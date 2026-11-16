Grandthropic: GTA 6 und Anthropic-IPO am selben Tag

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Barbenheimer war gestern, jetzt kommt Grandthropic: Am Donnerstag erscheint mit Grand Theft Auto VI das wohl teuerste Videospiel aller Zeiten, und am selben Tag soll der Claude-Entwickler Anthropic an der Nasdaq erstmals gehandelt werden, mit dem zweitgrößten Börsengang der Geschichte. Für die KI-Branche und die Games-Industrie wird der Donnerstag damit zum Großkampftag um Geld und Aufmerksamkeit.

Das Spiel: Über eine Milliarde Dollar vor dem Start

GTA VI erscheint nach zwei Verschiebungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie Entwickler Rockstar Games im Newswire bestätigt. Eine PC-Version gibt es zum Start nicht. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar (rund 71,90 Euro), die Ultimate Edition 99,99 Dollar (rund 89,80 Euro).

Die Vorbestellungen sprengen jetzt schon die Maßstäbe der Unterhaltungsbranche. Laut einer Schätzung von Sensor Tower, über die Fortune berichtet, wurden rund 12,1 Millionen digitale Vorbestellungen im Wert von etwa 1,18 Milliarden Dollar (rund 1,06 Milliarden Euro) verbucht. Das ist mehr, als der Super Mario Galaxy Movie weltweit an den Kinokassen eingespielt hat. Bei einer Umfrage des Key-Händlers G2A gaben 29 Prozent der Nutzer:innen an, sich für den Start schon Urlaub oder schulfrei genommen zu haben.

Die Messlatte liegt hoch. Der Vorgänger GTA V spielte 2013 in den ersten 24 Stunden 800 Millionen Dollar (rund 720 Millionen Euro) ein und hat sich seither fast 235 Millionen Mal verkauft. Die Entwicklungskosten für GTA VI schätzen Analyst:innen auf 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (rund 0,9 bis 1,35 Milliarden Euro).

Der Börsengang: Anthropic greift nach der Billion

Am selben Tag soll Anthropic unter dem Kürzel „ANT“ an der Nasdaq debütieren. Den finalen Ausgabepreis legt der KI-Konzern voraussichtlich am Mittwoch fest. Die Eckdaten:

Anthropic-IPO Angebot 825 Millionen Class-A-Aktien Preisspanne 70 bis 78 Dollar (62,90 bis 70,10 Euro) Volumen bis zu 64,4 Mrd. Dollar (57,9 Mrd. Euro), plus Mehrzuteilung Privatplatzierung 26 Mrd. Dollar (23,4 Mrd. Euro) von Nvidia, Google, Microsoft und Co. Bewertung (voll verwässert) rund 1,4 Billionen Dollar (1,26 Billionen Euro) Nachfrage laut Bloomberg rund sechsfach überzeichnet

Größer war bisher nur der Börsengang von SpaceX im Juni. Wie groß der Hunger nach dem IPO ist, zeigte sich schon in den vergangenen Wochen: Andere Unternehmen haben ihre Börsenpläne reihenweise verschoben, weil neben Anthropic kaum Aufmerksamkeit übrig bleibt. Privatanleger:innen in Deutschland können über Trade Republic, Scalable Capital oder Revolut zeichnen, in Österreich schaut man dagegen durch die Finger, weil der Prospekt nie hierher notifiziert wurde.

KI gegen Games

Die beiden Ereignisse hängen enger zusammen, als es auf den ersten Blick scheint. Die Spielebranche fürchtet seit Monaten, dass generative KI ihr Geschäftsmodell untergräbt. Als Google Anfang des Jahres sein Weltmodell Project Genie startete, gaben die Aktien von Unity, Roblox und GTA-Publisher Take-Two deutlich nach. Mit Genie 4 erzeugt Google inzwischen begehbare 3D-Welten samt Soundtrack in Echtzeit.

Der frühere Take-Two-Manager Ben Feder hält GTA VI deshalb in einem Gastbeitrag für Fortune für den letzten Blockbuster seiner Art, der noch ohne KI entstanden ist. Künftige Spiele dieser Größenordnung würden mit KI-Werkzeugen deutlich schneller und billiger gebaut. Werkzeuge wie Claude, mit denen Anthropic einen Großteil seines Geschäfts mit Programmierer:innen macht, gehören genau in diese Kategorie.

Warum ein Prompt kein GTA baut

In der Spielebranche hält man den KI-Alarm für übertrieben. Komplexe Spiele ließen sich noch lange nicht per Prompt erzeugen, sagte Andrew Green, CEO des Studios Storygrounds, gegenüber Pocketgamer.biz nach dem Kurssturz zum Start von Project Genie. Auch Google räumt ein, dass Genie 4 Szenen nur rund zwei Minuten lang stimmig halten kann, bei längeren Sitzungen verschwinden Objekte.

Und auch Take-Two steht nicht schlecht da. Laut Fortune hält der Konzern an seiner Prognose von 8 bis 8,2 Milliarden Dollar (7,2 bis 7,4 Milliarden Euro) an Net Bookings im laufenden Geschäftsjahr fest, weil die Vorbestellungen deutlich über den Erwartungen liegen.

Was am Donnerstag zählt

Für Take-Two entscheidet sich, ob sich das teuerste Spiel aller Zeiten so schnell rechnet wie erhofft. Für Anthropic geht es darum, ob der Kurs nach dem ersten Handelstag hält: Tech-Börsengänge des laufenden Jahres liegen laut BCA Research im Schnitt rund 23 Prozent unter ihrem Kurs vom ersten Handelstag, auch SpaceX gab die Gewinne vom Start in den Wochen danach wieder ab.