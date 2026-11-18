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Vier Jahre nach der Gründung ist für den Wiener Cloud-Spezialisten ORBIT Cloud Solutions schon Schluss mit der Eigenständigkeit, zumindest auf dem Papier.

Der Wiener IT-Dienstleister SPG übernimmt 100 Prozent von ORBIT Cloud Solutions, wie die Unternehmen soeben bekanntgaben. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die Marke bleibt erhalten, ORBIT tritt künftig als „ORBIT Cloud Solutions, powered by SPG“ auf. Geschäftsführerin Lanna O’Reilly und Director Operations Gregor Nussbaumer leiten das Unternehmen weiter, bestehende Kund:innen behalten ihre Ansprechpartner:innen.

Cloud für Banken und Versicherungen

ORBIT wurde 2022 in Wien gegründet und begleitet Unternehmen in regulierten Branchen von der Cloud-Strategie über die Migration bis zum laufenden Betrieb. Die meisten Kund:innen sind Banken und Versicherungen. Neben Cloud Engineering bietet ORBIT Beratung zu Security und Compliance, insbesondere zu den EU-Regeln DORA, NIS2 und dem AI Act. Der Schwerpunkt liegt auf Microsoft Azure, ORBIT hält sechs Microsoft-Spezialisierungen, arbeitet aber auch mit AWS, Google Cloud und Oracle Cloud.

Profitabel war das junge Unternehmen bisher nicht. Laut Jahresabschluss 2025 wies ORBIT einen Bilanzverlust von rund 1,55 Millionen Euro aus. Davon entfielen rund 1,2 Millionen Euro auf Verluste aus den Vorjahren, das Minus im Jahr 2025 selbst dürfte damit bei rund 355.000 Euro gelegen haben.

„Für unsere Kunden ändert sich am Team nichts, dazu kommt die Kapazität der ganzen SPG-Gruppe“, sagt O’Reilly. SPG-Geschäftsführer Andreas Muzik spricht von einem gezielten Ausbau der eigenen Cloud-Kompetenz: Cloud, Security und Softwareentwicklung sollen für Kund:innen stärker aus einer Hand kommen.

Wer hinter SPG steckt

SPG steht für die Specific-Group, einen 1998 gegründeten, inhabergeführten IT-Dienstleister mit Sitz am Hohen Markt in Wien. Das Unternehmen modernisiert und migriert gewachsene Kernsysteme von Banken, Versicherungen, Energieversorgern, Industrie, Handel und öffentlicher Hand, um dort KI und neue Technologien einsetzen zu können. Laut eigenen Angaben arbeiten mehr als 500 Mitarbeiter:innen aus über zehn Ländern für die Gruppe. Geführt wird sie von Marcus Brandstetter und Andreas Muzik.

Dachgesellschaft ist laut Firmenbuch die SPECIFIC-GROUP Holding GmbH. Zu ihren Gesellschafter:innen zählen neben Brandstetter und Muzik auch Franz Zahn, Wolfgang Rehberger, Andrey Kazyrski und die CCA Invest GmbH.

ORBIT ist dabei nicht die einzige Firma unter dem Dach der Holding. Laut Wirtschaftscompass gehören neben der SPECIFIC-GROUP AUSTRIA GmbH auch die Tech Execution Community GmbH und die Specific-Group Healthcare GmbH zu 100 Prozent zur Gruppe, am IT-Dienstleister Dormy hält sie 60 Prozent. Dazu kommen kleinere Minderheitsbeteiligungen, etwa an T&D Agri und an BC Digital Services, einem Wiener Anbieter digitaler Lösungen für Einrichtungen.

Harte Konkurrenz um regulierte Kund:innen

Mit dem Zukauf zielt SPG auf einen Markt, in dem der Regulierungsdruck die Nachfrage treibt: Seit DORA in der EU gilt, müssen Banken und Versicherungen ihre IT-Dienstleister und Cloud-Anbieter deutlich strenger überwachen, NIS2 erweitert die Cybersecurity-Pflichten auf viele weitere Branchen. Um diese Kund:innen konkurrieren in Österreich allerdings auch große IT-Dienstleister wie Accenture, Kapsch BusinessCom, ACP oder Bechtle sowie Cloud-Spezialist:innen wie das Wiener Unternehmen Cloudflight. Für ein Team in der Größe von ORBIT ist der Rückhalt einer Gruppe mit mehr als 500 Mitarbeiter:innen bei großen Projekten deshalb ein Argument gegenüber Kund:innen.