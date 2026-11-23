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Die Stiftung Unternehmerische Zukunft startet gemeinsam mit dem Hansmann Family Office ein Fellowship namens „fullscale“ für Gründer:innen in der frühesten Phase. Die Fellows erhalten 2.000 Euro pro Monat, Zugang zu Österreichs erfolgreichsten Gründer:innen und einen gemeinsamen Space, in dem Ehrgeiz ansteckt. Anteile nehmen die Stiftung und das Hansmann Family Office dafür keine.

fullscale unterstützt in schwierigen ersten Monaten

fullscale richtet sich an Gründer:innen, die bereit sind, Vollzeit an ihrem Startup zu arbeiten. Für den ersten Batch werden 10 Gründer:innen ausgewählt. Bewerbungen sind bis 18. Dezember 2026 unter fullscale.at möglich.

Für Gründer:innen sind oft die ersten Monate die schwierigsten, besonders wenn es um die Finanzierung geht. Wer gründet, muss den Job aufgeben und Vollzeit bauen, bevor es Kund:innen, Umsatz oder Investor:innen gibt. Investor:innen und erste Kund:innen lassen sich aber meist erst überzeugen, wenn der Fortschritt schon sichtbar ist. Viele Menschen mit einer echten Idee bleiben deshalb in ihrem Job und die Idee bleibt ein Nebenprojekt.

„Finanzierung, die Vollzeit möglich macht“

„Österreich hat das Talent für Startups, die international mithalten können. Was oft fehlt, ist das richtige Umfeld. Mit fullscale schaffen wir genau das: eine Finanzierung, die Vollzeit möglich macht, eine Community mit derselben Ambition und Zugang zu Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind“, sagt Luisa Schiffke, Geschäftsführerin der Stiftung Unternehmerische Zukunft.

fullscale soll Gründer:innen genau in dieser frühen Phase fördern. Von 1. März bis 2. Juni 2027 arbeiten die Fellows Vollzeit in Wien und erhalten 2.000 Euro pro Monat für ihre Lebenshaltungskosten. Dazu kommen sechs Monate in einem gemeinsamen Space, in dem die ambitioniertesten Gründer:innen des Landes zusammenkommen.

Gründer:innen sollen „alles auf eine Karte setzen“

Begleitet werden die Fellows durch individuelle Unterstützung des Teams und den Austausch mit Österreichs erfahrensten Gründer:innen. Dazu zählen Michael Hurnaus und Wolfgang Reisinger (Tractive), Florian Gschwandtner und Alfred Luger (Runtastic), Christian Trummer (Bitpanda), Peter Windischhofer (refurbed) und Lisa Smith (Prewave). Bis zum Demo Day am 2. Juni 2027 sollen die Teams erste Umsätze erzielen und bereit für eine erste Finanzierungsrunde sein. Bis 31. August 2027 sollen alle Teams ihr Unternehmen gegründet haben.

„Ich durfte Gründer:innen wie jene von Tractive, Runtastic oder Busuu in ihrer frühesten Phase begleiten. Mit fullscale wollen wir weitergeben, was sie auf dem harten Weg gelernt haben. Die erfolgreichsten Startups der Welt sind fast alle in Ökosystemen entstanden, in denen Gründer:innen von Anfang an alles auf eine Karte setzen konnten. Ich will, dass so ein Ort auch in Österreich entsteht. fullscale ist der Anfang davon“, sagt Hansi Hansmann, Hansmann Family Office.

Anders als viele Programme in dieser Phase nimmt fullscale keine Anteile und verlangt keine Gebühr. Ganz am Anfang zählt jedes Prozent: Wer Anteile abgibt, bevor klar ist, was man aufbaut, erschwert sich jede spätere Finanzierungsrunde. Gleichzeitig setzt das Programm bewusst auf Präsenz. Alle Fellows arbeiten drei Monate lang gemeinsam in Wien, an denselben Tischen, neben anderen Teams mit derselben Ambition.