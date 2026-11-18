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Die Europäische Zentralbank traut dem KI-Rausch an den Börsen nicht ganz über den Weg. In ihrem soeben veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht nennt sie KI-Bewertungen in einem Atemzug mit Staatsschulden und geopolitischen Spannungen als größte Gefahren für das Finanzsystem im Euroraum. Beim Schuldenboom für Rechenzentren und Chips zieht sie sogar Parallelen zur Subprime-Krise. Die aktuellen Bewertungen hängen von „sehr ehrgeizigen Gewinnerwartungen“ an KI-Firmen ab, schreibt EZB-Vizepräsident Boris Vujčić im Vorwort. Die Risiken für die Finanzstabilität blieben erhöht, auch wegen des „wachsenden Engagements in KI“, sagt er in der Mitteilung zum Bericht.

Die Parallele zur Subprime-Krise

Deutlich wird die EZB in einem eigenen Kapitel zur Schuldenfinanzierung von KI. Die rasche Verlagerung hin zu Krediten wecke „historische Parallelen zur Dotcom- und zur Subprime-Blase“, heißt es dort. Mit der Dotcom-Blase teile der KI-Boom die Überinvestition in Infrastruktur, damals sei die Rezession aber mild ausgefallen, weil vieles über Eigenkapital finanziert war. An die Subprime-Hypothekenblase erinnerten dagegen die zirkuläre Finanzierung, Geschäfte außerhalb der Bilanzen und die Intransparenz privater Märkte.

Der Mechanismus: Hyperscaler verpflichten sich vertraglich, Rechenzentren und Chips anderer Betreiber zu nutzen. Diese Betreiber verwenden die künftigen Zahlungen als Sicherheit, um sich bei Banken, Anleiheinvestor:innen oder Private-Credit-Fonds Geld zu leihen. Wirtschaftlich sind das Schulden, in den Bilanzen der Tech-Konzerne tauchen sie nach US-Regeln aber nicht als Verbindlichkeiten auf. Die EZB schätzt diese außerbilanziellen Verpflichtungen der großen Tech-Konzerne auf mehr als 4 Billionen Dollar (rund 3,6 Billionen Euro), deutlich mehr als ihre ausgewiesenen Verbindlichkeiten. Ermittelt hat sie die Zahl übrigens mit einem KI-Agenten auf Basis von OpenAIs GPT-5.6 Sol, der die Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht auswertete.

Dazu kommt ein Laufzeitproblem. Die Anleihen der Hyperscaler laufen länger, als die damit finanzierten Chips wirtschaftlich nutzbar sind, laut Internationalem Währungsfonds im Schnitt nur rund zwei Jahre. Die Konzerne haben die buchhalterische Lebensdauer ihrer Server seit 2020 trotzdem von drei auf sechs Jahre verlängert. Am Markt zeigt sich die Skepsis bereits: Die Risikoaufschläge auf Tech-Anleihen sind gegenüber gleich bewerteten Unternehmen gestiegen, was laut EZB darauf hindeuten könnte, dass Anleger:innen die Ratings für zu wohlwollend halten. In Europa stellen die US-Hyperscaler bereits fast 8 Prozent der Euro-Unternehmensanleihen mit guter Bonität und mehr als zehn Jahren Restlaufzeit.

Ein Detail betrifft auch Anthropic direkt: Die Gewinne von Alphabet und Amazon steigen laut EZB zunehmend durch Bewertungsgewinne auf ihre Anthropic-Beteiligungen, die als „sonstige Erträge“ verbucht werden. Bisher, räumt die Notenbank ein, haben die Gewinne der Hyperscaler mit den Erwartungen weitgehend Schritt gehalten. Platzt ein kreditgetriebener Boom aber, folgte historisch meist ein deutlicher und lang anhaltender Einbruch der Wirtschaftsleistung, und ein solcher Schock in den USA würde auch den Euroraum treffen.

Was die EZB an KI-Aktien stört

KI sei das zentrale Thema an den globalen Aktienmärkten, schreibt die Notenbank. Die Kurse würden zunehmend von außergewöhnlich hohen Gewinnerwartungen getrieben und hielten nur, solange die Unternehmen diese auch künftig erfüllen. Gleichzeitig konzentriere sich der Markt immer stärker auf KI-Firmen und KI-nahe Branchen. Dazu kommt die zirkuläre Finanzierung: Weil sich KI-Firmen gegenseitig beteiligen, Rechenleistung abnehmen und Kredite geben, lasse sich die echte Nachfrage nur schwer abschätzen. Gemeldete Gewinne könnten zudem durch Bewertungsgewinne auf Beteiligungen an anderen KI-Firmen aufgebläht sein.

Ein Warnsignal sieht die EZB auch bei den Börsengängen. Das Volumen KI-bezogener Neuemissionen sei auf dem Weg, gemessen an der US-Wirtschaftsleistung den Höhepunkt der Dotcom-Blase zu übertreffen. Solche Wellen seien in der Vergangenheit oft mit Markthochs zusammengefallen und Zeichen einer Euphorie spät im Zyklus gewesen. Der Bericht erscheint einen Tag vor dem Börsendebüt von Anthropic, dem größten KI-Börsengang der Geschichte. Als weiteres Risiko für die Gewinne der Spitzenreiter nennt die EZB günstigere Open-Weight-Modelle, die Marktanteile gewinnen könnten.

KI-Schulden landen auch in Europa

Die Anleiheemissionen für den Ausbau der KI-Infrastruktur erreichen laut EZB heuer neue Rekordwerte, und das trotz steigender langfristiger Zinsen. Bis 2030 sollen sich die Investitionen der großen US-Tech-Konzerne auf 5,5 Billionen Dollar (rund 4,9 Billionen Euro) summieren. Ein erheblicher Teil der jüngsten KI-Anleihen wurde in Euro begeben, europäische Investor:innen halten damit direkt mehr davon. Kippt die Stimmung, könnten sich Verluste von den Aktien- auf die Anleihemärkte übertragen.

Am stärksten exponiert sind laut Bericht Investmentfonds und andere Nichtbanken. Sie haben ihre KI-Engagements in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, größere Aktienfonds im Euroraum halten überdurchschnittlich viele KI-Titel und setzen mehr Hebel über Derivate ein. Die direkte KI-Kreditvergabe der Banken im Euroraum ist laut EZB dagegen „eher begrenzt“. Bei Krediten an Softwarefirmen und Halbleiterhersteller sieht sie aber erste Anzeichen einer schlechteren Kreditqualität. Gefährlich werden könnten vor allem die engen Verbindungen zwischen Banken und Nichtbanken, etwa über Kredite an Hedgefonds. Als Beispiel nennt die EZB den Beinahe-Zusammenbruch des KI-Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner im Juli.

Eine bemerkenswerte Randnotiz betrifft die Banken direkt: Der zunehmende Einsatz von KI-Agenten könnte Einlagen weniger „klebrig“ machen, also leichter abziehbar. Das wäre etwa der Fall, wenn Agenten Erspartes automatisch zum besten Zinsangebot verschieben.

Energiepreise und Staatsschulden verschärfen das Risiko

Die KI-Risiken stehen nicht allein. Hohe Staatsschulden, wachsender Finanzierungsbedarf der Regierungen und mehr gehebelte Investor:innen am Markt für Euro-Staatsanleihen erhöhen laut EZB die Gefahr abrupter Neubewertungen. Steigende Energiepreise könnten zugleich die KI-Erzählung belasten, weil Rechenzentren enorm viel Strom brauchen. Diese Schwachstellen seien eng miteinander verbunden und könnten gleichzeitig schlagend werden. Die Banken selbst hält die EZB dank hoher Gewinne, solider Kapitalpuffer und ausreichender Liquidität für widerstandsfähig.

Warum Analyst:innen gelassener sind

Ganz so dramatisch sehen es nicht alle. Selbst die EZB räumt ein, dass sich die Bewertungen von US-Tech-Firmen zuletzt deutlich von ihren Rekordhochs entfernt haben. Morgan Stanley hielt den jüngsten Ausverkauf bei Tech-Aktien für eine „Überreaktion“ und sieht weitere Kursschwankungen als Kaufgelegenheit, Generali Investments sieht in der Korrektur vor allem eine Neubewertung. Und in einer Umfrage der Bank of America unter Fondsmanager:innen, die die EZB selbst zitiert, nannten im Oktober 23 Prozent eine KI-Blase als größtes Risiko, 31 Prozent einen ungeordneten Anstieg der Anleiherenditen.