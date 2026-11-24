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Österreichs Gründer:innen glauben an sich, und zwar mehr denn je: Die #glaubandich CHALLENGE verzeichnet für 2027 erneut einen Anmelderekord. Als kürzlich die Bewerbungsphase für die neunte Auflage zu Ende ging, lagen mehr Einreichungen vor als in jedem Jahr zuvor. Der von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit Trending Topics organisierte Pitch-Wettbewerb übertrifft damit auch den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr.

Die Bewerbungsphase lief seit Mitte April und wurde zuletzt noch um eine Woche verlängert. Dass die Nachfrage hoch bleibt, hatte sich schon abgezeichnet: „Die Menge an innovativen Startups in Österreich begeistert uns jedes Jahr aufs Neue“, sagte Emanuel Bröderbauer, Head of Marketing „Gründer & SME“ bei der Erste Bank, kürzlich bei der Vorstellung der Investor:innen. Die jungen Unternehmen zeigten „unverändert großes Interesse“ am Wettbewerb.

Drei Gründe für den Rekord

Aus Sicht der Organisator:innen kommen heuer drei Entwicklungen zusammen:

Der KI-Trend: Künstliche Intelligenz prägt die heimische Gründer:innenszene. Laut Austrian Startup Monitor nutzen 70 Prozent der österreichischen Startups KI in der Produktentwicklung, etwa jedes zweite baut sie als Funktion in sein Produkt oder Service ein. Bei der Challenge hat das Thema mit „AI & SaaS“ eine eigene Kategorie. Auch die Investor:innen schauen genau hin: Calm/Storm Ventures etwa will laut CEO Lucanus Polagnoli verstärkt in eine neue Generation von Gründer:innen im AI-Bereich investieren.

Künstliche Intelligenz prägt die heimische Gründer:innenszene. Laut Austrian Startup Monitor nutzen 70 Prozent der österreichischen Startups KI in der Produktentwicklung, etwa jedes zweite baut sie als Funktion in sein Produkt oder Service ein. Bei der Challenge hat das Thema mit „AI & SaaS“ eine eigene Kategorie. Auch die Investor:innen schauen genau hin: Calm/Storm Ventures etwa will laut CEO Lucanus Polagnoli verstärkt in eine neue Generation von Gründer:innen im AI-Bereich investieren. Viele Neugründungen: In Österreich wird wieder mehr gegründet. Laut Wirtschaftskammer entstanden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 21.718 neue Unternehmen, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark legte mit 18,5 Prozent die Sparte Information und Consulting zu, die stärksten Zuwächse gab es bei Gründer:innen unter 30 Jahren.

In Österreich wird wieder mehr gegründet. Laut Wirtschaftskammer entstanden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 21.718 neue Unternehmen, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark legte mit 18,5 Prozent die Sparte Information und Consulting zu, die stärksten Zuwächse gab es bei Gründer:innen unter 30 Jahren. Gezieltes Scouting und Sourcing: Trending Topics hat als Mitveranstalter aktiv nach passenden Kandidat:innen gesucht und vielversprechende Jungfirmen direkt angesprochen. Die Redaktion berichtet täglich über Finanzierungsrunden, Spin-offs und neue Unternehmen und kennt die Szene entsprechend gut.

Bemerkenswert ist der Rekord auch deshalb, weil die Zahl der Startup-Gründungen im engeren Sinn laut Austrian Startup Monitor zuletzt auf konstantem Niveau stagnierte.

So geht es jetzt weiter

Jetzt ist die Jury am Zug. Sie bewertet die Einreichungen nach Geschäftsmodell, Team, Kreativität und Innovationsgrad sowie nach der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Vorbildwirkung des Projekts. Diese Bewertungen entscheiden, welche Gründer:innen 2027 bei den zehn City-Pitches auf der Bühne stehen. Die Tour führt durch alle neun Bundesländer, jeder Pitch beleuchtet eine eigene Kategorie:

Datum Bundesland Kategorie 23. Februar 2027 Vorarlberg Kultur, Media & Entertainment 24. Februar 2027 Tirol AI & SaaS (FinTech, InsurTech & App-Support) 2. März 2027 Kärnten Social Business, Learning & Knowledge 3. März 2027 Steiermark Industry 9. März 2027 Oberösterreich DeepTech & Robotics 10. März 2027 Salzburg Energy & Climate Protection 17. März 2027 Wien Food & Beverage, Cosmetics & Bodycare 17. März 2027 Wien Sustainability, BIO & Agricultural Innovations 30. März 2027 Burgenland Smart Fashion, Sports & Lifestyle 31. März 2027 Niederösterreich MedTech & BioTech 19. April 2027 Wien, Grand Hall Großes Finale

Die zehn Kategoriesieger:innen treten beim großen Finale in der Grand Hall am Erste Campus in Wien gegeneinander an. Dort wird das „Startup des Jahres 2027“ gekürt.

Das gibt es zu gewinnen

Wer seine Kategorie gewinnt, bekommt 1.000 Euro Preisgeld und den Startplatz im Finale. Dort warten 10.000 Euro Preisgeld, ein Unternehmensportrait samt Medienpaket von Trending Topics im Wert von 10.000 Euro, ein Coaching des Impact Hub und eine Wildcard für den EY Scale-up Award.

17 Top-Investor:innen prüfen mit

Beim Screening der Bewerbungen wirken auch heuer die wichtigsten Geldgeber:innen des Landes mit. Sie begleiten außerdem die City-Pitches und stimmen beim Finale mit ab. Mit dabei sind 3VC, Angels United, aws Gründungsfonds, Calm/Storm Ventures, Fund F, Hansmann Family Office, Loonshot Ventures, New Renaissance Ventures, Noctua Science Ventures, OÖ Hightechfonds, Sparkasse OÖ Investment, Speedinvest, Square One Foods, StartInvest, TAUROS Capital, tecnet equity und Xista Science Ventures.

Für die Gründer:innen bedeutet das einen frühen und direkten Draht zu Business Angels und Venture-Capital-Fonds, die bei passendem Match Partnerschaften oder Finanzierungen anstreben.

Eine Bühne mit Wirkung

Seit dem Start 2018 wurden weit mehr als 2.000 Projekte eingereicht. Mehr als 60 Alumni-Startups haben nach ihrem Auftritt Investments eingesammelt, rund 10 haben bereits einen Exit geschafft. Welches Potenzial im Wettbewerb steckt, zeigen die bisherigen Gesamtsieger:innen: Senseven (2026), SpeedPox (2025), NOSI (2024), ReeDUCE (2023), HydroSolid (2022), enspired (2021), UpNano (2019) und Surgebright (2018).

Alle Neuigkeiten zum Wettbewerb gibt es laufend auf der Themenseite zur #glaubandich CHALLENGE 2027.