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Kein Film, kein Album, kein Spiel hat je so einen Start hingelegt: GTA VI hat an seinem ersten Verkaufstag am vergangenen Donnerstag weltweit 3,79 Milliarden Dollar (rund 3,41 Milliarden Euro) umgesetzt. Das teilte Publisher Take-Two Interactive mit, es sei der größte Start eines Unterhaltungsprodukts in der Geschichte, über alle Medien hinweg. Schon vor dem Release wurden laut Take-Two 32,5 Millionen Einheiten verkauft, ebenfalls ein Rekord.

Umsatz am ersten Tag laut Take-Two 3,79 Mrd. Dollar Verkaufte Einheiten vor Release laut Take-Two 32,5 Mio. Vorbestellungen (PlayStation, Xbox) laut Sensor Tower 24,5 Mio. Umsatz mit Vorbestellungen laut Sensor Tower 2,36 Mrd. Dollar Davon in der letzten Woche vor Launch 1,1 Mrd. Dollar Anteil PlayStation / Xbox 75 / 25 Prozent Anteil Ultimate Edition (100 Dollar) 82 Prozent Bisheriger Vorbestell-Rekord 709 Mio. Dollar Metacritic-Wertung 99

Bei den Kritiken hatte GTA VI bereits zuvor alle Rekorde gebrochen: Mit 99 Punkten auf Metacritic ist es das bestbewertete Spiel aller Zeiten. „Mit großer Dankbarkeit beginnen wir mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein neues Kapitel von Rockstar Games“, sagt Rockstar-Gründer Sam Houser. Der Vorgänger GTA V hat sich seit 2013 fast 235 Millionen Mal verkauft.

2,36 Milliarden Dollar an Vorbestellungen

Wie groß der Ansturm schon vor dem Start war, zeigen die Zahlen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower. Bis zum Launch sammelte GTA VI demnach 24,5 Millionen Vorbestellungen auf PlayStation und Xbox und setzte damit 2,36 Milliarden Dollar (rund 2,12 Milliarden Euro) um. Allein in der letzten Woche vor dem Start kamen 1,1 Milliarden Dollar dazu. GTA VI ist damit schon vor dem Verkaufsstart das umsatzstärkste Spiel des Jahres 2026.

Schon in der ersten Woche nach Start der Vorbestellungen lag GTA VI bei mehr als 300 Millionen Dollar, nach etwa sechs Wochen bei über 400 Millionen. Den bisherigen Vorbestell-Rekord von 709 Millionen Dollar knackte das Spiel rund drei Wochen vor dem Launch. In den letzten zehn Tagen hat sich der Umsatz dann noch einmal mehr als verdoppelt, am Ende stand mehr als das Dreifache des alten Rekords.

Die Käufer:innen griffen dabei tief in die Tasche: 82 Prozent der Vorbestellungen entfielen laut Sensor Tower auf die Ultimate Edition um 100 Dollar (rund 90 Euro), nur 18 Prozent auf die Standardversion. Klarer Gewinner bei den Plattformen ist Sony: 75 Prozent des Vorbestell-Umsatzes kamen über die PlayStation, 25 Prozent über die Xbox. Die Zahlen von Take-Two und Sensor Tower lassen sich nur bedingt vergleichen: Sensor Tower erfasst ausschließlich Vorbestellungen auf PlayStation und Xbox, Take-Two nennt eigene Schätzungen für alle Vertriebswege.

Rockstars Wiener Kapitel

Rockstar Games ist eine Tochter von Take-Two Interactive. Der New Yorker Publisher hatte 1998 die Spielesparte des Medienkonzerns BMG übernommen, zu der auch die Rechte an Grand Theft Auto gehörten. Daraus gründeten die Brüder Sam und Dan Houser gemeinsam mit Terry Donovan, Jamie King und Gary Foreman noch im selben Jahr Rockstar Games als Premium-Label von Take-Two. Entwickelt wird GTA bis heute vor allem von Rockstar North in Edinburgh, dem früheren Studio DMA Design.

Auch Österreich spielt in der Geschichte von Rockstar eine Rolle. 1993 gründeten Peter Baustädter, Niki Laber und Hannes Seifert das Studio Neo Software, zunächst in Hirtenberg in Niederösterreich, später in Wien. Take-Two übernahm das Studio 2001 für ein symbolisches Pfund und Verbindlichkeiten von 808.000 Dollar, 2003 wurde daraus Rockstar Vienna. Das Wiener Team brachte unter anderem GTA III und GTA: Vice City auf die Xbox und arbeitete an Manhunt 2. Mit zuletzt rund 110 Mitarbeiter:innen galt Rockstar Vienna als größtes Spielestudio Österreichs, bis Take-Two es 2006 ohne Vorwarnung schloss. Seifert leitete später das dänische Hitman-Studio IO Interactive, Laber wechselte zum Wiener Spieleentwickler Socialspiel.

Die Börse bleibt unbeeindruckt

An der Börse schlägt sich der Rekordstart bisher kaum nieder. Die Take-Two-Aktie schloss am Freitag mit einem Plus von knapp 0,7 Prozent bei 210 Dollar, seit Jahresbeginn liegt sie weiterhin 18 Prozent im Minus. Dabei dürfte auch der breite Ausverkauf bei Tech-Aktien eine Rolle spielen. Für die Konkurrenz kann der Erfolg zum Problem werden: Andere Spiele könnten an Aufmerksamkeit verlieren, erwartet Sensor Tower. Wer am PC spielt, muss sich ohnehin gedulden, denn eine PC-Version nennt Take-Two bisher nicht.