„How to Start-up“: Geballtes Wissen zum Gründen und Skalieren in Buchform

Wahl der Gesellschaftsform, Mitarbeiterbeteiligung, Tax Compliance, Förderungen, Investment, Skalierung und Exit: Für österreichische Gründer:innen gibt es mit „How to Start-up“ (Linde Verlag, 258 Seiten) ein neues Fachbuch mit geballtem Wissen zum gesamten Lebenszyklus einer wachstumsorientierten Jungfirma von der Gründung bis zum Verkauf.

Das Buch von Herausgeber Kambis Kohansal Vajargah, seines Zeichens Head of Startup-Services und Deputy Head of Founder-Services (Gründerservice) der Wirtschaftskammer Österreich, wurde am Donnerstag vormittag vor und mit dem Who is Who der österreichischen Startup-Branche präsentiert – und gleich auch intensiv diskutiert.

„Wir haben dieses Buch geschrieben, weil wir eine echte Lücke im Markt für Gründerinnen erkannt haben – es fehlte ein praxisnaher Wegweiser, der fundiertes Expertenwissen, inspirierende Beispiele und konkrete Strategien vereint. Gemeinsam mit unseren großartigen Co-Autor:innen, einem engagierten Verlagsteam, und der wertvollen Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich haben wir ein Werk geschaffen, das Gründerinnen den Mut und das nötige Rüstzeug für ihren erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit bietet“, so Kambis Kohansal Vajargah. „Wir sind stolz darauf, dass unser Buch nicht nur wertvolle Einblicke liefert, sondern auch als Impulsgeber dient, um individuelle Herausforderungen anzupacken und Chancen zu nutzen.“

Linde Verlag und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßten über 80 Gründer:innen und Startup-Enthusiast:innen im Wiener Headquarter von Ecovis Austria zu der Buchpräsentation. Die Expert:innen und Gründer:innen Stefan Köppl (Samira Advisors), Larissa Kravitz (Investorella), Kambis Kohansal Vajargah und Moritz Lechner (Newfluence) besprachen die Herausforderungen und Trends der Gründer:innen-Landschaft.

Einer der wichtigsten Trends, die die Startup-Landschaft prägen werden, ist laut Lechner Künstliche Intelligenz. Hätten Scale-ups in der Vergangenheit teilweise sehr große Teams aufgebaut, würden sich ähnliche Unternehmen künftig im Unterschied personell sehr schlank aufstellen und sehr viel mit generativer AI automatisieren.

Branchenexperten als Fachautoren an Bord

Thomas In der Maur (Höhne, In der Maur & Partner), Monika Köppl-Turyna (Direktorin von Eco Austria), Lukas Sprenger (Junge Wirtschaft) und David Gloser (Ecovis Austria) diskutierten anschließend die Vor- und Nachteile des österreichischen Standorts (hohe Lohnnebenkosten, FlexCo etc.) und gaben Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung und mögliche Schwerpunkte der nächsten Bundesregierung – auch wenn hier die Erwartungshaltungen gering waren.

Herausgeber Kambis Kohansal Vajargah hat für das Buch eine ganze Reihe an Fachautoren gewonnen, die Beiträge zum Buch lieferten: David Gloser, Markus Fahringer, Bianca Mantsch, Maria Sablatnig, Christoph Puchner und Katharina Geweßler (Ecovis Austria), Politikwissenschaftler David Haller, Thomas In der Maur, Georg Streit, Iris Reiß und Anja Ludwig (Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte), Stefan Köppl (Samira Advisors), Monika Köppl-Turyna (EcoAustria), Serienunternehmer Firas Saedaddin sowie Lukas Sprenger (Geschäftsführer Junge Wirtschaft).

