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Eine App zu bauen dauert heute ein Wochenende, Kund:innen dafür zu finden manchmal Jahre.

Kaum eine Woche vergeht, in der bei Trending Topics nicht ein neues Produkt landet, hinter dem eine einzige Person steht. Allein in den vergangenen Monaten waren das unter anderem:

Homii: Der 21-jährige Südtiroler Matthias Oberhofer baut in Innsbruck eine WG-App, die Putzdienste per Algorithmus verteilt und WG-Ausgaben aufteilt.

Der 21-jährige Südtiroler Matthias Oberhofer baut in Innsbruck eine WG-App, die Putzdienste per Algorithmus verteilt und WG-Ausgaben aufteilt. Duo Lists: Der Wiener Philipp Raisl hat mit seinem Einzelunternehmen eine Listen-App für Paare für Filme, Reisen und Date-Ideen gebaut.

Der Wiener Philipp Raisl hat mit seinem Einzelunternehmen eine Listen-App für Paare für Filme, Reisen und Date-Ideen gebaut. Ovulyx: Der Wiener Stefan Renzler macht Zyklus-Tracking zur Beziehungs-App, als Einzelunternehmer ohne Investor:innen.

Der Wiener Stefan Renzler macht Zyklus-Tracking zur Beziehungs-App, als Einzelunternehmer ohne Investor:innen. Auszeit: Der Grazer Unternehmensberater Karl Maier schiebt Instagram, TikTok und Co. eine 15-sekündige Bedenkzeit vor, entwickelt als Ein-Personen-Projekt.

Der Grazer Unternehmensberater Karl Maier schiebt Instagram, TikTok und Co. eine 15-sekündige Bedenkzeit vor, entwickelt als Ein-Personen-Projekt. Agentic Firmenbuch: Der Wiener Jakob Neugebauer hat einen Dienst gebaut, über den KI-Assistenten wie Claude das österreichische Firmenbuch abfragen können, und verlangt dafür inzwischen Geld.

Der Wiener Jakob Neugebauer hat einen Dienst gebaut, über den KI-Assistenten wie Claude das österreichische Firmenbuch abfragen können, und verlangt dafür inzwischen Geld. Whispyr: Der Wiener Laurenz Frank hat im Alleingang einen Offline-Messenger entwickelt, der ohne Internet und Server funktioniert und am Campus von Harvard zum Hit wurde.

Der Wiener Laurenz Frank hat im Alleingang einen Offline-Messenger entwickelt, der ohne Internet und Server funktioniert und am Campus von Harvard zum Hit wurde. mytello, simsolo und crewsim: Michael Schöpfer kommt mit seinen Telefonie- und eSIM-Diensten ganz ohne Mitarbeiter:innen und Venture Capital auf 3 Millionen Dollar ARR.

Dahinter steckt ein Trend, den KI massiv beschleunigt.

Bauen war noch nie so billig

Vibe-Coding-Tools wie Lovable, Cursor oder Claude Code machen aus einer Idee in Stunden eine funktionierende App. Beim Bau von Homii etwa habe KI eine zentrale Rolle gespielt, sagt Oberhofer. Wer viele dieser neuen Apps durchprobiert, erkennt die Handschrift oft auf den ersten Blick: ähnliche Farbverläufe, dieselben Icon-Sets, dieselben Kartenlayouts, wie sie Lovable, Claude und Co. standardmäßig ausspucken.

Die Folgen sind messbar. Laut Daten von Sensor Tower, über die die New York Times berichtete, kamen im ersten Halbjahr rund 560.000 neue Apps in Apples App Store, fast so viele wie im gesamten Vorjahr mit rund 600.000. Das Tempo hat sich damit ungefähr verdoppelt. Lovable selbst ist zum Symbol dieser Welle geworden: Das Stockholmer Startup kam laut TechCrunch im Frühjahr auf 400 Millionen Dollar ARR, mit gerade einmal 146 Mitarbeiter:innen.

Drei von vier gründen allein

Dass sich das längst in der Startup-Statistik zeigt, belegt der Report „Heartbeat“ des Berliner VC-Fonds Cherry Ventures. Die Investor:innen haben 10.000 europäische Unternehmen in ihren ersten 18 Monaten untersucht. Das Ergebnis: 75 Prozent haben nur eine Gründerin oder einen Gründer, 19 Prozent starten zu zweit, nur 6 Prozent zu dritt oder mehr. „Die ‚minimum viable company‘ ist geschrumpft“, schreibt Cherry Ventures.

Bei Firmen ohne institutionelles Geld liegt der Anteil der Solo-Gründungen sogar bei 79 Prozent. Wie weit man damit kommen kann, zeigt Schöpfer: Er rechnet damit, dass ihm heuer vor Steuern „deutlich über eine Million“ übrig bleibt, bei einer Arbeitszeit von rund 25 Stunden pro Woche.

Das Nadelöhr heißt Reichweite

Der Haken: Was jede:r bauen kann, baut auch jede:r. Während sich die Zahl neuer Apps verdoppelt hat, wuchsen die Downloads im App Store laut Sensor Tower im ersten Halbjahr nur um 2 Prozent. Immer mehr Apps teilen sich also fast gleich viele Nutzer:innen. Wie hart das ist, zeigen die Zahlen der Solo-Apps selbst: Homii kommt auf Google Play auf etwas mehr als 100 Downloads, Duo Lists nennt gar keine Nutzerzahlen. Dazu kommt, dass in jeder Nische längst etablierte Konkurrenz wartet, bei WG-Apps etwa Flatastic und Splitwise, bei Bildschirmzeit-Apps Apple und Google selbst.

Auch Schöpfer weiß, dass Reichweite der eigentliche Engpass ist. „Marketing ist der stärkste Hebel für Wachstum“, sagt er. Seine Kund:innen kommen vor allem über Google-Anzeigen, auf X habe er „vielleicht fünf Follower“. Selbst die neue Hoffnung, in den Antworten von ChatGPT und Co. aufzutauchen, ersetzt das nicht: Genannt werde man dort, „wenn dich viele Kunden nutzen“, sagt Schöpfer.

Die eigentlichen Gewinner sind die Plattformen

Am Solopreneur-Boom verdienen deshalb vor allem jene, die die Infrastruktur dafür liefern. Jede Solo-App ist ein kleiner Kunde der großen Plattformen:

KI-Labs: Wer mit Lovable, Cursor oder Claude Code baut, bezahlt Abos und Tokens, die am Ende großteils bei Anthropic, OpenAI und Co. landen.

Wer mit Lovable, Cursor oder Claude Code baut, bezahlt Abos und Tokens, die am Ende großteils bei Anthropic, OpenAI und Co. landen. Cloud: Datenbank, Login, Push-Nachrichten und Abo-Verwaltung laufen bei Hyperscalern und US-Diensten. Duo Lists etwa nutzt laut eigener Datenschutzerklärung Supabase, Expo, RevenueCat und Google. Beim Datenbank-Anbieter Supabase werden laut Unternehmen bereits 70 Prozent der neuen Datenbanken von KI-Agenten angelegt.

Datenbank, Login, Push-Nachrichten und Abo-Verwaltung laufen bei Hyperscalern und US-Diensten. Duo Lists etwa nutzt laut eigener Datenschutzerklärung Supabase, Expo, RevenueCat und Google. Beim Datenbank-Anbieter Supabase werden laut Unternehmen bereits 70 Prozent der neuen Datenbanken von KI-Agenten angelegt. App Stores: Apple und Google behalten bei jedem Abo eine Provision ein, bei kleinen Entwickler:innen in der Regel 15 Prozent.

Apple und Google behalten bei jedem Abo eine Provision ein, bei kleinen Entwickler:innen in der Regel 15 Prozent. Werbung: Wer wachsen will, kauft Reichweite bei Google und Meta. Schöpfer steckt bei mytello rund 20 Prozent des Umsatzes ins Marketing. „Manchmal sage ich im Spaß, ich bin eigentlich eine Subfirma von Google“, sagt er.

Die Solopreneure sind damit im Grunde der Long Tail der Hyperscaler: Jede einzelne App ist klein, in Summe zahlen Hunderttausende davon für Rechenleistung, Tokens, Store-Gebühren und Anzeigen. Die Plattformen gewinnen also unabhängig davon, welche App am Ende erfolgreich ist.

Nicht ohne Grund nimmt die EU viele dieser Konzerne als Plattformen besonders streng an die Kandare. Apple, Google und Meta sind unter dem Digital Markets Act als sogenannte Gatekeeper eingestuft und müssen etwa ihre App Stores für alternative Bezahlwege und Konkurrenz öffnen. Seit Kurzem wird auch ChatGPT wie Google als sehr große Online-Suchmaschine unter dem Digital Services Act reguliert, weil der Dienst mehr als 45 Millionen Nutzer:innen pro Monat in der EU erreicht. Und Anbieter großer KI-Modelle wie OpenAI und Anthropic unterliegen dem AI Act mit eigenen Pflichten zu Transparenz und Risiken.

Wer skalieren will, braucht wieder Menschen

Wie weit man allein kommt, hat allerdings eine Grenze, und die zeigt ausgerechnet das erfolgreichste KI-Startup Österreichs. Das Wiener Voice-AI-Startup fonio.ai, das KI-Telefonagenten an kleine und mittlere Unternehmen verkauft, ist laut CEO Daniel Keinrath binnen eines Jahres von acht auf rund 140 Mitarbeiter:innen gewachsen. Der Grund ist der Vertrieb. „Unsere Kund:innen sind so wenig technisch, dass sie vor dem Kauf 30 Minuten mit einem Menschen sprechen müssen. Deshalb brauchen wir trotz KI-Produkt sehr viele Menschen“, sagte Keinrath bei der TEDAI in Wien. Rund 1.500 solcher Demos laufen pro Woche, in elf Märkten.

Keinrath sieht im Vibe Coding auch ein Risiko: „Es war nie leichter, ein Unternehmen zu gründen. Aber wenn du einfach etwas zusammenwirfst, hast du im Grunde null Moat.“ Auch die Cherry-Daten deuten in diese Richtung: Bei Startups, die bereits eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, sinkt der Anteil der Solo-Gründungen auf 46 Prozent. Wer schnell wachsen will, holt sich offenbar früher oder später doch ein Team. Und selbst Schöpfer, der Paradefall des Solo-Gründers, hat den Kundendienst inzwischen an Menschen abgegeben und arbeitet mit Freelancer:innen. Den „menschlichen Touch“ im Support nennt er eines seiner wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.