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Jeff Bezos soll Googles KI-Chips in den Orbit bringen: Google hat für sein Weltraum-Projekt „Project Suncatcher“ einen eigenen Start mit der Schwerlastrakete New Glenn von Blue Origin gebucht. Geplant ist der Flug für das erste Quartal 2029, wie Projektleiter Travis Beals soeben in einem Blogpost mitteilte. Die New Glenn soll Satelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen, die jeweils ungefähr die Rechenleistung eines Server-Racks aus einem Rechenzentrum haben.

Vom Prototyp zum Schwerlast-Start

Mit Project Suncatcher will Google KI-Infrastruktur ins All verlagern und dort die praktisch unbegrenzte Sonnenenergie anzapfen. Beals nennt das Projekt einen „langfristigen Moonshot“, der dedizierte Start mit Blue Origin sei ein „entscheidender Meilenstein“ auf der Roadmap. Wie viele Satelliten mitfliegen und was der Start kostet, haben die Unternehmen nicht verraten, berichtet das Fachmedium Via Satellite.

Bisher war Google mit Suncatcher im Kleinformat unterwegs. Im Herbst brachte eine Rideshare-Mission von SpaceX einen ersten Prototyp-Satelliten in den Orbit, gebaut gemeinsam mit dem Erdbeobachtungsunternehmen Planet. An Bord sind vier KI-Chips von Google (Tensor Processing Units), auf denen das offene Modell Gemma läuft. Für das kommende Jahr sind zwei weitere Testsatelliten geplant, die prüfen sollen, ob sich die Chips per Laser verbinden lassen. Der Start mit der New Glenn wäre der erste Schritt in Richtung größerer Satellitenschwärme.

Weniger abhängig von SpaceX

Mit Blue Origin holt sich Google einen zweiten großen Startpartner. Für den Prototyp war das Unternehmen noch auf SpaceX angewiesen, an dem Google zwar beteiligt ist, das aber selbst ab 2028 eigene KI-Rechenzentren im Orbit betreiben will. Google spricht von einer Ergänzung zur laufenden Arbeit mit anderen Satelliten- und Startpartnern.

Das Rennen um Rechenleistung im All ist längst eröffnet. Neben SpaceX arbeitet das Startup Starcloud an orbitalen Rechenzentren, und Nvidia hat bereits weltraumtaugliche KI-Chips vorgestellt. Der Antrieb ist überall derselbe: Am Boden kämpfen KI-Rechenzentren mit langen Wartezeiten auf Netzanschlüsse und wachsendem Widerstand von Anrainer:innen, während Solarpanels in einer sonnensynchronen Umlaufbahn laut Google bis zu achtmal mehr Strom liefern können als auf der Erde.

Rechnet sich das im All?

Ob sich Rechenzentren im Orbit jemals rentieren, ist offen. Nach Googles eigener Rechnung müssten die Startkosten bis Mitte der 2030er-Jahre auf unter 200 Dollar (rund 180 Euro) pro Kilogramm fallen, damit Rechnen im All mit Rechenzentren am Boden mithalten kann. Beals selbst sagte zuletzt gegenüber NPR, er sehe nicht, dass es in den nächsten fünf Jahren billiger werde, im All zu rechnen. Dazu kommt die Kühlung: Im Vakuum muss die Abwärme der Chips über schwere Radiatoren abgestrahlt werden, der Prototyp kann deshalb nur jeweils 15 Minuten am Stück rechnen.

Auch die Rakete selbst muss sich erst beweisen. Die New Glenn ist bisher nur wenige Male geflogen, beim dritten Flug im April landete ihre Nutzlast laut Spaceflight Now in einer falschen Umlaufbahn. Bis zum geplanten Start für Google bleiben gut zwei Jahre.