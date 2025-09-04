Nachbericht

Fairytale Pitch Night: PelviQueens gewinnt Startup-Pitch in der Linzer Grottenbahn

Lukas Keplinger (Geschäftsführer von tech2b) gemeinsam mit Georg Schmidinger (Organisator der Fairytale Pitch Night) und den Startups (Diamens, Straion, Bundre, Akobia, Talents and Company, AirMate, Pelviqueens). © tech2b
Es ist die wahrscheinlich außergewöhnlichste Pitch Location des Jahres: Am Mittwoch fand in der Linzer Grottenbahn die Fairytale Pitch Night des oberösterreichischen Inkubators tech2b statt. Bei der außergewöhnlichen Veranstaltung präsentierten sieben ausgewählte Startups ihre Geschäftsideen vor Investoren, Business Angels, Venture Capital-Gebern und Family Offices.

Gewinnerteam PelviQueens überzeugt Jury

Als Siegerinnen der Veranstaltung gingen Magdalena und Judith von PelviQueens hervor. Die beiden Physiotherapeutinnen stellten ihre digitale Lösung zur Beckenbodenstärkung für Frauen vor. Ihr Ansatz zielt darauf ab, Frauen einen diskreten und individualisierten Zugang zur Stärkung des Beckenbodens zu ermöglichen.

Die weiteren Startups der Pitch-Veranstaltung waren Diamens, Straion, Bundre, Akobia, Talents and Company und AirMate.

Die Gründerinnen hatten während der Fahrt in der Grottenbahn drei Minuten Zeit, um ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Bei der Vorbereitung wurden sie von Florian Kandler unterstützt, der als „Pitch Doktor“ aus der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ bekannt ist.

PelviQueens: Neue Wege in der Beckenbodengesundheit

Innovative Veranstaltungskonzept

Die Fairytale Pitch Night kombiniert traditionelle Startup-Präsentationen mit einem ungewöhnlichen Veranstaltungsformat. Lukas Keplinger, Geschäftsführer von tech2b, erklärte das Konzept: „Starke Netzwerke und gezielte Investments sind der Schlüssel für erfolgreiche Startups. Mit der Fairytale Pitch Night haben wir gezeigt, wie inspirierend Vernetzung sein kann.“

Nach den Pitch-Präsentationen folgte ein Networking-Event, bei dem sich Investoren und Gründer in entspannter Atmosphäre austauschen konnten. Die Veranstaltung bot Teilnehmern die Möglichkeit, die oberösterreichische Startup-Szene kennenzulernen und neue Investmentmöglichkeiten zu erkunden.

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

