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Die Server rechnen, die Wohnungen werden warm: Im Zürcher Unterland heizen jetzt erstmals Wohngebäude mit der Abwärme aus Rechenzentren. Der Energieversorger Energie 360° hat soeben auf dem Campus des Schweizer Datacenter-Betreibers Green in Dielsdorf eine neue Energiezentrale in Betrieb genommen, wie Green mitteilt. Sie bereitet die Abwärme der Rechenzentren auf und speist sie in ein neues Fernwärmenetz ein.

Vom Campus in die Wohnzimmer

In den Rechenzentren in Dielsdorf betreiben Unternehmen ihre Server und IT-Systeme. Die Abwärme nutzt Green seit der Inbetriebnahme bereits auf dem eigenen Campus und in einem benachbarten Industriebetrieb, nun kommt sie auch in Wohnungen an. Der Wärmeverbund wird schrittweise ausgebaut, die Leitungen nach Regensdorf sind bereits im Bau. Im Endausbau sollen bis zu 11.500 Haushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe in Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur, Regensdorf, Buchs und Dällikon mit Wärme für Heizung und Warmwasser versorgt werden.

„Mit der Abwärme aus den Green Rechenzentren können wir fossile Heizungen durch eine lokale Wärmequelle ersetzen“, sagt Walter Ineichen, Bereichsleiter Netzlösungen bei Energie 360°. Green-CEO Roger Süess sieht Rechenzentren als „Teil der Energiezukunft“: „In Dielsdorf wird die Abwärme unserer Rechenzentren zur Heizenergie für die Region. So wird Kreislaufwirtschaft konkret.“

Kühlen mit Außenluft, Strom fürs Netz

Die technischen Voraussetzungen für das Auskoppeln der Wärme hat Green nach eigenen Angaben schon bei der Planung des Campus geschaffen. Gekühlt wird mit Außenluft und in geschlossenen Kreisläufen ohne Wasserverbrauch, der Strom für die Betriebsinfrastruktur kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem können die Notstromanlagen bei Bedarf Regelenergie liefern und so das Schweizer Stromnetz stützen.

Green bezeichnet sich als führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz. Das Unternehmen betreibt sieben Rechenzentren im Großraum Zürich, zwei weitere sind im Bau, Projekte in der Schweiz und in Deutschland sind in Planung. Kund:innen sind vor allem Großunternehmen und Cloud-Anbieter, die dort IT-, Cloud- und KI-Systeme betreiben.

Abwärme als Geschäftsmodell

Green ist mit der Idee nicht allein. In Frankfurt versorgt Telehouse rund 3.000 Menschen mit Abwärme aus einem Rechenzentrum. Das Unternehmen OnZero mit Wiener Wurzeln liefert künftig Abwärme aus KI-Rechenleistung in das Fernwärmenetz von Helsinki, und das Innsbrucker Startup Serwas Technologies entwickelt Lösungen, um Serverabwärme nutzbar zu machen. Mit dem KI-Boom wächst auch die Menge an Abwärme, denn neue KI-Rechenzentren brauchen immer mehr Strom.

Warum die Abwärme oft verpufft

In der Breite steckt das Thema allerdings fest. In Deutschland bleiben laut einem Bericht der AGEV rund 42 Prozent der Energie, die Rechenzentren verbrauchen, ungenutzt. Eine Bitkom-Studie beziffert das Potenzial auf rund 350.000 Haushalte, die mit Rechenzentrumswärme versorgt werden könnten. Das Problem: Oft fehlen passende Wärmenetze, und die Abwärme muss erst mit großen Wärmepumpen auf Fernwärme-Temperatur gebracht werden. In Städten wie Frankfurt gelingt das leichter als auf dem Land.

Deutschland verpflichtet Betreiber größerer Rechenzentren über das Energieeffizienzgesetz, einen Teil ihrer Abwärme zu nutzen. Schon den Entwurf nannte Alexander Rabe, Geschäftsführer des Verbands der Internetwirtschaft eco, „nicht zu Ende gedacht“. Die Betreiber seien bereit, Wärme zu liefern, es fehlten aber die Rahmenbedingungen für die Abnehmer. Die Unternehmensinitiative Energieeffizienz DENEFF kritisiert, dass Netzbetreiber Abwärme oft blockieren, und fordert einen Vorrang für klimaneutrale Wärme gegenüber fossiler.