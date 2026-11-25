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Sieben Jahre nach der Anklage ist das Urteil da: Ein Geschworenengericht in Brooklyn hat den chinesischen Tech-Konzern Huawei soeben in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter die Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, Bankbetrug und Verstöße gegen US-Sanktionen. Vom schwersten Vorwurf, der Verschwörung nach dem sogenannten RICO-Gesetz, wurde das Unternehmen allerdings freigesprochen. Das berichtet die BBC.

Das RICO-Gesetz (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) wurde ursprünglich gegen die Mafia geschaffen. Für eine Verurteilung hätten die Geschworenen zu dem Schluss kommen müssen, dass Huawei wie eine kriminelle Vereinigung agiert hat. Dieser Sicht wollten sie sich nicht anschließen.

Worum es im Prozess ging

Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden neben dem Mutterkonzern auch drei Tochterfirmen verurteilt. Die Schuldsprüche umfassen unter anderem:

Geschäftsgeheimnisse: Huawei soll über Jahre Technologie von Konkurrenten abgegriffen haben. Laut Anklage kopierten Ingenieur:innen etwa Quellcode aus Cisco-Routern, außerdem soll ein Mitarbeiter einen Teil von T-Mobiles Testroboter „Tappy“ im Rucksack aus einem Labor getragen haben.

Huawei soll über Jahre Technologie von Konkurrenten abgegriffen haben. Laut Anklage kopierten Ingenieur:innen etwa Quellcode aus Cisco-Routern, außerdem soll ein Mitarbeiter einen Teil von T-Mobiles Testroboter „Tappy“ im Rucksack aus einem Labor getragen haben. Bankbetrug: Huawei soll Banken über seine Geschäfte im Iran belogen haben, um weiter Zugang zu US-Dollar-Transaktionen zu bekommen. Die Firma Skycom habe man dabei als Geschäftspartner ausgegeben, obwohl sie eine hundertprozentige Tochter war.

Huawei soll Banken über seine Geschäfte im Iran belogen haben, um weiter Zugang zu US-Dollar-Transaktionen zu bekommen. Die Firma Skycom habe man dabei als Geschäftspartner ausgegeben, obwohl sie eine hundertprozentige Tochter war. Sanktionen: Verurteilt wurde Huawei auch wegen der Verschwörung zum Verstoß gegen US-Sanktionen sowie wegen Geldwäsche-Verschwörung.

Staatsanwältin Meredith Arfa hatte in ihrem Schlussplädoyer vergangene Woche erklärt, Huawei habe 20 Jahre lang alles getan, um sein Geschäft auszubauen, inklusive Lügen gegenüber Banken und dem Diebstahl von Technologie. US-Justizminister Todd Blanche sagte nach dem Urteil, Huawei und drei Töchter hätten ihre Geschäfte in den USA jahrzehntelang auf Lügen und Diebstahl aufgebaut.

Huawei sieht sich teilweise bestätigt

Die Verteidigung hatte argumentiert, die Staatsanwaltschaft habe Huawei von Beginn an als kriminelle Organisation eingestuft und ihre Anklage darauf aufgebaut. Der Erfolg des Konzerns, der in rund 170 Ländern aktiv ist und mehr als 200.000 Menschen beschäftigt, gehe auf eigene Innovation und harte Arbeit zurück.

Verteidiger Brian Heberlig sagte der BBC, der RICO-Vorwurf sei aus Sicht der Verteidigung eine deutliche Übertreibung gewesen, die die Geschworenen klar zurückgewiesen hätten. Über den Rest des Urteils sei man allerdings enttäuscht. Heberlig rechnet fest damit, dass Huawei in Berufung geht.

Huawei selbst erklärte in einem Statement, der Freispruch im RICO-Punkt bestätige, dass die Vorwürfe keine faktische Grundlage hätten. Bei den fünf genannten Fällen von Geheimnisdiebstahl handle es sich um zivilrechtliche Streitigkeiten, die längst beigelegt seien. Man werde „alle notwendigen rechtlichen Schritte“ ergreifen, um die eigenen Rechte und Interessen zu verteidigen.

Ein Verfahren mit langer Vorgeschichte

Die Anklage gegen Huawei geht auf das Jahr 2019 zurück. Kurz davor war Finanzchefin Meng Wanzhou, Tochter von Firmengründer Ren Zhengfei, auf Antrag der USA in Kanada festgenommen worden. Sie saß dort rund drei Jahre fest, bevor sie nach einer Einigung mit der US-Staatsanwaltschaft nach China zurückkehren durfte. Der Fall belastete damals die Beziehungen zwischen Washington, Ottawa und Peking schwer.

Wirtschaftlich hat sich Huawei trotz jahrelanger US-Sanktionen längst neu aufgestellt und gilt heute als Chinas wichtigster Hoffnungsträger bei KI-Chips. Erst kürzlich hat der Konzern seine nächste Generation an Ascend-Beschleunigern vorgezogen.

Das Strafmaß soll im September 2027 verkündet werden. Laut Justizministerium drohen Huawei Geldstrafen, Einziehungen und Schadenersatzzahlungen.