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KI senkt die Kosten für den ersten Entwurf einer Anwendung. Gespart wird trotzdem selten dort, wo man alles neu baut, sondern dort, wo man gezielt erweitert.

Mit KI entsteht der erste Entwurf einer Anwendung heute schneller als je zuvor. Für IT-Verantwortliche verschiebt das eine alte Rechnung: Wenn Bauen billig wird, warum dann noch Lizenzen für Standardsoftware zahlen, die nur teilweise passt? Die Frage ist berechtigt. Die naheliegende Antwort, dann eben alles selbst zu bauen, ist es oft nicht. KI verbilligt vor allem den Anfang. Und eine eigene Anwendung hält fest, was sie abbildet, auch Abläufe, die man besser vorher hinterfragt hätte.

In seinem Magazin „Workflow“ hat ServiceNow am 12. November 2026 erklärt, Software erlebe gerade ihren „Fast-Fashion-Moment“: KI macht Anwendungen billig im Bau und leicht wegzuwerfen, und zurück bleiben Altlasten, um die sich jemand kümmern muss. Das Bild passt, und ServiceNow verkauft passenderweise die Plattform, die diese Reste verwaltet. Die Warnung setzt allerdings spät an. Bevor eine Altlast entsteht, wurde meist eine Frage nicht gestellt: ob der Ablauf, den die Anwendung abbildet, so bleiben soll.

Auch wir haben ein Interesse. LEAN-CODERS verdient sein Geld mit individueller Software. Trotzdem bauen wir kein CRM oder CMS von Grund auf, wenn ein bestehendes die Aufgabe erfüllt und der Preis passt. Interessant wird es, wenn wichtige Funktionen fehlen oder die Lizenzrechnung den Nutzen nicht mehr rechtfertigt.

Eine fehlende Funktion ist noch kein fehlendes System

Kontakte verwalten, Verkaufschancen verfolgen, Inhalte veröffentlichen: Dafür gibt es genügend ausgereifte Produkte. Beim Kern einer E-Commerce-Plattform setzen wir auf Open Source, etwa Vendure. Für ein kleines Startup kann auch Shopify ein sinnvoller Einstieg sein.

Fehlen kann trotzdem etwas. Eine Anwendung unterstützt einen notwendigen Arbeitsschritt nicht, Daten müssen zwischen zwei Systemen fließen oder Kund:innen brauchen einen Zugang, den das Produkt nicht bietet. Dann lohnt sich eine eigene Umsetzung. Vorher gehört aber geklärt, ob wir eine einzelne Lücke schließen oder tatsächlich eine andere Grundlage brauchen.

Diese Unterscheidung klingt selbstverständlich. Im Projektgespräch geht sie trotzdem leicht verloren. Aus „Diese Funktion fehlt uns“ wird schnell „Wir brauchen ein eigenes System“. Wenn eine erste Version mit KI plötzlich greifbar ist, wächst die Versuchung, gleich die ganze Anwendung nach eigenen Vorstellungen zu bauen.

Wie speziell ist „speziell“?

In Softwareprojekten fällt früher oder später der Satz: „Das läuft bei uns anders.“ Manchmal folgt eine überzeugende Erklärung: vertragliche Anforderungen oder Betriebsbedingungen, die Standardprodukte schlecht unterstützen. Manchmal folgt ein Ablauf, den seit Jahren niemand hinterfragt hat. Drei Personen geben jedes Angebot frei, Informationen werden doppelt erfasst, eine Abteilung führt vorsichtshalber ihre eigene Liste.

Bei den Freigaben lohnt sich Nachfragen: Was prüft jede Person, und welche Fehler wurden dadurch verhindert? Decken sie unterschiedliche Risiken ab, gehören sie sauber umgesetzt. Stimmen zwei davon ohnehin immer zu, braucht es kein Freigabeportal mit Benachrichtigungen und Vertretungsregeln, sondern eine kürzere Schleife.

Die Zeit, die wir beim Bauen sparen, gehört in die Frage, was wir bauen. Sonst verewigen wir mit KI vor allem schneller jene Gewohnheiten, an die sich bisher niemand herangetraut hat.

Manchmal fehlt genau ein Knopf

Wie klein die Antwort auf eine berechtigte Anforderung sein kann, haben wir bei Strapi selbst erlebt. In Strapi 5 bauen Redakteur:innen Seiten aus Blöcken zusammen, sogenannten Dynamic Zones: Kundenstimmen, Teaser, Handlungsaufforderungen. Wer einen ähnlichen Block noch einmal brauchte, musste ihn bisher neu anlegen und von Hand befüllen, samt verschachtelter Komponenten und Bilder. Bei einer Seite ist das lästig. Bei vielen Seiten wird es zur Routinearbeit, die niemand bezahlen will.

Unser Entwickler Djordje Savanovic hat dafür ein Plugin gebaut. Es fügt im Content Manager neben den bestehenden Blockaktionen einen Duplizieren-Knopf ein. Ein Klick kopiert den Block mit allen verschachtelten Komponenten und Medienverweisen und setzt die Kopie direkt darunter. Die eigentliche Arbeit steckte nicht im Knopf, sondern im Datenmodell: Die Kopie muss ohne Strapis interne Kennungen eingefügt werden, damit das System sie als neuen Eintrag behandelt und nicht mit dem Original verwechselt. Solche Details entscheiden, ob eine Erweiterung stabil läuft oder später Daten beschädigt.

Die Rechnung dahinter ist einfach. Statt einer Grundsatzentscheidung über das CMS brauchte es eine abgegrenzte Entwicklungsaufgabe mit klarem Ergebnis. Wir mussten nichts migrieren, keine neue Lizenz kaufen und kein eigenes System betreiben. Für die Redakteur:innen bleibt die gewohnte Oberfläche, nur mit einem Handgriff weniger. Die Wartung beschränkt sich auf ein überschaubares Plugin, das mit neuen Strapi-Versionen Schritt halten muss. Veröffentlicht haben wir es im Strapi Community Marketplace. Andere Teams sparen sich damit dieselbe Handarbeit, und Rückmeldungen aus deren Einsatz können wieder ins Plugin einfließen.

Möglich war das auch, weil Strapis Community-Kern Open Source ist. Bei proprietären Produkten endet die Erweiterung dort, wo der Hersteller eine Schnittstelle anbietet. Bei offenem Code entscheiden wir selbst, wo wir eingreifen. KI macht genau diese Arbeit schneller: sich in eine fremde Codebasis einlesen, Erweiterungspunkte finden, Randfälle testen.

Und auch die Produkte selbst öffnen sich. Vendure z.B. hat im Oktober mit Version 3.8 einen MCP-Server veröffentlicht, also eine standardisierte Schnittstelle, über die KI-Agenten Shop- und Verwaltungsfunktionen aufrufen können, mit den Rechten der angemeldeten Kund:innen oder Admins. Für einen Einkaufsassistenten muss deshalb keine neue Bestellverwaltung entstehen.

Auch der Standard muss sich rechtfertigen

Das ist kein Argument, jedes bestehende Produkt um jeden Preis zu behalten. Wenn jede Änderung einen Umweg verlangt, hohe Lizenzgebühren für kaum genutzte Funktionen anfallen und notwendige Anpassungen zusätzlich kosten, gehört auch das Fundament auf den Prüfstand. Ein günstigeres Produkt, eine offene Alternative oder eine gezielte Eigenentwicklung können dann wirtschaftlicher sein.

Verglichen werden müssen aber dieselben Aufgaben und die gesamten Kosten, einschließlich Migration, Betrieb und Weiterentwicklung. Eine Lizenzrechnung und ein schnell erzeugter Prototyp sind keine gleichwertigen Alternativen. KI senkt die Kosten für den ersten Entwurf. Die Kosten danach sinken nicht im selben Maß: Jemand muss die Anwendung betreiben, absichern, an neue Anforderungen anpassen und noch verstehen, wenn die Person, die sie gebaut hat, nicht mehr da ist. Der Prototyp ist schnell bezahlt. Die Wartung läuft weiter.

Unser Future{hacks} Fazit

Vor der nächsten Sonderlösung gehört eine Frage geklärt: Welche Anforderung können wir mit vorhandenen Mitteln nicht ausreichend oder wirtschaftlich erfüllen? Danach braucht es einen Maßstab: kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Fehler oder geringere Gesamtkosten. Bleibt der erwartete Nutzen unklar, hilft auch eine günstige erste Version wenig bei der Entscheidung.

Ein Entwicklungspartner muss damit leben können, dass am Ende eine vorhandene Funktion aktiviert, ein kleiner Baustein ergänzt oder ein Ablauf verändert wird. Zu seiner Arbeit gehört auch, einen unnötigen Eigenbau auszureden. Gerade wenn die technische Umsetzung leichter wird, muss diese Diskussion vor dem Projekt Platz haben.

Und wenn die Begründung wieder lautet „Das ist bei uns eben speziell“, stelle ich eine Gegenfrage: Wenn wir diesen Prozess heute neu aufsetzen würden, würden wir ihn wieder genauso gestalten? Und falls nicht, warum soll die neue Software ihn dann verewigen?

Markus Kirchmaier ist Prokurist & Partner bei LEAN-CODERS und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem IT-Arbeitsmarkt sowie modernen IT-Systemen und technologischen Entwicklungen. Hier geht es zu den anderen Beiträgen aus der Future{hacks}-Reihe.