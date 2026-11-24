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Wer zweimal nachdenkt, braucht weniger Parameter, zumindest wenn es nach Z.ai geht: Das chinesische KI-Unternehmen Z.ai (Zhipu AI) hat soeben GLM-5.4 vorgestellt, sein erstes Spitzenmodell auf Basis einer sogenannten Loop-Transformer-Architektur. Das Modell schickt einen Teil seiner Schichten mehrfach durch dieselbe Rechnung und soll so laut Z.ai ein Intelligenzniveau erreichen, das mit Modellen mit 2 bis 3 Billionen Parametern vergleichbar ist. GLM-5.4 selbst liegt in der Größenordnung von 750 Milliarden Parametern.

Wie der Loop Transformer funktioniert

In einem klassischen Transformer läuft jede Schicht pro Durchgang genau einmal. Bei GLM-5.4 durchlaufen 28 Schichten des Basismodells GLM-5 zwei Iterationen, wobei der zweite Durchgang die Ergebnisse des ersten verfeinert. Das Netz wird dadurch tiefer, ohne mehr Parameter zu brauchen. Die Idee ist nicht neu, sie geht auf den Universal Transformer von 2018 zurück. Z.ai hat das bestehende GLM-5 allerdings durch weiteres Training umgebaut, ohne ein neues Modell von Grund auf zu trainieren. Das kommt laut dem Unternehmen mit vergleichsweise wenig zusätzlicher Rechenleistung aus.

Damit der Umbau im großen Maßstab funktioniert, hat Z.ai nach eigenen Angaben drei Kniffe eingebaut: Gates, die steuern, wie stark jeder Durchgang das Ergebnis verändert, einen geteilten Zwischenspeicher (KV Cache), damit der Speicherbedarf nicht mit jeder Schleife explodiert, und die Wiederverwendung der Aufmerksamkeits-Indizes aus dem ersten Durchgang. In einem Test mit einem kleineren 30-Milliarden-Parameter-Modell brachte die Schleife bei rund 10 Prozent mehr Trainingsrechenleistung die größten Zuwächse bei Mathematik, wissenschaftlichem Denken und langen Kontexten. Gleichzeitig sank die Länge der Antworten bei Benchmarks wie GPQA-Diamond und MMLU-Pro um 10 bis 14 Prozent.

Vom Code zu Videos, Spielen und Robotern

Inhaltlich setzt Z.ai weiter voll auf Programmieren. Unter dem Schlagwort „Generalized Coding“ soll GLM-5.4 Code als Werkzeug für ganz andere Aufgaben nutzen. Als Beispiele nennt Z.ai ein selbst kommentiertes Musikvideo, ein komplettes Spiel mit Physik, Karten und Kampfsystem, eine interaktive 3D-Szene aus reiner Mathematik und Shadern sowie einen sechsachsigen Roboterarm, den das Modell im CAD-Programm FreeCAD konstruiert hat. Dazu kommen neue Fähigkeiten beim Verarbeiten von Bildern.

Verfügbar ist GLM-5.4 vorerst nur im kostenpflichtigen GLM Coding Plan, in der Programmierumgebung ZCode und im Chat von Z.ai. Das Modell schafft laut Z.ai bis zu 200 Token pro Sekunde, zu Spitzenzeiten 70 bis 80. Eine API soll folgen, die Modellgewichte will Z.ai erst nach „notwendiger Sicherheitshärtung“ als Open Source veröffentlichen.

Erster Test: Platz sieben im Schneckentempo

Wie gut GLM-5.4 tatsächlich ist, lässt sich bisher kaum überprüfen. Z.ai hat für das Modell selbst noch keine Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht, ein Teammitglied kündigte sie für später an. Auch eine Einschätzung von Artificial Analysis gibt es noch nicht, der Vorgänger GLM-5.3 kommt dort im aktuellen Intelligence Index auf 32 Punkte. Einen ersten unabhängigen Test gibt es trotzdem: Im Coding-Benchmark KingBench 4 des YouTubers AICodeKing landete GLM-5.4 mit 33,2 von 60 Punkten auf Platz sieben von 19 Modellen. Auffällig war laut VentureBeat vor allem das Tempo: GLM-5.4 brauchte für die Aufgaben rund 431 Minuten und 1.128 Arbeitsschritte, Googles Gemini 4 Neon kam mit 109 Minuten und 244 Schritten aus. Es handelt sich allerdings um einen einzelnen Testlauf. Die Behauptung, mit Modellen mit 2 bis 3 Billionen Parametern mitzuhalten, beruht bisher allein auf Angaben von Z.ai.

Das passt zu einer Schwäche, die das Unternehmen selbst einräumt: GLM-5.4 neige zu überlangen „Marathon-Denkschleifen“. Z.ai betont zwar, dass das längere Nachdenken die Genauigkeit verbessere, für Nutzer:innen bedeutet es aber längere Wartezeiten und mehr verbrauchte Rechenzeit. Zudem gibt Z.ai zu, dass Schleifenmodelle, die von Grund auf trainiert werden, bei gleichem Rechenbudget hinter herkömmlichen Modellen zurückbleiben.

Auf Huawei-Chips gebaut

Mit welchen Chips GLM-5.4 trainiert wurde, schreibt Z.ai nicht. Das Basismodell GLM-5, auf dem GLM-5.4 aufbaut, wurde laut Z.ai aber ohne Nvidia-Hardware trainiert, nur mit Huawei-Chips. Z.ai nutzte dafür nach eigenen Angaben rund 100.000 Ascend-910B-Prozessoren und Huaweis Software-Framework MindSpore. Der Weg hat einen Grund: Z.ai steht seit Jänner 2025 auf der Entity List der US-Regierung und braucht damit für US-Technologie wie Nvidia-Chips eine Exportlizenz.

Für chinesische KI-Unternehmen wird die Lage ohnehin schwieriger. Nach dem Spionage-Skandal rund um Nvidia und den Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed haben die USA die Exportkontrollen verschärft: Rechenzentren weltweit brauchen jetzt eine Lizenz, wenn sie Rechenleistung an chinesische Firmen liefern. Damit schließt Washington die Hintertür über gemietete Rechenleistung im Ausland. Wie wichtig die war, zeigte zuletzt eine forensische Analyse, nach der Modelle von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group Spuren verbotener Nvidia-Chips tragen. Z.ai ist mit seiner Huawei-Strategie davon weniger betroffen, im Wettrennen mit DeepSeek, Moonshot (Kimi) und Alibaba (Qwen) in China sowie mit OpenAI, Anthropic und Google in den USA muss das Unternehmen aber mit weniger leistungsfähiger Hardware auskommen. Für sein nächstes, „deutlich größeres“ Modell, das „bald“ kommen soll, wird das zur Bewährungsprobe.