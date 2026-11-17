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Das Wiener Startup Havio hat eine sechsstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Jungfirma übernimmt für KMU, was sonst eine Marketingabteilung leisten würde. Mit seiner Plattform analysiert das Startup laufend Website, Google-Profil, Bewertungen und Social-Media-Kanäle eines Betriebs, vergleicht sie mit dem Wettbewerb und erkennt, welche Maßnahmen gerade am meisten bringen.

Jede Woche liegen fertige Vorschläge samt Texten und Bildideen bereit, etwa für Social-Media-Beiträge, Google-Posts oder Newsletter. Der Betrieb ergänzt eigene Fotos, prüft die Vorschläge und gibt sie mit wenigen Klicks frei.

Havio will KMU viel Arbeit abnehmen

Sechs Business Angels aus Handel, Gastronomie, Tourismus und IT beteiligen sich an der Finanzierung. Sie bringen neben Kapital auch Branchenerfahrung und ein breites Kontaktnetzwerk ein. Das Geld fließt in den Marktstart, die Weiterentwicklung der Plattform und den Ausbau des Teams.

Havio ist in mehr als 100 Gesprächen mit Betrieben in ganz Österreich entstanden. Die Founder haben unter anderem mit Stadthotels, Wirtshäusern und Fachhändlern gesprochen, oft direkt vor Ort. Dabei hat sich gezeigt, dass solche Betriebe Tools brauchen, die ihnen Arbeit abnehmen. Besonders viel Wert legen die KMU auf fertige Vorschläge, eine nachvollziehbare Begründung für jede Maßnahme und das letzte Wort darüber, was veröffentlicht wird. Genau so ein Tool will Havio ihnen anbieten.

Vorschläge für Maßnahmen mit Begründung

„Marketing war bei uns immer das, was liegen bleibt, vor allem in der Saison. Jetzt liegt jeden Montag bereit, was diese Woche wichtig ist, samt fertiger Texte. Ich ergänze ein Foto aus dem Haus, gebe frei, fertig“, sagt Florian Steinberger, Geschäftsführung im Event und Seminarhotel Das Steinberger in Altlengbach, einer der Pilotbetriebe.

Zu jedem Vorschlag liefert Havio eine kurze Begründung, warum die Maßnahme gerade sinnvoll ist. Inhalte lassen sich direkt im System bearbeiten und über die verbundenen Kanäle veröffentlichen. Ohne Freigabe geht nichts nach außen.

„In unseren Gesprächen mit Betrieben haben wir immer wieder dasselbe gehört: Es fehlt nicht an Geschichten oder guten Angeboten. Es fehlt die Zeit, daraus regelmäßig Marketing zu machen. Unser Maßstab ist die Arbeit einer guten Agentur, aber so, dass sie sich auch ein Familienbetrieb leisten kann“, sagt Emilio Fuchshofer, Mitgründer und Geschäftsführer von Havio.

Start mit ersten Betrieben am 1. Dezember 2026

Die Investoren kommen aus Österreich und aus genau den Branchen, für die Havio gebaut ist. Neben dem Kapital sollen ihre Erfahrung und ihr Netzwerk den Vertriebsaufbau beschleunigen. „Hunderttausende Betriebe in Österreich haben keine Marketingabteilung und werden nie eine haben. Für genau diese Betriebe ist Havio gebaut. Das Potenzial reicht weit über Österreich hinaus“, sagt eine der Investor:innen, eine Unternehmerin aus dem Handel mit mehreren Betrieben in Wien.

Ab 1. Dezember 2026 startet Havio schrittweise mit den ersten Betrieben. Der breite Vertriebsstart folgt im Jänner 2027. Am 19. November präsentiert Havio die Plattform beim Retail Tech Day im Tech Gate Vienna. Betriebe, die in der Startphase dabei sein wollen, können sich ab sofort hier anmelden.