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Österreich ist ein kleines Land, aber ein großer Krypto-Hub, und das vor allem dank Kund:innen aus Deutschland und Frankreich.

Die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) beaufsichtigten Kryptowerte-Dienstleister haben im ersten Halbjahr 2026 rund 111 Millionen Tauschgeschäfte mit Kryptowerten abgewickelt, heißt es in einer Aussendung der Behörde. Der Gesamtwert lag bei 20,4 Milliarden Euro. Im Schnitt war jede Transaktion damit rund 184 Euro schwer. Die Zahlen stammen aus den Meldedaten der Anbieter, die die FMA soeben zum FinTech Day in der Oesterreichischen Nationalbank veröffentlicht hat.

7,72 Millionen Konten, höchstens ein Viertel in Österreich

Ende Juni waren bei den meldenden Anbietern rund 7,72 Millionen Nutzerkonten registriert. Ende 2025 waren es noch 6,7 Millionen, ein Plus von rund 15 Prozent in einem halben Jahr. Bemerkenswert ist, woher die Kund:innen kommen: Rund 74 Prozent der Konten entfallen auf andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums. An der Spitze stehen Deutschland und Frankreich. Auf Österreich entfallen damit höchstens rund 2 Millionen Konten, in diesem Rest sind auch Kund:innen außerhalb des EWR enthalten.

Der Grund dafür ist die EU-Kryptoverordnung MiCA. Wer in einem EU-Land eine Lizenz hat, darf seine Dienste mit dem sogenannten EU-Pass in der gesamten Union anbieten. Viele Anbieter nutzen Wien deshalb als Sprungbrett nach Europa. Neben heimischen Playern wie Bitpanda haben sich zuletzt etwa die Krypto-Börse BingX und der Zahlungsdienstleister Transak in Österreich lizenzieren lassen.

Verwahrte Kryptowerte schrumpfen um ein Viertel

Weniger erfreulich entwickelte sich der Wert der verwahrten Bestände. Ende Juni hielten die Anbieter für ihre Kund:innen Kryptowerte im Gegenwert von rund 3,4 Milliarden Euro. Ende 2025 waren es noch 4,4 Milliarden Euro, ein Minus von rund 23 Prozent. Laut FMA spiegelt sich darin der zum Stichtag gesunkene Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowerten wider. Seither hat sich die Lage nicht entspannt: Bitcoin ist zuletzt wieder unter 60.000 Dollar gefallen.

Wer soll Krypto künftig beaufsichtigen?

Der europäische Charakter des Marktes befeuert eine Debatte über die Zukunft der Aufsicht. Auf EU-Ebene wird diskutiert, die Kontrolle von Krypto-Dienstleistern stärker zu zentralisieren und der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA eine größere Rolle zu geben. Die FMA gibt sich in dieser Frage zurückhaltend: Institutionelle Veränderungen seien kein Selbstzweck, entscheidend sei, ob sie zu effektiverer Aufsicht, mehr Konsistenz und fairen Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt führen.

„Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen Hand in Hand, wenn wir einen zukunftsfähigen europäischen Finanzmarkt schaffen wollen“, sagt FMA-Vorständin Mariana Kühnel. Mit MiCA gebe es erstmals einen gemeinsamen Rahmen für Kryptowerte in der EU, nun müsse sich in der Praxis zeigen, dass daraus ein integrierter und wettbewerbsfähiger Markt entsteht. Auch bei Stablecoins müsse Europa „seinen eigenen Weg finden: offen für Innovation und Wettbewerb, aber mit klaren Regeln, die Finanzstabilität, Verbraucher:innen und die Integrität unserer Märkte schützen“.