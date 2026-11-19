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Während europäische VCs Afrika meist nur aus der Ferne beobachten, sammelt eine Österreicherin in Kampala und Nairobi Millionen für die nächste Generation afrikanischer Fintechs ein.

Die panafrikanische Venture-Capital-Firma First Circle Capital hat soeben das Final Closing ihres First Circle Africa Fund I bei 26 Millionen Dollar (rund 23,3 Millionen Euro) bekanntgegeben. Der Fonds investiert in Fintech-Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Mitgegründet hat First Circle die gebürtige Österreicherin Agnes Aistleitner gemeinsam mit Selma Ribica, einer früheren Managerin beim kenianischen Mobile-Payment-Pionier M-Pesa, und Robert Smith, einem ehemaligen Strategieberater mit Erfahrung in Ostafrika. Das Team wird von Frauen geführt und hat Büros in Kampala, Nairobi, Casablanca und Kapstadt.

Entwicklungsbanken als Geldgeber

Hinter dem Fonds stehen vor allem institutionelle Investoren aus der Entwicklungsfinanzierung. Zu den Limited Partners zählen die Weltbank-Tochter IFC, die französische Förderbank Bpifrance, der Dutch Good Growth Fund, FSD Africa, die ägyptische KMU-Förderagentur MSMEDA, die Stellar Foundation sowie der madagassische Mischkonzern Axian. Allein die IFC hatte bis zu 6 Millionen Dollar (rund 5,4 Millionen Euro) zugesagt, teils aus einem eigenen Programm zur Förderung von Unternehmerinnen.

FinTech 2.0: Mehr als nur Zahlungen

First Circle fasst seine Strategie unter dem Schlagwort „FinTech 2.0“ zusammen. Die erste Welle afrikanischer Fintechs drehte sich vor allem um Zahlungen und Mobile Money, nun sollen Startups die verbleibenden Lücken im Finanzsystem schließen. Der Fonds investiert in sechs Bereiche: Versicherungen, alternative Kreditmodelle, Interoperabilität und Finanzinfrastruktur, Climate Fintech, Fintech-Software und Regtech. Geografisch deckt das Mandat unter anderem Kenia, Nigeria, Südafrika, Ägypten, Marokko, Uganda, Ghana und das frankophone Afrika ab.

Es gebe weiterhin „erhebliche Lücken“ in zentralen Bereichen wie dem Zugang zu Finanzdienstleistungen und der Interoperabilität, sagt Aistleitner. Ribica setzt besonders auf KI: Man sei „vor allem von KI-nativen Fintechs begeistert“, also Unternehmen, die von Beginn an rund um Automatisierung und Software gebaut werden.

Bisher hat First Circle in 18 Startups investiert. Dazu zählen:

TurnStay: Zahlungsinfrastruktur für grenzüberschreitende Reisebuchungen aus Südafrika

Zahlungsinfrastruktur für grenzüberschreitende Reisebuchungen aus Südafrika WafR: Digitalisierung von Zahlungen in marokkanischen Nachbarschaftsläden

Digitalisierung von Zahlungen in marokkanischen Nachbarschaftsläden Balad: Reguliertes Netzwerk für Geldüberweisungen nach Ägypten

Reguliertes Netzwerk für Geldüberweisungen nach Ägypten Scale: Infrastruktur zur Kartenausgabe (Card-as-a-Service)

Infrastruktur zur Kartenausgabe (Card-as-a-Service) Orca Fraud: KI-basierte Betrugserkennung für Finanzinstitute

KI-basierte Betrugserkennung für Finanzinstitute Opareta: Software und Daten für Netzwerke von Mobile-Money-Agent:innen

Software und Daten für Netzwerke von Mobile-Money-Agent:innen Power: Lösungen für den vorzeitigen Lohnzugriff (Earned Wage Access) für große afrikanische Banken

Mehrere Portfolio-Startups steuern laut First Circle bereits auf eine Series-A-Runde zu.

The First Circle Capital team. © First Circle Capital

Von Österreich nach Ostafrika

Aistleitner, die mit vollem Namen Agnes Aistleitner Kisuule heißt, pendelt zwischen Nairobi und Kampala. Bevor sie 2021 First Circle mitgründete, war sie mehr als zehn Jahre als Unternehmerin in Schwellenmärkten tätig: Sie baute Textilproduktionen in Jordanien und der Ukraine auf sowie ein Technologieunternehmen in Uganda. Risikokapital beschrieb sie in einem Interview mit TechCabal als Geschäft mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, in dem in Afrika vor allem Beziehungen und Vertrauen zählen. Großartige Gründer:innen seien „Lernmaschinen“.

Mit ihrem Fokus auf Frühphasen-Fintechs steht First Circle in Afrika nicht allein. Größere Fonds wie Partech Africa, TLcom Capital und Norrsken22 investieren ebenfalls stark in afrikanische Fintechs, allerdings meist in späteren Phasen und mit deutlich größeren Tickets. Auf die frühe Phase konzentrieren sich etwa Ventures Platform aus Nigeria oder Launch Africa Ventures.

Afrikas Startup-Markt kühlt ab

Das frische Geld kommt in einem schwierigen Umfeld. Laut den Daten von Africa: The Big Deal sammelten afrikanische Startups von Jänner bis Oktober rund 2,4 Milliarden Dollar ein, 12 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Nairametrics berichtet. Im Oktober allein brach das Volumen im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 183 Millionen Dollar ein. Noch deutlicher zeigt sich die Abkühlung in der Breite: Die Zahl der Finanzierungsrunden ab 100.000 Dollar sank um 22 Prozent, die Zahl der aktiven Investor:innen um 16 Prozent.

Gerade für Frühphasen-Startups wird es damit enger. Zwar legte das Equity-Volumen um 5 Prozent zu, es verteilt sich aber auf deutlich weniger Runden. Dazu kommen Risiken, die europäische Investor:innen traditionell abschrecken, etwa schwankende Währungen und eine noch dünne Zahl an Exits. Für First Circle bedeutet das: Damit das FinTech-2.0-Konzept aufgeht, müssen die Portfolio-Startups ihre Series A in einem Markt einwerben, in dem die Zahl der Geldgeber:innen schrumpft.