld aus dem neuen EU-Kredit floss erst, nachdem der Rat im April die Hilfe für 2026 festgelegt hatte.

Dazu kommt die Frage, was überhaupt gezählt wird. Die deutsche Bundesregierung weist 100 Milliarden Euro an bilateraler Hilfe für die Ukraine aus, das Kiel Institut kann davon nur rund 41,7 Milliarden Euro als tatsächliche Hilfe an die Ukraine einordnen. 35,9 Milliarden Euro wurden in Deutschland ausgegeben, großteils für ukrainische Geflüchtete, weitere 22 Milliarden Euro sind künftige Zusagen für Militärhilfe. Und das neue EU-Geld fließt großteils als Kredit an Kyjiw.