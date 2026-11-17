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Schluss mit Suchbegriffen, jetzt wird geplaudert: Google startet soeben „Ask Maps“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz und spricht vom größten Update für Google Maps seit über einem Jahrzehnt. Statt „Restaurant“ oder „Tankstelle“ einzutippen, stellen Nutzer:innen ihre Fragen jetzt in ganzen Sätzen, und die KI sucht die passende Antwort auf der Karte. Möglich macht das die Kombination aus Googles Kartendaten und seinen Gemini-Modellen.

Was Ask Maps kann

Laut Google beantwortet Ask Maps Fragen, an denen eine klassische Kartensuche bisher scheiterte:

Freie Fragen: Wo kann ich sofort mein Handy laden? Wo gibt es einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem ich heute Abend spontan spielen kann? Ask Maps versteht solche Anfragen und zeigt passende Orte.

Wo kann ich sofort mein Handy laden? Wo gibt es einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem ich heute Abend spontan spielen kann? Ask Maps versteht solche Anfragen und zeigt passende Orte. Reiseplanung: Für Ausflüge erstellt Ask Maps einen Reiseplan mit Tipps unter „Wissenswertes vor der Reise“ sowie Echtzeitinfos zu Wetter und Parkmöglichkeiten für jeden Halt.

Für Ausflüge erstellt Ask Maps einen Reiseplan mit Tipps unter „Wissenswertes vor der Reise“ sowie Echtzeitinfos zu Wetter und Parkmöglichkeiten für jeden Halt. Gespeicherte Orte: Statt durch Listen zu scrollen, reicht eine Frage wie „Welche Orte auf meiner Brunch-Liste haben in 30 Minuten Platz für 5 Personen?“

Extra zahlen müssen Nutzer:innen dafür nichts. Ask Maps steckt in der kostenlosen Maps-App für Android und iOS, ein kostenpflichtiges KI-Abo wie Google AI Pro setzt Google weder in seinen Ankündigungen noch auf seinen Hilfeseiten voraus. Bezahlt wird mit Daten: Wer die personalisierten Empfehlungen aktiviert, bekommt Antworten, die auf gespeicherten Orten und dem Maps-Verlauf basieren.

Was das mit KI zu tun hat

Hinter Ask Maps stecken Googles Gemini-Modelle, die auf die Daten von Google Maps zugreifen. Laut dem Google-Blog sind das Informationen zu mehr als 300 Millionen Orten, darunter Bewertungen von über 500 Millionen Nutzer:innen, die Inhalte zu Maps beitragen. Welche Gemini-Version genau zum Einsatz kommt, verrät Google nicht.

Europa bekommt die Funktion mit Verspätung. In den USA und Indien startete Ask Maps bereits im März, im Sommer folgten unter anderem Australien, Brasilien, Kanada und Japan sowie mehr als 150 Länder auf Englisch. Nun kommen über 30 europäische Länder dazu. In den USA erledigt Ask Maps inzwischen auch Aufgaben selbst. Die KI legt etwa Gerichte direkt in den Warenkorb, die Bestellung schließen Nutzer:innen dann selbst ab. Partner sind laut Google die Kassensysteme Square und Toast, Uber Eats soll folgen. Außerdem vergleicht Ask Maps Hotelpreise in Echtzeit und zeigt Konzerte oder Comedy-Shows samt Ticket-Links. Wer will, kann die Funktion auch mit Gmail verbinden, standardmäßig ist das deaktiviert, und frühere Gespräche merkt sich die KI nur, wenn der Verlauf eingeschaltet ist. Ob und wann diese Funktionen auch im deutschsprachigen Raum kommen, sagt Google nicht.

Das Rennen um den KI-Assistenten

Mit Ask Maps verteidigt Google ein Terrain, auf das sich die Konkurrenz vorwagt. OpenAI hat ChatGPT mit GPT-6 eine neue Oberfläche verpasst, die Antworten auch mit eingebetteten Karten und Checklisten anreichert. Auch die KI-Suchmaschine Perplexity beantwortet Fragen zu Orten, und Apple baut seine Karten-App ebenfalls aus. Für Google steht viel auf dem Spiel: Werbung in Maps zählt zur Sparte „Search & other“, die im dritten Quartal erstmals weniger als die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachte.

Wer nicht empfohlen wird, ist unsichtbar

Nicht alle sind begeistert. Vor allem für lokale Betriebe könnte sich viel ändern. SEO-Berater:innen wie Leios Consulting warnen, dass eine KI-Antwort nur wenige Betriebe auswählt und es keine zweite Ergebnisseite mehr gibt. Wer ein schwaches Unternehmensprofil oder wenige Bewertungen hat, könnte damit praktisch über Nacht aus der Sichtbarkeit fallen. Belastbare Daten dazu gibt es allerdings noch nicht, und die Warnungen kommen vor allem von Firmen, die Optimierung für KI-Suchen verkaufen. Werbung gibt es in Ask Maps bislang keine, Zahlungen anderer Firmen beeinflussen die Ergebnisse laut Google nicht. Ob Unternehmen künftig für bessere Platzierungen zahlen können, wollten Google-Manager:innen laut Search Engine Journal allerdings nicht beantworten.

Offen ist auch, ob die Menschen überhaupt mit ihrer Karten-App reden wollen. Google habe schon öfter dialogorientierte Suchfunktionen eingeführt, die Nutzung sei aber oft langsamer gewachsen, als die Ankündigungen vermuten ließen, schrieb The Next Web zum Start in den USA. Und wie bei jeder KI-Antwort bleibt das Risiko, dass sie falsch liegt.