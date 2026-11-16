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Wer in Wien eine Wohnung sucht, schreibt Dutzende Anfragen und hört meistens nichts. Findmeo will das umdrehen: Hier sollen sich die Makler:innen bei den Suchenden melden.

Das Wiener Startup Findmeo ist seit Mitte Juli live und beschreibt sich als zweiseitigen Immobilien-Marktplatz. Suchende legen einmal ein Profil an, Anbieter sehen, welche Profile zu ihren Objekten passen, und nehmen von sich aus Kontakt auf. Laut eigenen Angaben warten bereits 10.000 aktive Suchkund:innen auf der Plattform.

Die Gründer: Ein Ex-ImmoScout24-Verkäufer und ein Techniker

Gegründet haben Findmeo Igor Beuk und Martin Boehmer im Frühjahr, im Firmenbuch ist die Findmeo GmbH seit Anfang Mai als Betreiberin einer „digitalen Immobilien-Matching-Plattform“ eingetragen. Beuk ist CEO und alleiniger Geschäftsführer, er kennt die Branche von der anderen Seite: Davor war er im Vertrieb bei ImmoScout24 und beim Immobiliendaten-Anbieter ImmoUnited tätig. Boehmer verantwortet die technische Umsetzung. Zu Investor:innen oder einer Finanzierung macht Findmeo keine Angaben.

So funktioniert Findmeo

Für Suchende ist die Plattform kostenlos. Der Ablauf:

Profil anlegen: Wer mieten, kaufen oder investieren will, gibt in rund 60 Sekunden Lage, Preisrahmen, Größe und Objektart an. Auch Gewerbeflächen wie Büros, Geschäftslokale oder Praxen lassen sich suchen. Abgedeckt ist ganz Österreich, mit Fokus auf die Landeshauptstädte.

Wer mieten, kaufen oder investieren will, gibt in rund 60 Sekunden Lage, Preisrahmen, Größe und Objektart an. Auch Gewerbeflächen wie Büros, Geschäftslokale oder Praxen lassen sich suchen. Abgedeckt ist ganz Österreich, mit Fokus auf die Landeshauptstädte. KI-Abgleich: Im Hintergrund vergleicht eine KI die Profile rund um die Uhr mit den Objekten der Anbieter. Ab rund 80 Prozent Übereinstimmung taucht das Profil im Dashboard des Maklers auf. Die KI schickt den Suchenden selbst aber keine Objekte zu.

Im Hintergrund vergleicht eine KI die Profile rund um die Uhr mit den Objekten der Anbieter. Ab rund 80 Prozent Übereinstimmung taucht das Profil im Dashboard des Maklers auf. Die KI schickt den Suchenden selbst aber keine Objekte zu. Kontakt: Der Anbieter entscheidet, wen er anschreibt, und meldet sich per Chat. Name und Kontaktdaten sieht er erst, wenn die oder der Suchende ebenfalls Interesse bestätigt. Lehnt jemand ein Angebot ab, lernt die KI daraus und schärft das Profil.

Der Anbieter entscheidet, wen er anschreibt, und meldet sich per Chat. Name und Kontaktdaten sieht er erst, wenn die oder der Suchende ebenfalls Interesse bestätigt. Lehnt jemand ein Angebot ab, lernt die KI daraus und schärft das Profil. Off-Market: Ein Teil der Objekte wird nie öffentlich inseriert, etwa weil Eigentümer:innen Diskretion wollen. Solche Wohnungen oder Zinshäuser landen über Findmeo nur bei passenden Profilen.

Die Anbieter selbst, also Makler:innen, Bauträger, Banken und Immobilienfonds, prüft Findmeo vor der Freischaltung manuell auf Identität, Unterlagen und Adresse. Ihre Objekte können sie direkt hochladen oder über Maklersoftware nach dem OpenImmo-Standard wie onOffice oder JustImmo einspielen.

Das Geschäftsmodell: Abos für Makler:innen

Geld verdient Findmeo ausschließlich bei den Anbietern. Es gibt drei Modelle, alle zuzüglich Umsatzsteuer und mit zwölf Monaten Laufzeit, eine Testphase gibt es nicht:

Modell Preis pro Monat Leistungen Start 200 Euro bis zu 15 Objekte, bis zu 100 Übereinstimmungen pro Monat Premium 350 Euro unbegrenzte Objekte und Übereinstimmungen, KI-Makler Ultra 1.000 Euro zusätzlich voller Zugriff auf die Datenbank aller Suchprofile

Der „KI-Makler“ schreibt passende Suchende automatisch im Namen des Maklers an, sobald eine Übereinstimmung gefunden wird, statt dass Anfragen tagelang liegen bleiben. Das zentrale Versprechen: Sichtbarkeit ist nicht käuflich. Anders als auf klassischen Portalen kann kein Anbieter für eine Vorreihung zahlen, das Abo bestimmt nur die Menge an Objekten und Treffern.

Welche Daten Makler:innen bekommen

Für Anbieter liegt der Wert in den Daten über die Suchenden. Neben Region, Budget, Zimmeranzahl, Größe und Ausstattungswünschen zeigt ein Profil auch, wer da sucht: Findmeo wirbt damit, dass Makler:innen „Beruf, Finanzierung, Auftreten“ auf einen Blick sehen. Suchende sollen deshalb einen „Über mich“-Text ausfüllen. Wie das aussieht, zeigt Findmeo mit Beispielen auf seiner Anbieter-Seite, etwa einer Innsbrucker Investorin, die ein Off-Market-Zinshaus in Wien-Rudolfsheim mit 4 Prozent Rendite sucht, oder einer Angestellten mit genehmigtem Kreditrahmen, die ein Einfamilienhaus in Korneuburg will.

Akzeptiert ein Suchkunde eine Anfrage, landet er samt allen Profildaten direkt im CRM des Maklers. Wer das Ultra-Modell bucht, sieht außerdem die gesamte Datenbank, also auch Profile, die nicht zu den eigenen Objekten passen. Damit die Daten aktuell bleiben, prüft Findmeo nach eigenen Angaben alle drei Monate sämtliche Suchprofile auf ihren aktuellen Suchwunsch.

Datenhunger und offene Fragen

Das Modell hat einen Preis, und den zahlen die Suchenden mit ihren Daten. Laut Datenschutzerklärung liegen alle Nutzer:innendaten, also Konten, Suchprofile und Nachrichten, beim US-Datenbankdienst Neon, gehostet wird die Plattform beim US-Anbieter Vercel, abgesichert über EU-Standardvertragsklauseln. Für die Werbeerfolgsmessung gehen gehashte E-Mail-Adressen bei Registrierung oder Kontaktaufnahme an Meta und Google. Und mit dem Ultra-Modell bekommen zahlende Anbieter Einblick in alle Profile, auch wenn die Kontaktdaten erst nach beidseitigem Interesse freigegeben werden.

Dazu kommt die Frage nach der kritischen Masse. Die Zahl von 10.000 aktiven Suchkund:innen stammt von Findmeo selbst und lässt sich nicht überprüfen. Für Makler:innen ist das Abo ein Wagnis: Zwölf Monate Laufzeit ohne Testphase lohnen sich nur, wenn genug passende Profile auf der Plattform sind.

Und die Konkurrenz ist mächtig. In Österreich dominieren Willhaben und ImmoScout24 den Markt, auf denen Makler:innen für Reichweite und Vorreihung zahlen. Viele Makler:innen führen zudem eigene Vormerklisten mit Suchkund:innen. Findmeo setzt darauf, dass gerade Off-Market-Objekte und Investor:innen, die keine Zeit für tägliche Portalsuchen haben, den Unterschied machen. Erste Anbieter loben in Bewertungen auf Herold und Google die Qualität und Anzahl der Leads.