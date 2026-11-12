GJ-11: Chinas Tarnkappen-Drohne soll erstmals scharf getroffen haben

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Ein Treffer im ersten Anflug, aber kein einziges Bild davon: Chinas Staatsfernsehen CCTV meldet den ersten scharfen Einsatz der Tarnkappen-Drohne Gongji-11, kurz GJ-11. Dazu hat der Sender soeben neue Aufnahmen der unbemannten Kampfdrohne in Form eines Nurflüglers veröffentlicht, mit Nahaufnahmen der Waffenschächte, aber ohne Bilder vom Einsatz selbst. Unabhängig überprüfen lässt sich der Treffer bislang nicht.

Was die neuen Bilder zeigen

Die Aufnahmen des Militärkanals von CCTV zeigen die Drohne aus mehreren Blickwinkeln, mit Lufteinlass, Abgasdüse, Fahrwerk und den Klappen der Waffenschächte, wie die Staatszeitung Global Times berichtet. Unter dem Rumpf liegen zwei interne Schächte mit gezackten Klappen, der Lufteinlass sitzt oben auf dem Rücken, die flache Abgasdüse ist von unten nicht zu sehen. Beides soll die Drohne für Radar und Wärmesensoren schwer erkennbar machen. Unter der Nase sitzt ein Sensor, laut dem Fachportal The Aviationist vermutlich eine optische und Infrarot-Kamera.

Veröffentlicht wurden die Bilder rund um den Jahrestag von Chinas Luftwaffe am Mittwoch. Ganz neu ist das Material nicht, The Aviationist zufolge stammen Teile der Szenen aus einem Film, den die Luftwaffe schon vor einem Jahr veröffentlicht hat.

Der erste scharfe Einsatz

Laut CCTV hat die GJ-11 ihre erste Mission mit scharfer Munition absolviert und beim ersten Anflug getroffen. Gesteuert haben sie demnach Shi Xiaoran und Fu Ting, zwei nach 1995 geborene Soldatinnen aus der ersten Gruppe von Drohnenpilotinnen, die Chinas Luftwaffe selbst ausgebildet hat. Mit Geschlecht habe ihr Erfolg nichts zu tun, sagt Shi, entscheidend seien Können und Übungsstunden.

Was getroffen wurde, wo, wann und womit, verrät CCTV nicht. Bekannt ist nur, wie die Drohne gesteuert wird: aus einer mobilen Kabine, die sich laut dem Sender per Transportflugzeug an die Front fliegen lässt. Trainingseinsätze dauern meist mehr als sechs Stunden.

Was über die GJ-11 bekannt ist

„Gongji“ heißt auf Chinesisch Angriff, intern läuft die Drohne laut Staatsmedien unter dem Namen Xuanlong. Erstmals öffentlich zu sehen war sie bei der Militärparade 2019, zwei Jahre später öffnete sie auf der Flugschau in Zhuhai die Waffenschächte. Vor einem Jahr zeigte ein Film der Luftwaffe die GJ-11 im Formationsflug mit dem Tarnkappenjäger J-20 und dem Störflugzeug J-16D, was als Zeichen für die Indienststellung gilt. Auf Satellitenbildern tauchten Exemplare in Malan in der Provinz Xinjiang und in Shigatse in Tibet auf. Für die Marine gibt es eine Variante namens GJ-21, die auf dem neuen amphibischen Angriffsschiff Sichuan erprobt wird.

Offizielle technische Daten gibt es nicht. Die folgenden Werte sind Schätzungen aus offenen Quellen, gesammelt vom Portal Defence Security Asia, und weichen je nach Quelle ab:

Merkmal Schätzung Spannweite rund 14 Meter Länge rund 12 Meter Maximales Startgewicht rund 20 Tonnen Waffenlast rund 2 Tonnen Reichweite rund 4.000 Kilometer Antrieb ein Strahltriebwerk, Typ unbekannt

Der Flügelmann ohne Cockpit

CCTV beschreibt die GJ-11 als „loyalen Flügelmann“ für bemannte Kampfjets. Sie soll vorausfliegen, feindliche Luftabwehr ausschalten und dort angreifen, wo es für Pilot:innen zu gefährlich wäre. The Aviationist hält sie allerdings für eine teure Tarnkappen-Drohne, die tief in feindliches Gebiet eindringen soll, und nicht für einen billigen Begleiter, dessen Verlust man in Kauf nimmt.

Die Konkurrenz

Auch die USA setzen auf das Konzept. Die US Air Force hat im Herbst ihre ersten autonomen Begleitdrohnen übernommen, die YFQ-44A Fury des Startups Anduril und die YFQ-42A Vengeance von General Atomics. In Europa hat das Münchner Rüstungs-Startup Helsing mit der CA-1 Europa eine eigene unbemannte Kampfdrohne angekündigt, Russland arbeitet seit Jahren an der S-70 Ochotnik. Das Wettrüsten mit unbemannten Kampfjets fällt in eine Zeit, in der Teile der DefenseTech-Branche fest mit einem großen Krieg um 2027 rechnen, mit Taiwan als möglichem Schauplatz.

Propaganda oder echte Fähigkeit?

Für den Treffer gibt es nur das Wort des Staatsfernsehens. Bilder vom Abwurf oder vom Ziel fehlen, und ob die Tarnkappen-Eigenschaften halten, was das Design verspricht, lässt sich aus Videos nicht beurteilen, schreibt das Luftfahrtportal MiGFlug. Dazu kommt das Timing: Neben dem Jahrestag der Luftwaffe steht die nächste Flugschau in Zhuhai an, bei der der Kommentator Zhang Xuefeng laut Global Times neue Drohnen erwartet.

Auf der anderen Seite steht die Einschätzung, dass die GJ-11 längst mehr als ein Vorführmodell ist. Der chinesische Militärexperte Song Zhongping hält die Drohne laut Global Times für technisch ausgereift, ein Beleg dafür sei die Marinevariante. Und Haye Kesteloo, Chefredakteur des Fachmediums DroneXL, rät laut MiGFlug, die GJ-11 als Waffe zu betrachten, die Chinas Armee bereits einsetzt.