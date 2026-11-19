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Argon, Carbon, Hydrogen und jetzt Neon: Wer bei Googles KI-Modellen den Überblick behalten will, braucht inzwischen ein Periodensystem.

Google DeepMind hat am Mittwoch Gemini 4 Neon vorgestellt, das vierte Modell der Gemini-4-Familie in nur rund sieben Wochen. Neon soll laut Google „Tiefe und Effizienz“ verbinden und liefert bei Programmier-, Reasoning- und Agentenaufgaben laut Googles Ankündigung Spitzenleistung für komplexe, häufig wiederkehrende Workflows, schneller und günstiger als das Topmodell. Im Intelligence Index von Artificial Analysis landet Neon in der höchsten Denkstufe xhigh mit 61 Punkten auf Platz 3. Vor Neon liegen nur GPT-6.2 Astra von OpenAI und Claude Fable 5.2 von Anthropic, jeweils in der maximalen Stufe.

Vier Modelle in sieben Wochen

Neon ergänzt eine Modellfamilie, die Google in hohem Tempo ausgerollt hat:

Argon: Den Auftakt machte Ende September Gemini 4 Argon, das zunächst nur Cybersecurity-Verteidiger:innen im sogenannten Fairwind-Programm nutzen durften, Googles Gegenstück zu Anthropics Project Glasswing. Argon wird nun durch Neon ersetzt.

Den Auftakt machte Ende September Gemini 4 Argon, das zunächst nur Cybersecurity-Verteidiger:innen im sogenannten Fairwind-Programm nutzen durften, Googles Gegenstück zu Anthropics Project Glasswing. Argon wird nun durch Neon ersetzt. Carbon: Das Frontier-Modell für die schwierigsten, langfristigen Aufgaben ist seit vergangener Woche für alle zahlenden Entwickler:innen verfügbar. Es verbraucht pro Antwort mehr Denk-Tokens als die anderen Modelle und ist entsprechend langsamer und teurer.

Das Frontier-Modell für die schwierigsten, langfristigen Aufgaben ist seit vergangener Woche für alle zahlenden Entwickler:innen verfügbar. Es verbraucht pro Antwort mehr Denk-Tokens als die anderen Modelle und ist entsprechend langsamer und teurer. Hydrogen: Das schnelle Alltagsmodell, das das bisherige Gemini 3.8 Flash ablöst, läuft seit vergangener Woche in der Google-Suche und kommt bei Artificial Analysis auf 51 Punkte, wie Trending Topics berichtete.

Das schnelle Alltagsmodell, das das bisherige Gemini 3.8 Flash ablöst, läuft seit vergangener Woche in der Google-Suche und kommt bei Artificial Analysis auf 51 Punkte, wie Trending Topics berichtete. Neon: Das neue Modell sitzt zwischen den beiden. In der Gemini-App steht Hydrogen für „Everyday help“, Carbon für die komplexeste Arbeit und Neon für „Deeper analysis“. Gemini 3.1 Pro wird dafür in Pension geschickt.

Carbon-Niveau zum kleineren Preis

Der eigentliche Clou von Neon ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Denkstufe high erreicht Neon laut Artificial Analysis dieselben 60 Punkte wie Carbon (high), und das bei weniger als der Hälfte der Kosten pro Aufgabe, gemessen an Carbons regulärem Preis. Im Index kostet Neon im Schnitt 6,44 Dollar (rund 5,78 Euro) pro Aufgabe, bei Carbon (high) sind es 7,76 Dollar (rund 6,96 Euro). Neon ist dabei deutlich flotter: Eine Aufgabe dauert im Schnitt 21 statt 36 Minuten, das Modell gibt rund 110 Tokens pro Sekunde aus, Carbon nur etwa 57.

Neon kostet 3 Dollar (rund 2,69 Euro) pro Million Input-Tokens und 15 Dollar (rund 13,46 Euro) pro Million Output-Tokens, gecachte Inputs gibt es mit 95 Prozent Rabatt. Hydrogen ist mit 1,50 Dollar und 7,50 Dollar genau halb so teuer. Carbon kostet derzeit zum Einführungspreis 2 und 10 Dollar, ab Dezember verdoppelt sich der Preis aber auf 4 und 20 Dollar. Dann ist Neon um 25 Prozent billiger als das Topmodell.

Spitzenplatz bei Coding-Agenten

Besonders stark schneidet Neon beim Programmieren ab. Im Coding Agent Index von Artificial Analysis, gemessen in Googles Antigravity CLI, holt Neon (xhigh) mit 59 Punkten den ersten Platz, knapp vor Claude Code mit Fable 5.2 und Claude Opus 5.5, die jeweils auf 58 Punkte kommen. Beim Preis ist der Abstand größer: Eine Aufgabe kostet mit Neon im Schnitt 6,86 Dollar (rund 6,15 Euro), mit Opus 5.5 12,61 Dollar (rund 11,31 Euro) und mit Fable 5.2 sogar 15,47 Dollar (rund 13,88 Euro).

Auch abseits des Codes punktet Neon. Bei AA-Briefcase, einem Test für Büro- und Wissensarbeit, setzt sich Neon bei der Qualität von Präsentationen mit 1.771 Elo-Punkten an die Spitze, 45 Punkte vor dem bisherigen Spitzenreiter Claude Sonnet 5.5. Google selbst reklamiert zusätzlich erste Plätze bei Benchmarks für Steuer- und Rechtsrecherche sowie bei Zapiers AutomationBench.

Neon ist ab sofort über die Gemini API, Google AI Studio und die Gemini Enterprise Agent Platform verfügbar, Pro- und Ultra-Abonnent:innen können es zudem in der Gemini-App und in Antigravity nutzen. Das Kontextfenster umfasst 1 Million Tokens, Neon verarbeitet Text, Bilder, Video und Sprache.

Wo die Rechnung nicht ganz aufgeht

Ganz so günstig, wie es die Schlagzeilen nahelegen, ist Neon aber nicht. Der Vergleich „halber Preis bei Carbon-Leistung“ bezieht sich auf Carbons regulären Tarif, der erst ab Dezember gilt. Bis dahin ist Carbon pro Token sogar billiger als Neon. Zudem verbraucht Neon laut Artificial Analysis rund 15 Prozent mehr Output-Tokens pro Aufgabe als Carbon, der Kostenvorteil entsteht allein durch die niedrigeren Token-Preise. Wer große Mengen an Anfragen verarbeitet, zahlt bei Neon doppelt so viel pro Token wie bei Hydrogen, das bei Artificial Analysis je nach Denkstufe nur sieben bis zehn Punkte dahinter liegt.

Auch an der Spitze bleibt der Abstand bestehen. GPT-6.2 Astra, das OpenAI erst kürzlich auf Platz 2 des Rankings gehievt hat, und Claude Fable 5.2 liegen im Intelligence Index weiterhin vor Googles Modellen. Und bei einem Test zu multimodalem Wissen kommt Neon mit 56 Prozent knapp hinter Fable 5.2 (57 Prozent) und Carbon ins Ziel. Viele der übrigen Bestwerte stammen zudem aus Googles eigener Kommunikation und sind unabhängig noch nicht bestätigt.

Bleibt die Frage nach der Übersichtlichkeit. Mit vier Modellen in sieben Wochen, von denen eines bereits wieder ersetzt wird, und unterschiedlichen Denkstufen von low bis xhigh macht es Google Entwickler:innen nicht leicht, das passende Modell zu wählen. Google setzt deshalb in Antigravity auf einen Orchestrator, der die Aufgaben automatisch zwischen den Modellen verteilt.