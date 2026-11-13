Gemini 4 Hydrogen: Google bringt Spitzen-KI zur breiten Masse

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Google macht Spitzen-KI zur Massenware: Das soeben vorgestellte Gemini 4 Hydrogen läuft ab sofort in der Google-Suche, und zwar weltweit für alle Nutzer:innen, ohne Abo. Im unabhängigen Ranking von Artificial Analysis landet es dabei nur einen Punkt hinter Claude Sonnet 5.5 und GPT-6.1 Sol und kostet ein Drittel dessen, was Anthropics Modell für dieselben Aufgaben verlangt. Es ist das dritte neue Modell von Google DeepMind binnen sechs Wochen, nach dem Spitzenmodell Gemini 4 Carbon und Gemini 4 Argon.

KI für alle statt für wenige

Während die großen Schwestermodelle Carbon und Argon für die schwierigsten Denkaufgaben gebaut sind, zielt Hydrogen auf ein Millionenpublikum. „Hydrogen bringt Spitzenintelligenz zu allen“, sagt Koray Kavukcuoglu, Chief AI Architect von Google. Neben der Suche steckt das Modell auch in der kostenlosen Gemini-App, wo es automatisch zum Einsatz kommt, wenn eine Anfrage es erfordert. Damit landet ein Modell, das bei den Benchmarks mit den Mittelklassemodellen von Anthropic und OpenAI mithält, direkt bei Milliarden von Suchanfragen.

Google positioniert Hydrogen als Alltagsmodell der Gemini-4-Familie. Es soll laut Google vor allem schnell arbeiten, beim Programmieren und in agentischen Workflows, also wenn KI-Agenten selbstständig mehrstufige Aufgaben erledigen. Google nennt es den „Daily Driver für agentische Workflows“. In der Entwicklungsumgebung Antigravity kann Carbon künftig als Koordinator arbeiten, während Hydrogen die einzelnen Teilaufgaben abarbeitet und überprüft.

Hydrogen folgt auf das bisherige Gemini 3.8 Flash und soll Aufgaben bei Standardeinstellung 2,5-mal so schnell erledigen. Für Entwickler:innen ist es über die Gemini API in AI Studio verfügbar, für zahlende Abonnent:innen auch in Google Sheets und Antigravity. Das Kontextfenster umfasst eine Million Token, verarbeitet werden Text, Bilder, Videos und Sprache. Die API kostet 1,50 Dollar (rund 1,35 Euro) pro Million Input-Token und 7,50 Dollar (rund 6,74 Euro) pro Million Output-Token.

Platz eins knapp verfehlt, beim Preis vorne

Artificial Analysis hat Hydrogen in allen vier Denkstufen getestet. Mit der neuen höchsten Stufe xhigh erreicht es im Intelligence Index 54 Punkte, einen Punkt weniger als Claude Sonnet 5.5 und GPT-6.1 Sol, jeweils in ihrer stärksten Einstellung, und vier Punkte mehr als das größere Gemini 4 Argon. Auch mit der Standardstufe high kommt Hydrogen auf 51 Punkte und liegt damit knapp hinter GPT-6.1 Sol (xhigh) und Claude Opus 5.5 (high) mit je 52 Punkten.

Screenshot: © Artificial Analysis

An der Spitze des Rankings stehen weiterhin Claude Fable 5.2 mit 65 Punkten und Gemini 4 Carbon mit 60 Punkten. Hydrogen spielt in einer anderen Liga, der Vergleich mit den Mittelklassemodellen der Konkurrenz zeigt aber, wo Google ansetzt: Pro Testaufgabe kostet Hydrogen in der Stufe xhigh rund 3,16 Dollar, laut Artificial Analysis etwa 32 Prozent dessen, was Claude Sonnet 5.5 kostet. GPT-6.1 Sol ist allerdings noch einmal rund 2,5-mal billiger.

Denkstufe Intelligence Index Kosten pro Aufgabe xhigh 54 3,16 Dollar high (Standard) 51 1,87 Dollar medium 41 0,80 Dollar low 27 0,29 Dollar

Besonders gut schneidet Hydrogen beim visuellen Verständnis langer Dokumente ab, im Benchmark GDP.pdf teilt es sich Platz eins. Und das Modell erfindet selten Dinge: Im Test AA-Omniscience liegt die Halluzinationsrate bei nur 8 Prozent, Claude Sonnet 5.5 kommt auf 43 und GPT-6.1 Sol auf 52 Prozent.

Schwächen im Terminal

Ganz vorne ist Hydrogen nicht überall. Bei agentischer Arbeit im Terminal, also beim selbstständigen Programmieren und bei wissenschaftlichen Workflows auf der Kommandozeile, liegt es laut Artificial Analysis hinter der Konkurrenz. Auf Terminal-Bench 4.0 erreicht es 54 Prozent, Claude Sonnet 5.5 kommt auf 64 und GPT-6.1 Sol auf 56 Prozent. Die höhere Denkstufe xhigh hilft dabei nicht.

Dazu kommt ein Preis für die Spitzenwerte: In der Stufe xhigh erzeugt Hydrogen fast doppelt so viele Output-Token wie mit high, für ein Plus von drei Punkten. Bei der Wortmenge belegt es im Vergleich von Artificial Analysis den vorletzten Platz von 77 Modellen, und mit 13,7 Minuten pro Testaufgabe ist es in dieser Stufe langsamer als der Durchschnitt. In den Stufen high, medium und low liegt Hydrogen laut Artificial Analysis dagegen auf der sogenannten Pareto-Front: Kein anderes Modell ist dort zugleich intelligenter und schneller.