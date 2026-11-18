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13 Jahre Wartezeit, zwei Verschiebungen, über eine Milliarde Dollar an Vorbestellungen, und die Kritiker:innen finden praktisch nichts zu meckern.

Kurz vor dem Start von Grand Theft Auto VI ist das Testembargo gefallen, und die Wertungen fallen historisch aus. Auf Metacritic steht das Spiel bei 99 von 100 Punkten auf Basis von 147 Kritiken zur PS5-Version, über alle Plattformen sind es 153 Kritiken. Alle sind positiv, es gibt keine einzige gemischte oder negative Bewertung. Auf OpenCritic liegt der Durchschnitt der Top-Kritiker:innen ebenfalls bei 99, 100 Prozent der Tester:innen empfehlen das Spiel.

Damit ist GTA VI das bestbewertete Spiel in der Geschichte von Metacritic. Den Wert von 99 Punkten hatte bisher nur The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998 erreicht, allerdings auf Basis von nur 22 Kritiken. GTA VI kommt mit fast siebenmal so vielen Wertungen auf denselben Schnitt.

Fast überall die Höchstnote

Die großen Gaming-Medien vergeben reihenweise die Bestnote. IGN, GameSpot, Game Informer, Destructoid, Push Square und Giant Bomb geben 10 von 10 Punkten, The Guardian, Eurogamer, GamesRadar+ und TechRadar 5 von 5 Sternen. „Exquisit detailliert, endlos offen für Experimente und kompromisslos durchkonstruiert, ist Grand Theft Auto 6 das beeindruckendste Videospiel, das ich je gespielt habe“, schreibt Luke Reilly von IGN. Vice nennt es das „beeindruckendste Open-World-Spiel, das je veröffentlicht wurde“.

Gelobt werden vor allem die offene Spielwelt rund um Vice City im fiktiven Bundesstaat Leonida, die Geschichte um das Gangsterpaar Jason und Lucia sowie der Soundtrack. Zu den wenigen Ausreißern nach unten gehört TheSixthAxis mit 9 von 10 Punkten. Die Story verliere durch das ständige Hochschrauben der Einsätze etwas an Wirkung, heißt es dort.

GTA VI erscheint am Donnerstag für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar (rund 71,90 Euro). Laut Sensor Tower wurden bereits digitale Vorbestellungen im Wert von rund 1,18 Milliarden Dollar verbucht, wie Trending Topics berichtete.

Take-Two-Aktie springt nach oben

An der Börse kommen die Wertungen gut an. Die Aktie von Rockstar-Mutter Take-Two Interactive legte nach dem Handelsstart an der Nasdaq um rund 6,6 Prozent auf 217,40 Dollar (rund 195 Euro) zu, im Tageshoch waren es 221 Dollar. Take-Two ist damit an der Börse rund 40,7 Milliarden Dollar (rund 36,5 Milliarden Euro) wert. Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 266 Dollar ist die Aktie allerdings noch rund 18 Prozent entfernt, die zweite Verschiebung des Spiels hatte den Kurs zwischenzeitlich deutlich belastet.

Analyst:innen werden nach den Wertungen optimistischer. Wells Fargo hob seine Prognose für die Net Bookings von Take-Two um 19 Prozent auf 9,76 Milliarden Dollar (rund 8,75 Milliarden Euro) an, B. Riley bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 Dollar.

Ein eigenes Studio nur für Passant:innen

Hinter den Rekordwertungen steckt ein enormer Aufwand. Rockstar Games hat seine Belegschaft für GTA VI fast verdoppelt: Im August beschäftigte das Studio laut einer Recherche von Bloomberg 4.711 Mitarbeiter:innen in zwölf Büros, zum Start von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 waren es noch 2.441. Besonders stark ist Rockstar in Indien gewachsen.

Allein für die Nicht-Spieler-Figuren, also Passant:innen auf der Straße oder Menschenmengen in Nachtclubs, hat Rockstar in Los Angeles ein eigenes Studio aufgebaut. Dort arbeiten Autor:innen, Produzent:innen und Regisseur:innen ausschließlich an den NPCs. Die ursprünglichen Prognosen, wie viel Arbeit die Figuren machen würden, nannte Entwicklungschef Rob Nelson gegenüber Bloomberg „erschreckend“. Laut Aaron Garbut, Co-Chef von Rockstar North, wurde jede einzelne Figur individuell gestaltet. GTA VI kommt laut Rockstar auf mehr als 600.000 Animationen, doppelt so viele wie Red Dead Redemption 2 und mehr als zehnmal so viele wie GTA V.

Ein offizielles Budget nennt Rockstar nicht. Publishing-Chefin Jennifer Kolbe wies aber Gerüchte zurück, wonach die Kosten über 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,35 Milliarden Euro) liegen.

Wo die Kritiker:innen trotzdem meckern

Ganz ohne Schwächen ist auch GTA VI nicht. Der häufigste Kritikpunkt ist die Technik: Das Spiel läuft auf allen Konsolen mit 30 Bildern pro Sekunde, einen 60-fps-Modus gibt es nicht. In mehreren Tests fällt die Bildrate zeitweise unter 30 fps. Auf der Xbox Series S rendert das Spiel nur in 720p und rechnet das Bild auf 1080p hoch, die Darstellung wird dort als ruckelig beschrieben. Einige Tester:innen bemängeln außerdem Längen in den ersten Spielstunden oder in der zweiten Hälfte der rund 60 Stunden langen Hauptgeschichte. Realistische Systeme wie Reparaturkosten oder das Fahndungssystem brauchen Eingewöhnung.

Eine PC-Version gibt es zum Start nicht. PC Gamer hat das Spiel trotzdem getestet und ist überzeugt, dass es auf dem PC „größtenteils noch so viel besser“ werden wird. Und das letzte Wort haben ohnehin die Spieler:innen: Eine Nutzer:innenwertung gibt es auf Metacritic und OpenCritic noch nicht, sie wird erst nach dem Start am Donnerstag freigeschaltet.