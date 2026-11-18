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Zolltarifnummern gehören zu den unsexiesten Themen der Wirtschaft, und genau damit hat ein Berliner KI-Startup jetzt seinen Exit geschafft.

Die europäische Zoll-Software-Gruppe CONEX übernimmt traide AI. Das gab das Startup soeben bekannt. Der High-Tech Gründerfonds (HTGF), der 2023 die Seed-Runde von traide angeführt hat, verkauft im Zuge der Transaktion seine Anteile. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Marke, Hauptsitz und Team bleiben in Berlin, die drei Gründer:innen Leonie Althaus, Hendrik Niemann und Philipp Friebertshäuser führen das Unternehmen weiter. traide beschäftigt derzeit mehr als 25 Mitarbeiter:innen und sucht für zehn weitere Stellen Personal. Innerhalb der Gruppe wird traide Teil des Bereichs Forschung und Innovation und soll dort gemeinsam mit den CONEX-Teams hinter den KI-Agenten ALBA und LEO neue Lösungen entwickeln.

„Durch den Zusammenschluss mit CONEX, dem Spezialisten für den gesamten Zollanmeldeprozess, bündeln wir unsere Expertise und können unseren Ansatz europaweit deutlich schneller skalieren, als es uns allein möglich wäre. Und das Wichtigste: traide bleibt traide, gleiche Marke, gleiches Team, gleiche Mission“, sagt CEO und Mitgründerin Leonie Althaus.

KI statt Zolltarif-Wälzer

traide setzt bei einem Problem an, das jedes international tätige Unternehmen kennt: Jede Ware muss für den Export oder Import einer Zolltarifnummer zugeordnet werden, dazu kommen Exportkontrollen. Das ist bisher viel Handarbeit. Die KI von traide übernimmt diese Zuordnung und prüft Exportkontrollen direkt in ERP-Systemen wie SAP, Oracle oder Microsoft Dynamics. Trainiert wurde sie laut Unternehmen auf mehr als 500.000 geprüften Zollentscheidungen, den manuellen Aufwand soll sie um bis zu 80 Prozent senken. Mehr als 5 Millionen Produkte hat die Plattform bereits tarifiert. Rückenwind kommt von der EU-Zollreform, die seit Ende September in Kraft ist und ab 2027 schrittweise angewendet wird. Sie stellt deutlich höhere Anforderungen an saubere Produktdaten.

Das Geschäft wächst schnell. Ende 2023 hatte traide fünf Kunden, Ende 2024 rund 100, heute sind es mehr als 300 aus über 40 Branchen. Darunter befinden sich BMW, Siemens Healthineers, RIMOWA, Schneider Electric und OBI. Der wiederkehrende Umsatz hat sich laut traide binnen zwölf Monaten verdoppelt und liegt im siebenstelligen Bereich.

Zwei Jahre Forschung, ein verlorener Großkunde

Der Weg dorthin war allerdings zäh. Gegründet wurde traide 2021 im Inkubator der CODE University in Berlin. Zwei Jahre lang arbeitete das Team an Forschung und Modelltraining, bevor das Produkt marktreif war. Nach dem ersten Pilotprojekt verlor das Startup dann ausgerechnet den ersten großen Kunden, den es je gewonnen hatte.

2023 folgte die siebenstellige Seed-Finanzierung unter Führung des HTGF. Mit dabei waren damals auch Smart Infrastructure Ventures, Prequel Ventures sowie Business Angels, darunter die Gründer von Taxdoo und Byrd. „Als wir in der Seed-Runde in traide investiert haben, waren wir überzeugt: Wer Zollprozesse automatisieren will, muss bei den Produktdaten ansetzen, nicht erst bei der Anmeldung“, sagt Ulrich Schmitt, Partner beim HTGF.

CONEX baut Europa-Geschäft aus

Für CONEX ist der Zukauf Teil einer Expansionsstrategie. Die Gruppe hat ihren historischen Hauptsitz in Orchies bei Lille und hat bereits den dänischen Zollsoftware-Anbieter Lector übernommen. Erst vor wenigen Tagen ist CONEX mit einer eigenen Tochter in Saarbrücken in den deutschen Markt gestartet, mit KI-Agenten etwa für die Extraktion von Dokumentendaten und die Tarifierung. Gemeinsam mit traide beschäftigt CONEX mehr als 130 Mitarbeiter:innen und zählt über 2.300 Kund:innen, mehr als 10.000 Zollanmelder:innen in Europa nutzen laut Unternehmen seine Lösungen. Über CONEX erreicht traide nun Kund:innen in zehn europäischen Ländern.

„In Berlin habe ich ein Team kennengelernt, das sich das Vertrauen großer Industrieunternehmen erarbeitet hat“, sagt CONEX-CEO Bertrand Gruson. Gemeinsam wolle man die Technologie weiter voranbringen „und dabei bewahren, was sie stark macht“.

Der Zoll-Markt konsolidiert sich

Der Deal reiht sich in eine Konsolidierungswelle bei Zoll-Software ein. Der australische Logistiksoftware-Konzern WiseTech Global hat in den vergangenen Jahren europäische Anbieter wie die deutsche ZNet Group und die italienische Aco Informatica gekauft, auch der Dienstleister Customs Support Group wächst über Zukäufe. Dazu kommen etablierte Anbieter wie AEB oder Descartes.

Unter den Startups ist traide ebenfalls nicht allein. Das österreichische Zoll-Startup Digicust etwa hat 2,3 Millionen Euro eingesammelt und automatisiert mit KI die Erstellung von Zollanmeldungen. Für kleinere Spezialist:innen wie traide wird der Weg unter das Dach eines größeren Anbieters damit zu einer naheliegenden Option, gerade wenn die Großen ihre eigenen KI-Agenten für die Tarifierung entwickeln.