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Wer Gemini nutzen will, ohne zum Trainingsmaterial für Googles KI zu werden, hat es künftig leichter: Google ersetzt die Einstellung „Aktivitäten speichern“ in seinem KI-Chatbot in den kommenden Wochen durch zwei getrennte Schalter, einen für den Chatverlauf und einen für das KI-Training. Das geht aus einer E-Mail hervor, die Google kürzlich an Nutzer:innen verschickt hat. Damit lässt sich der Verlauf behalten, ohne dass die Chats in das Training von KI-Modellen einfließen.

Verlauf behalten, Training abschalten

Bisher regelte „Aktivitäten speichern“ beides auf einmal: wie lange Chats gespeichert werden und ob Google sie zum Trainieren generativer KI-Modelle nutzen darf. Wer seine Unterhaltungen später wiederfinden wollte, musste damit auch das Training akzeptieren. Künftig gibt es eine eigene Einstellung dafür, ob Chatinhalte, „einschließlich Text und Anhänge“, ins KI-Training einfließen. „Durch diese Änderung kannst du deinen Verlauf speichern und unabhängig davon entscheiden, ob deine Chatinhalte zum Trainieren generativer KI-Modelle verwendet werden dürfen“, schreibt Google.

Unverändert bleibt, dass Nutzer:innen festlegen können, wie lange der Verlauf gespeichert wird, einen Zeitraum für das automatische Löschen wählen und Chats jederzeit manuell löschen können. Audioaufnahmen und Aufnahmen aus Gemini Live verwendet Google wie bisher standardmäßig nicht zur Verbesserung seiner Dienste.

So hältst du deine Chats aus dem Training

Welche Einstellungen nach der Umstellung gelten, hängt davon ab, wie „Aktivitäten speichern“ bisher gesetzt war:

Aktivitäten speichern war aus: Dann sind auch beide neuen Einstellungen deaktiviert, Chats landen weder im Verlauf noch im Training.

Dann sind auch beide neuen Einstellungen deaktiviert, Chats landen weder im Verlauf noch im Training. Aktivitäten speichern war an: Dann sind automatisch beide neuen Einstellungen aktiviert, also auch das KI-Training.

Dann sind automatisch beide neuen Einstellungen aktiviert, also auch das KI-Training. Verlauf ohne Training: Wer seine Chats behalten, aber nicht fürs Training freigeben will, schaltet nach der Umstellung den Trainings-Schalter in den Gemini-Einstellungen selbst ab.

Wie es die Konkurrenz macht

Mit der Trennung zieht Google mit den Mitbewerbern gleich. Bei ChatGPT von OpenAI lässt sich das Training über die Einstellung „Das Modell für alle verbessern“ abschalten, ohne den Verlauf zu verlieren. Auch Anthropic bietet bei Claude einen eigenen Schalter dafür, ob Chats zur Verbesserung der Modelle genutzt werden dürfen.

Chats bleiben trotzdem länger gespeichert

Die neuen Schalter haben allerdings einen Haken. Wer den Verlauf deaktiviert, dessen künftige Chats speichert Google trotzdem „etwa 2 Monate lang“, heißt es in der E-Mail, bisher waren es laut TechCrunch bis zu 72 Stunden. Google begründet das damit, Antworten zu liefern, Feedback zu verarbeiten und Nutzer:innen sowie die Öffentlichkeit zu schützen, auch mithilfe menschlicher Prüfer:innen. Diese Daten würden ausschließlich für Sicherheitszwecke und nicht für das Training von KI-Modellen verwendet, sagte ein Google-Sprecher zu The Register.

Eine Ausnahme vom Trainings-Schalter gibt es beim Feedback. Wer eine Gemini-Antwort bewertet, gibt Google die Chats der letzten 24 Stunden samt Anhängen frei, um die App zu verbessern, wie t3n berichtet. Laut The Register können solche Feedback-Daten bis zu drei Jahre gespeichert bleiben. Wer seine Chats konsequent aus dem Training halten will, sollte also auch auf Daumen hoch oder runter verzichten. Wie mit persönlichen Daten fürs KI-Training generell umgegangen werden darf, wird in der EU gerade neu verhandelt: Die Datenschutzorganisation noyb warnt, dass die EU mit dem Digital Omnibus persönliche Daten fürs KI-Training freigeben könnte.